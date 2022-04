Die NASA hat im Rahmen der weltweit ersten „Holoportation“ einen Arzt zur ISS gebeamt

So einen Hausbesuch gab es noch nie. In einer Premiere für Telepräsenzkommunikation wurde ein NASA-Flugchirurg zur Internationalen Raumstation (ISS) „holoportiert“, wo er als virtuelle Echtzeit-Präsenz Hunderte von Meilen über der Erdoberfläche erschien und sich unterhielt.

Wenn es so klingt Star Trek, du bist nicht zu weit weg. (Letztendlich, Star Trek: Voyager enthalten a künstlicher Arzt, der eine holographische Projektion war.)

Aber das ist keine Science-Fiction. Als der NASA-Flugchirurg Josef Schmid im Oktober letzten Jahres zur ISS beamte, wurde die Illusion durch die „Holoportation“-Technologie von Microsoft ermöglicht, die es Benutzern ermöglicht, in Echtzeit mit 3D-Darstellungen entfernter Teilnehmer zu interagieren.

„Es ist [a] völlig neue Art der menschlichen Kommunikation über weite Distanzen“, sagt Schmid. „Es ist eine ganz neue Art, Menschen zu erforschen, wo unsere menschliche Entität in der Lage ist, den Planeten zu verlassen.“

Schmid und andere Teammitglieder während der Holoportationssitzung. (ESA/Thomas Pesquet)

Im Gegensatz zu herkömmlichen holografischen Projektionen, die für alle sichtbar in der Luft zu schweben scheinen, erfordert die Holoportation die Verwendung eines Augmented-Reality-Headsets wie der HoloLens-Technologie von Microsoft, damit der Träger ferngefangene Personen wahrnehmen (und mit ihnen interagieren) kann werden mit einem Multikamera-Setup an ihrem tatsächlichen Standort gefilmt.

In diesem Fall hatte der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Thomas Pesquet, der an Bord der ISS war und einen solchen Helm trug, ein wechselseitiges Gespräch mit Schmid und Mitgliedern seines medizinischen Teams sowie Fernando De La Pena Llaca, der CEO von AEXA Aerospace, das kundenspezifische Holoportationssoftware entwickelt (die Art, die diese ISS-Sitzung ermöglicht hat).

Obwohl die Holoportationstechnologie von Microsoft schon seit mehreren Jahren in verschiedenen Entwicklungsstadien existiert, wurde sie noch nie zuvor für etwas so ehrgeiziges wie dieses verwendet: die Verbindung von erdgestützten medizinischen Forschern mit Astronauten in Missionen, die den Planeten Hunderte von Meilen in der Erde umkreisen Himmel. .

Doch genau diese Art von Fähigkeit – die Überbrückung physischer Lücken, um Menschen über große Entfernungen im Weltraum zu verbinden – könnte für zukünftige Weltraumforschungsmissionen wichtig sein. Auf diese Weise könnten Wissenschaftler virtuell mit Echtzeit-3D-Darstellungen von entfernten Teilnehmern auf der Erde, Raumstationen oder anderen Raumfahrzeugen interagieren, was eine Zusammenarbeit ermöglicht, die weitaus ansprechender und immersiver sein kann als herkömmliche 2D-Videoanrufe.

„Unser physischer Körper ist nicht da, aber unsere menschliche Entität ist absolut da.“ sagt Schmid.

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten den besten Ausbilder oder den echten Designer einer besonders komplexen Technologie an Ihre Seite holen, wo immer Sie daran arbeiten.“

NASA-Flugchirurg Josef Schmid per Holoportation zur ISS. (ESA/Thomas Pesquet)

Der nächste Schritt in der Entwicklung der Technologie besteht darin, vollständig bidirektionale Holoport-Interaktionen zu ermöglichen.

Während dieses Experiments trug Pesquet als einziger Teilnehmer ein Augmented-Reality-Headset, das es ihm ermöglichte, andere Teilnehmer als digitale 3D-Hologramme wahrzunehmen, Schmid und die anderen Teilnehmer trugen selbst keine solchen Geräte.

Sobald jedoch alle Teilnehmer ähnlich ausgerüstet sind, könnten die Möglichkeiten, in die Realität eines anderen einzutreten, für außerweltliche Astronauten noch aufschlussreicher und lebensverändernder werden – egal, ob Sie Erdärzte wegen eines medizinischen Problems konsultieren oder wichtige Missionsideen austauschen. Ziele mit NASA-Forschern.

„Was dies wirklich beeinflusst, sind Möglichkeiten für längere Raumflüge und tiefere Raumflüge“, sagte Christian Maender, Forschungsdirektor beim Raumfahrtinfrastrukturunternehmen Axiom Space. erklärte dem Rand im Jahr 2021.

„Wo Sie wirklich davon sprechen, eine menschliche Verbindung zwischen Ihrer Crew herstellen zu wollen – egal, wohin sie reisen – und zu jemandem auf dem Planeten zurückzukehren.“