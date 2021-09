Die NASA meldet, dass mehrere Feuerbälle am Himmel über den Vereinigten Staaten fliegen

Nach Angaben der NASA wurden am Freitagabend in den USA mindestens fünf Feuerbälle gesichtet.

NASA Meteor Watch schrieb in a Facebook-Post Am Samstag habe es “zahlreiche Meldungen” zu den Sichtungen gegeben. Die meisten Augenzeugenberichte – über 80 – stammen jedoch von einem Ereignis, das sich gegen 19:40 Uhr ET an der Küste von North Carolina ereignete.

“Eine Analyse dieser Berichte zeigt, dass der Meteor die Küste von North Carolina berührte, 48 Meilen über dem Ozean vor Camp Lejeune sichtbar wurde und sich stündlich 52.000 Meilen nach Nordosten bewegte”, heißt es in der Nachricht.

Amerika verändert sich schneller denn je! Fügen Sie Change America zu Ihrem . hinzu Facebook Woher Twitter Feed, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.

Der Meteor “zerfiel” schließlich, nachdem er 26 Meilen durch die obere Erdatmosphäre gereist war.

“Es gibt mehr als die übliche Unsicherheit bei der Flugbahnlösung, da sich alle Beobachter westlich des Feuerballs befinden”, fuhr der Post fort.

NASA Meteor Watch ein Video verlinkt eine der Beobachtungen.

Die American Meteor Society erhielt 171 Berichte eines Feuerballs, der am selben Abend über Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia und West Virginia gesehen wurde.

LESEN SIE MEHR GESCHICHTEN ÜBER AMERIKA IM VERÄNDERUNG

NASA-LANDER ENTDECKE EINE GROSSE ÜBERRASCHUNG IM MARS

HIER IST DIE WALLY FUNK POSTKARTE, 82 JAHRE ALT, NUR EINTRITT IN DEN RAUM

ES GIBT KEIN LEBEN AUF DER VENUS, SAGT NEUE STUDIE, ABER JUPITER KÖNNTE EINE ANDERE GESCHICHTE SEIN

DER MARS-HUBSCHRAUBER DER NASA WARTET AUF EINEM STANDORT, DEN ER NOCH NIE GESEHEN WURDE

ERSTAUNLICHE NEUE FOTOS ZEICHEN EXTREM SELTENE WOLKEN, DIE MARS FAHREN