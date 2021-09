Dominic Thiem versuchte, nach dem US Open-Sieg einen neuen Traum zu finden, sagt, dass Online-Missbrauchssportler nach Verlusten „töricht“ seien

Dominic Thiem hatte für seine Verhältnisse eine mittelmäßige Saison 2021. Er hat einen 9-9 Gewinn- und Verlustrekord für das Jahr, wobei sein bestes Ergebnis ein Halbfinale beim Madrid Masters war.

Der Österreicher hatte zuvor zugegeben, an Motivationsmangel zu leiden, nachdem er sein Lebensziel, die US Open 2020 zu gewinnen, erreicht hatte.

Bei einem kürzlichen Auftritt in der Tennis United-Serie behauptete der 28-Jährige, dass sein psychisches Wohlbefinden nach dem Gewinn seines ersten Majors angeschlagen sei. Thiem sagte, er müsse einen “neuen Traum” finden, um motiviert zu bleiben.

“Es war eher wie, was nun?” Thiem sagte. „Weil es nicht so viel neuen Druck oder ähnliches gab. Aber vor den US Open, als ich schwere Zeiten hatte oder schwere Spiele verlor, dachte ich immer ‚das‘ für mich. Es ist jetzt wirklich schwer, und das ist es nicht.“ viel spaß, nein jetzt, aber da ist immer noch dieser große traum und dieses große ziel tief in meinem kopf.“