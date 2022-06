Die italienische Presse geht davon aus, dass Miguel Oliveira bereits für zwei Jahre bei RNF unterschrieben hat; Alex Rins in der Nähe von LCR Honda

Geschäft abgeschlossen. So geht die italienische Presse mit der Nachricht voran, dass Miguel Oliveira bereits einen Vertrag mit RNF unterzeichnet hat, das ab 2023 ein Aprilia-Satellitenteam sein wird, und gleichzeitig Alex Rins immer näher an das Management von LCR Honda heranführt .

Obwohl eine offizielle Bestätigung noch fehlt, deutet alles darauf hin, dass es eine echte Möglichkeit geben wird, dass die zukünftigen Gerüchte um Miguel Oliveira endgültig enden werden, wobei Sky Sport Italia erwähnt, dass der Portugiese bereits bis 2024 mit der Struktur von Razlan Razali unterschrieben hat.

Wenn das stimmt, dann beendet der Portugiese eine sechsjährige Verbindung mit der österreichischen Struktur – er startete 2017 in der Moto2, obwohl er 2015 sein erstes Kapitel in der Moto3 hatte, bevor er zu Leopard Racing wechselte – und wird ein anderes Motorrad fahren als der RC16 zum ersten Mal in der Hauptfahrerkategorie, wo er bisher vier gewonnen hat.

Dieselbe Seite berichtet auch, dass Alex Rins, derzeit ein Team Suzuki Ecstar-Fahrer, der Formalisierung des Vertrags mit Lucio Cecchinellos LCR-Honda immer näher kommt, nachdem der Spanier anfänglich angeblich näher an de Gresini war, wie Oliveira, in einer Premiere Beispiel.

Offizielle Bestätigungen zu dem Thema gibt es bisher weder bei dem Portugiesen noch bei Rins.