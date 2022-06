Die NASA bewertet die Startbereitschaft der Mondrakete Artemis 1 nach dem Auftanken des Erfolgs

Montag (20. Juni) war ein großer Tag für die NASA-Mission Artemis 1.

Die riesige Neumondrakete der Agentur, die Weltraumstartsystem (SLS) schloss am Montagabend (20. Juni) eine mehr als 50-stündige Startsimulation ab, die als „Neoprenanzug-Probe“ bekannt ist. Nach mehreren gescheiterten Versuchen im April gelang es den Mitgliedern des Missionsteams erstmals vollen SLS-Kraftstoff am Montag, Abschluss einer Reihe entscheidender Pre-Launch-Tests.

Dies war ein wichtiger Schritt für die Artemis 1 Mondmission, aber es gab ein paar Schluckauf auf dem Weg.

Die Bodenmannschaften des Kennedy Space Center (KSC) der NASA in Florida verbrachten das Wochenende damit, Verfahren und Checklisten für die Bodensysteme SLS, Orion-Kapsel und Artemis 1 zu überprüfen, so wie sie es tun würden, wenn sie sich auf einen tatsächlichen Start vorbereiten würden.

SLS ist das Rückgrat der NASA Artemis-Programm eine New-Age-Apollo-Fortsetzung, von der die Weltraumbehörde hofft, dass sie dazu beitragen wird, eine dauerhafte menschliche Präsenz aufzubauen der Mond . Und mit einem neuen Mondausbruch kommt eine neue Mondrakete. SLS ist noch nie geflogen, und die kürzliche Neoprenanzugprobe sollte ihre letzte Hürde sein. Doch ob Artemis 1 jetzt tatsächlich flugbereit ist, ist noch nicht klar.

Die Aktivitäten am Montag konzentrierten sich hauptsächlich auf das Befüllen der kryogenen Treibstofftanks der Rakete. Die zweistufige SLS verwendet flüssigen Wasserstoff (LH2) und flüssigen Sauerstoff (LOX) als hypergolische Triebwerke. Drei Versuche, die Rakete während eines früheren Nasstests im April zu betanken, wurden abgebrochen, als die Betreiber technische Probleme aufgetreten einschließlich eines Wasserstofflecks in der Höhe in der mobilen Startplattform (MLP) des Artemis-1-Stacks.

Diese Probleme wurden im vergangenen Monat im Vehicle Assembly Building (VAB) von KSC gelöst, aber die Kontrolleure stießen am Montag auf ein weiteres Wasserstoffleck, als sie das nasse Kleid auf der Startrampe laufen ließen. Dieses neue Leck trat jedoch in einer „Schnelltrennung“ auf – ein Punkt, an dem die Betankungskabel, die den SLS mit dem MLP verbinden, während des Starts getrennt werden sollen.

Dieses neue Leck wirkte sich auf das Verfahren am Montag aus. Die Bemühungen der Techniker, das Problem zu beheben, waren erfolglos und ihre Arbeit hat die Zählung um drei Stunden nach hinten verschoben. Da die SLS jedoch voll besetzt war, beschlossen die NASA-Beamten, einen Software-Patch zu versenden, der es ihnen ermöglichte, den simulierten Countdown trotzdem fortzusetzen.

Der Fix ermöglichte es dem Ground Launch Sequencer, automatische Prüfungen zu überspringen, die das Leck erkannt hätten, aber die Bordflugsysteme für SLS konnten nicht die gleiche ausfallsichere Umgehung erfahren. Wie erwartet wurde die Terminalzählung bis zur zweiten Markierung des T-33 fortgesetzt, an welcher Stelle die Bodencomputer die Flugsteuerung an die SLS-Systeme übergaben.

Die Zählung wurde schließlich bei T-29 Sekunden gestoppt. Die NASA hatte gehofft, die Uhr wie ursprünglich geplant auf T-9 Sekunden zu senken, betrachtet die Wiederholung des Neoprenanzugs jedoch weitgehend als Erfolg.

„Ich würde sagen, wir sind im 90. Perzentil“, sagte NASA Artemis-Missionsleiter Mike Sarafin in einem Gespräch mit Reportern am Dienstag, den 21. Juni.

„Die Anzahl der Terminals ist eine sehr dynamische Zeit“, sagte Charlie Blackwell-Thompson, Artemis Launch Director im Programm Exploration Ground Systems bei KSC.

Es gibt „viele zeitkritische Ereignisse, die sich in der Anzahl der Terminals abspielen, die sowohl in der Flugsoftware als auch am Boden und in der Interaktion zwischen beiden verifiziert werden“, sagte sie.

Blackwell-Thompson und andere NASA-Vertreter, die das Leck der Schnellkupplung als einziges größeres Problem während des Tankens am Montag anführten, waren sich einig, dass das nasse Kleid „extrem glatt“ sei.

Jetzt müssen Beamte der Agentur feststellen, ob dieses nasse Kleid gut genug war. Das Leck verhinderte, dass die Zählung das zweite Ziel des T-9 für den Abbruch des Wet-Dress-Starts erreichte, aber das bedeutet nicht, dass die NASA die Wet-Dress-Probe erneut beginnen muss, bevor sie sich entscheidet, die Mission zu starten Artemis 1, was wird senden Sie eine entriegelte Orion während einer etwa einmonatigen Reise um den Mond. Und bei der Telefonkonferenz am Dienstag war noch nichts entschieden.

„Es gibt ein paar Dinge, die wir bei der Endabrechnung nicht verstanden haben“, sagte Blackwell-Thompson. „Wir werden sehen, was es ist. Wir werden sehen, was es für uns bedeutet, wenn es Möglichkeiten gibt, sie zu testen, dann kommen wir zurück und sprechen eine Empfehlung aus.“

„Wir müssen uns wirklich hinsetzen und … uns ansehen, was wir erreicht haben, sehen, welche zusätzlichen Arbeiten erforderlich sein könnten, und einen Blick auf das werfen [quick disconnect]Sarafin fügte am Dienstag hinzu und wies darauf hin, dass seit dem langen Bedienertag der NASA am Montag noch wenig Arbeit zur Analyse der Testdaten geleistet worden sei.

Die NASA-Beamten bei der Telefonkonferenz waren optimistisch, was das weitere Vorgehen angeht, obwohl sie sich nicht auf die nächsten Schritte für Artemis 1 in der unmittelbaren Zukunft festlegen wollten. Bei der Telefonkonferenz herrschte die gemeinsame Zuversicht, dass sich innerhalb weniger Tage ein klarer Weg nach vorne abzeichnen würde, nachdem das Team Gelegenheit hatte, den Stack von Artemis 1 und die Daten zum nassen Kleid zu überprüfen.

„Wir nehmen alle Daten von gestern und integrieren sie, wenn wir dieses Fahrzeug das nächste Mal beladen“, sagte Blackwell-Thompson. „Ich bin mir sicher, dass es so glatt wird wie gestern auf der Hauptbühne.“