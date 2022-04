Wie Dracula und die Vampire andere Filmmonster beeinflussten, von Zombies bis hin zu Mumien und mehr

„Die Mumie“ mit dem großartigen Boris Karloff war der dritte Universal Classic Monsters-Film nach „Dracula“ und „Frankenstein“, die 1931 hintereinander zurückkehrten. Karloff spielte das Monster in „Frankenstein“ und 1932 er war so berühmt, dass er in der mononymen Abrechnung als KARLOFF erhielt Filmplakat für „Die Mumie“.

Als Imhotep, die Mumie, seinen eigenen Weg ging, Männer in den Wahnsinn treiben Beim bloßen Anblick seiner wandelnden Gestalt ist sein erster Film in gewisser Weise immer noch von „Dracula“ abgeleitet. Es beginnt mit dem Vorspann, der direkt von dem von „Dracula“ inspiriert ist, der dasselbe Musikstück aus dem russischen Ballett „Schwanensee“ verwendet.

Dann ist da noch das Gießen. Als Okkultexperte Dr. Muller in „Die Mumie“ spielt Edward Van Sloan im Wesentlichen eine neue Version seiner „Dracula“-Figur, den oben erwähnten außergewöhnlichen Vampirjäger Van Helsing. Wenn die Pläne von Universal für das dunkle Universum nach „Mummy“ von 2017 nicht implodiert wären, hätte es eine moderne Iteration von Van Helsing sehr wohl mit Dracula und Imhotep in einem gemeinsamen Universum des 21. Jahrhunderts aufnehmen können.

In „Dracula“ ist es subtiler als in „Die Mumie“, wo der sichtbare Effekt der Manipulation kultureller Artefakte darin besteht, die Kolonialmächte zu verfluchen, aber es gibt eine Tendenz zum Imperialismus und Eurozentrismus, die sich durch diese alten Filme zieht. Auch dies sind Produkte ihrer Zeit. In „Die Mumie“ wie in „Dracula“ und „Weißer Zombie“ hat der außerirdische Ghul eine weiße Frau im Visier – Zita Johann anstelle von Helen Chandler – mit einer Liebesbeziehung, gespielt von David Warren (der den John Harker besetzte Rolle in „Dracula“.)

Obwohl Zohanns Figur halb ägyptisch ist, war sie selbst Österreicherin, während Karloff Engländerin und Lugosi Ungarin war. Imhotep ist Ägypter statt Siebenbürgen oder Haitianer, aber wie Dracula bei Renfield rekrutiert er auch einen Diener, den Nubier (Noble Johnson), aus den Reihen der Zivilisierten. Unterdessen scheint die größte Gefahr in „Dracula“, mit einem exotischen alternativen Vampir in Kontakt zu kommen, darin zu bestehen, dass er die Ehre einer viktorianischen Dame beschmutzt.