Euro 2020: Phillips 83km, Ronaldos Rekorde und Pedris Pässe – die besten Statistiken des Sommers

Euro 2020: Sehen Sie sich das Abschlussspiel der BBC für Englands emotionales Rennen um das Finale an

Nach 51 Spielen in 31 Tagen und 11 Städten, die in einem dramatischen und fesselnden Finale im Wembley-Stadion enden, ist die Euro 2020 vorbei.

Es gab 142 Tore, die mit einer Quote von 2,8 pro Spiel erzielt wurden – die höchste Quote eines EM-Turniers mit mehr als vier Mannschaften – 27 Gegentore, sechs Rote Karten und vieles mehr.

Während sich der Staub zu legen beginnt, wirft BBC Sport einen Blick auf einige der bemerkenswertesten Statistiken der diesjährigen Europameisterschaft.

Phillips hat es weit gebracht

Wäre die Euro 2020 in seinem Titeljahr ausgetragen worden, wäre es unwahrscheinlich, dass Kalvin Phillips im englischen Kader gestanden hätte, geschweige denn in allen sieben Spielen des Turniers in der Startelf.

Aber mit drei Jahren Vormundschaft unter Marcelo Bielsa und einem entscheidenden ersten Jahr in der Premier League in Leeds hat sich der 25-Jährige nun neben Gareth Southgate durchgesetzt.

In einer anderen Rolle als die, die er in seinem Club ausübt, brachte Phillips die überragende körperliche Form und die dringende Intelligenz ein, für die Bielsas Team bekannt ist, und diente teilweise als reisender Disruptor in seinem Land.

Laut fbref.com war er für 229 Druckaktionen verantwortlich (Druck auf einen gegnerischen Spieler ausüben, der den Ball annimmt, trägt oder loslässt). Das sind 78 mehr als der nächstbeste Spieler – Österreichs Konrad Laimer – und fast das Doppelte des zweithöchsten Engländers – Mason Mount mit 118.

Mit 47 dieser Drücke gelang ihm das – knapp hinter Laimer mit 48.

Phillips legte auch die zweitlängste Distanz des Turniers zurück, die nur 83 km vom Italiener Jorginho (86,6 km) geschlagen wurde. Im Halbfinale und im Finale schaffte er beeindruckende 15 km.

Beeindruckender und aufschlussreicher für die Einheit dieser englischen Mannschaft waren die Meter, die er kurz nach dem Spiel zurücklegte, um Bukayo Saka nach seinem verschossenen Elfmeter zu trösten.

Meisterpass Pedro

Wenn wir über die Distanz pro Spiel sprechen, liegen Jorginho und Phillips hinter Spaniens Mittelfeldspieler Pedri, der für seine Rolle im Rennen seines Landes um das Halbfinale zum “Nachwuchsspieler des Turniers” gekürt wurde.

Der 18-Jährige ist jedoch mehr als nur ein Läufer.

In einem spanischen Team, das die meisten Pässe im Turnier versuchte (5.051) und die beste Abschlussquote (89,6%) aufwies, war Pedri der Hauptleader.

Der Barcelona-Spieler versuchte mit 348 die meisten Pässe in einer gegnerischen Hälfte des Turniers und hatte die dritthöchste Abschlussrate dieser Pässe (91,1%).

Von den 429 Assists, die er absolvierte (sechster Platz des Turniers), waren 65 von den 66, die er im Halbfinale gegen Italien versuchte. Der einzige, den er nicht abschließen konnte, waren die Überstunden.

Pedri war auch der erste europäische Spieler in der Geschichte großer Turniere (WM / Euro), der im Alter von 18 Jahren oder darunter bis zu sechs solcher Spiele bestritten hat.

Der einzige Makel in seinem Spielbuch kam von der helfenden Hand (na ja, dem Fuß) seines eigenen Torhüters Unai Simon, der im Achtelfinale gegen Kroatien mit seinem 49,36-Meter-Rückpass das Tor der Spanier treffen ließ.

Es war das zweitweiteste EM-Tor seit 1980, hinter einem weiteren Tor in diesem Sommer – Patrik Schicks unglaublicher Leistung gegen Schottland.

Ziel des Turniers? Schick erzielt mittendrin einen unglaublichen Lob

Apropos eigene Ziele…

Schlechtes Ende

„Ein schrecklicher Fehler! – Der Brüller des spanischen Torhüters Simon verschafft Kroatien den Vorteil

Pedris Eigentor war eines von elf bei der Euro 2020 – mehr als bei allen vorherigen EM zusammen (9).

Merih Demiral warf den Ball von Beginn an, mit seinem Eigentor für die Türkei gegen Italien war das erste EM-Tor eines Spielers das erste Mal, dass er den Ball ins eigene Netz schoss.

Gegen die Slowakei war der Pole Wojciech Szczesny der erste Torhüter, der in einer Endphase der EM gegen seine Mannschaft ein Tor erzielte. Der Slowake Martin Dubravka wurde Zweiter, als er bei der 0:5-Niederlage gegen Spanien sein eigenes Netz traf.

Um das Thema der Torquelle fortzusetzen, waren die Torschüsse bei diesem Sommerturnier (9) zahlreicher als bei jeder anderen EM zuvor.

Portugal 2:2 Frankreich war das erste Spiel in der EM-Geschichte, in dem drei Torschüsse (ohne Elfmeter) zu sehen waren.

Ronaldo bricht alle Rekorde

Portugals Cristiano Ronaldo war für drei der neun Elfmeter verantwortlich, die bei der Euro 2020 auf dem Weg zum Goldenen Schuh erzielt wurden (seine einzige Vorlage sah ihn vor Schick, der ebenfalls fünf erzielte).

Es war ein EM-Rekord für Ronaldo, der mit seinem Doppelpack gegen Ungarn als erster Spieler in der Geschichte der EM mehr als 10 Tore in diesem Wettbewerb erzielte (11) und den Rekord von Michel Platini (alle während der Ausgabe von 1984 markiert) um neun übertraf ).

Das Spiel gegen Ungarn war Ronaldos 39. Teilnahme an einem großen Turnier (WM und EM) für Portugal, ein neuer Rekord für einen europäischen Spieler, der die 38 Einsätze von Bastian Schweinsteiger für Deutschland übertraf.

Der Stürmer war der erste Spieler in der EM-Geschichte, der an fünf verschiedenen Turnieren (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020) teilnahm.

Mit seinen beiden Treffern gegen Frankreich auf 21 erzielte der 36-Jährige zudem als erster Europameister in der WM- und EM-Geschichte mehr als 20 Tore zusammen in beiden Wettbewerben.

Die Doppelpacks von Ronaldo und Benzema ermöglichen es Frankreich und Portugal, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren

Wenn Ronaldo noch vier Jahre weitermachen möchte und Sie ihn nicht passieren lassen, gibt es einen Rekord bei der Euro 2020, den er im Visier haben wird.

Goran Pandevs Ausgleich für Nordmazedonien gegen Österreich machte ihn mit 37 Jahren und 321 Tagen zum zweitältesten Torschützen in einem EM-Spiel, nur der Österreicher Ivica Vastic (38 Jahre 257 Tage) erzielte in höherem Alter im Wettbewerb ein Tor.

Pandev gleicht für Nordmazedonien aus

Das Beste vom Rest…

Die Niederlande haben mehr Rote Karten erhalten als jede andere Mannschaft in der EM-Geschichte (4) – zwei davon gegen die Tschechoslowakei (beide 1976), die anderen beiden gegen Tschechien bei der EM 2004 und 2020.

Luka Modric ist der älteste Spieler, der bei der EM für Kroatien getroffen hat (35 Jahre 286 Tage) – er hält bereits den Rekord für den jüngsten kroatischen Torschützen des Turniers (22 Jahre 273 Tage gegen Österreich 2008).

Spanien erzielte gegen Schweden eine Ballbesitzquote von 85 %, die beste Zahl für ein Team in einem EM-Spiel seit 1980 (als Opta anfing, diese Daten zu erfassen).

Nach nur 81 Sekunden erzielte Emil Forsbergs Führungstreffer für Schweden gegen Polen das zweitschnellste Tor seit Beginn eines EM-Spiels, nach Dmitry Kirichenko für Russland gegen Griechenland im Jahr 2004 (65 Sekunden).

Modrics “sensationelles” Finish bringt Kroatien in Führung