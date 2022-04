Sollten wir uns verpflichten, gegen Russland zu kämpfen – für Finnland? | Nachrichten, Sport, Jobs

Die schwedischen und finnischen Ministerpräsidenten Magdalena Andersson und Sanna Marin gaben beide am Mittwoch bekannt, dass sie voraussichtlich eine NATO-Mitgliedschaft beantragen werden.

das „Perspektive“ ist mehr „willkommen,“ sagt die Washington Post: „Finnland und Schweden sollten der NATO beitreten.“

Der Leitartikel trug den Titel „Ein Weg, Putin zu bestrafen.“

Bevor wir uns an den Feierlichkeiten in den NATO-Hauptstädten beteiligen, sollten wir uns überlegen, was eine NATO-Mitgliedschaft für diese beiden nordischen Nationen für die Vereinigten Staaten bedeuten würde.

Finnland ist eine Nation von der Größe Deutschlands, aber mit einer Bevölkerung von nur 4 % derjenigen Russlands und einer 830 Meilen langen Grenze zu Russland.

Wenn Finnland der NATO beitreten würde, wären die Vereinigten Staaten gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags gezwungen, mit der größten Atommacht der Welt in den Krieg zu ziehen, um finnisches Land zurückzuerobern, das ein erzürntes Russland einnehmen könnte.

Moskau hat bereits angedeutet, dass Russland neue Atomwaffen im Baltikum einführen wird, wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten.

Warum ist es weise für uns, formell und für immer zuzustimmen, da die NATO ein dauerhaftes Bündnis ist, für Finnland in den Krieg mit Russland zu ziehen?

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Krise in Osteuropa ist es verständlich, dass Stockholm und Helsinki mehr Sicherheit unter dem nuklearen Schirm der USA anstreben.

Aber warum sollten wir uns freiwillig bereit erklären, Schweden und Finnland diese Kriegsgarantien zu geben?

Warum sollten wir uns auf einen Krieg mit Putins Russland einlassen, einen Krieg, der zum Einsatz taktischer Atomwaffen eskalieren könnte und wahrscheinlich ist, insbesondere wenn Russland verliert?

Finnland war während des Kalten Krieges neutral. Schweden ist seit den Napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts neutral.

Wie haben wir unter ihrer Neutralität gelitten?

In Helsinki und Stockholm ist der Vorteil einer US-NATO-Verpflichtung, für Finnland oder Schweden in den Krieg zu ziehen, verständlich.

Aber was nützt es unserem Land, den Vereinigten Staaten, gezwungen zu sein, mit einer Nation in den Krieg zu ziehen, die das größte Atomwaffenarsenal der Welt kontrolliert – wegen eines Streits in der Ostsee oder im Finnischen Meerbusen, der dies nicht tut betreffen uns?

Auf die Frage nach seiner Meinung zu Schwedens und Finnlands Bemühungen um einen NATO-Beitritt warnte Putins Sprecher Dmitri Peskow:

„Wir haben wiederholt gesagt, dass das Bündnis (NATO) ein konfrontatives Instrument bleibt und seine weitere Ausdehnung dem europäischen Kontinent keine Stabilität bringen wird.“

Wenn Putins Russland heute in einen Konflikt mit Finnland oder Schweden gerät, steht es den Vereinigten Staaten frei, zu reagieren oder nicht zu reagieren, wie sie es für richtig halten, basierend auf unserer eigenen Einschätzung der Risiken und Vorteile.

Warum nicht so weitermachen?

Warum unsere Handlungsfreiheit bei einer zukünftigen Kollision mit unserem Hauptgegner aufgeben?

Die Geschichte hält hier Lektionen für uns bereit.

Im März 1939, sechs Monate nach München, als die Tschechoslowakei in ihre ethnischen Bestandteile zerfiel, gab Großbritannien Polen eine unaufgeforderte Kriegsgarantie und verhandelte dann mit Deutschland über die von den siegreichen Alliierten Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg abgenommene Hafenstadt Danzig.

Als Deutschland am 1. September 1939 in Polen einmarschierte, war Großbritannien gezwungen, Deutschland wegen einer Angelegenheit, die kein vitales Interesse Großbritanniens oder seines Weltreichs war, den Krieg zu erklären.

Vergessen wir nicht, dass es die Bukarest-Erklärung von 2008 war, die der Ukraine und Georgien die Tür zur NATO-Mitgliedschaft öffnete, die zu den jüngsten Krisen in Osteuropa und der Kriegsströmung führte.

Der russisch-georgische Krieg im August 2008, der von den USA unterstützte Putsch in der Ukraine im Jahr 2014, Putins Annexion der Krim und der Anspruch auf Lugansk und Donezk in der Ostukraine gingen alle auf die Entscheidung der NATO im Jahr 2008 zurück, Georgien und der Ukraine die Tür zur Mitgliedschaft zu öffnen. .

Der heutige Einmarsch Russlands in die Ukraine ist zum Teil auf die Weigerung der Vereinigten Staaten und der Ukraine zurückzuführen, Kiew von der NATO-Mitgliedschaft auszuschließen.

Kein NATO-Land hat heute eine annähernd so lange Grenze zu Russland wie die Finnlands.

Wenn Finnland der NATO beitritt, werden wir entlang dieser 830-Meilen-Grenze zu Russland amerikanische Stiefel auf den Boden stellen?

Werden US-Kampfjets von finnischen Flugplätzen und Luftwaffenstützpunkten bis zur russischen Grenze ein- und ausfliegen?

Sie sagen, dass kollektive Sicherheit eine gute Idee ist.

Aber das Herzstück der NATO-Sicherheit wird durch US-Kriegsgarantien bereitgestellt, während der größte Teil der Sammlung von unseren 29 NATO-Verbündeten geleistet wird, die bis Ende des Sommers auf 31 anwachsen könnten.

Otto von Bismarck sagte voraus, dass der Große Krieg, als er ausbrach, ausgelöst werden würde „Ein verdammtes Ding auf dem Balkan.“

Und der Erste Weltkrieg wurde tatsächlich durch die Ermordung des österreichischen Erzherzogs in Sarajevo im Juni 1914 ausgelöst. Die Deutschen kamen zum Teil, weil der Kaiser Österreich ein geschenkt hatte „Blankoscheck“ für den Krieg.

Was Amerika jahrelang nach Beginn aus beiden Weltkriegen herausgehalten hat, war unsere Freiheit dazu „Verworrene Allianzen“ als sie anfingen.

Aber heute führen wir nicht nur eine Allianz aus 30 Nationen an, sondern wir fügen zwei weitere Mitglieder hinzu, von denen eines eine 830-Meilen-Grenze zu Russland hat.

Wie lange hält unser Glück an?

— Pat Buchanan ist ein paläokonservativer politischer Kommentator, Kolumnist, Politiker und Rundfunksprecher.

