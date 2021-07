Die NASA könnte endlich herausfinden, was das größte Computerproblem des Hubble-Weltraumteleskops verursacht hat

Ingenieure haben die mögliche Ursache für die Computerprobleme des Hubble-Weltraumteleskops , und sie planen, am Donnerstag (15. Juli) mit der Implementierung eines Fixes zu beginnen.

Hubble ist seit dem 13. Juni außer Betrieb, als es ein Problem mit seinem Nutzlastcomputer hatte, der die wissenschaftlichen Instrumente des legendären Teleskops steuert und überwacht. Nach einer Reihe von Scans und Tests im letzten Monat glaubt das Hubble-Team nun, die Ursache gefunden zu haben – ein Problem mit der Power Control Unit (PCU).

Wie der Nutzlastcomputer befindet sich die PCU in Hubbles Scientific Instruments Data Processing and Control Unit (SI C&DH). Die PCU sorgt dafür, dass der Nutzlastrechner und die zugehörige Hardware ständig mit Strom versorgt werden. Dies geschieht mithilfe eines Leistungsreglers und einer “sekundären Schutzschaltung”, die dem Nutzlastcomputer signalisiert, dass er sich abschaltet, wenn die Spannung über oder unter ein akzeptables Niveau steigt, haben NASA-Beamte heute (14. Juli) in einem Update erklärt.

„Die Analyse des Teams deutet darauf hin, dass entweder der Spannungspegel des Reglers außerhalb akzeptabler Werte liegt (und somit die sekundäre Schutzschaltung auslöst) oder die sekundäre Schutzschaltung im Laufe der Zeit abgebaut hat und in diesem Zustand der Hemmung feststeckt“, schrieben NASA-Beamte.

Das Team hat bereits erfolglos versucht, die PCU zurückzusetzen. Der nächste Schritt ist daher, auf die Backup-Seite der SI C&DH-Einheit zu wechseln, die über eine Backup-PCU verfügt. Alle Tests und Überprüfungen wurden vor dieser geplanten Fehlerbehebung abgeschlossen, die am Donnerstag beginnen wird.

Wenn der Schalter funktioniert, wird Hubble wahrscheinlich einige Tage später in der Lage sein, die normalen wissenschaftlichen Aktivitäten wieder aufzunehmen, sagten NASA-Beamte.

Diese Art von Fix ist nicht ohne Präzedenzfall. Im Jahr 2008 ersetzte das Team einen anderen Teil von SI C&DH, den wissenschaftlichen Datencontroller / Trainer, nachdem das Modul gescheitert war. Astronauten, die im Weltraum marschieren, ersetzten diese gesamte SI C&DH-Einheit im Jahr 2009 durch diejenige, die Hubble jetzt verwendet.

Hubble wurde im April 1990 an Bord des Space Shuttle Discovery in die Erdumlaufbahn gebracht. Astronauten reparierten seinen defekten Hauptspiegel 1993 während einer Wartungsmission, und das Teleskop bot atemberaubende Ausblicke auf den Kosmos erstaunliche wissenschaftliche Entdeckungen , schon seit.