Die Milchstraße: Eine elektrisierende Aussicht

Die Scheibe der Milchstraße, auf der sich die meisten Sterne und Exoplaneten befinden, erscheint auf dem Bild als ausgefranster horizontaler Streifen. Ein dichter Energieklumpen in der Mitte des Streifens markiert die Stelle, an der ein Schwarzes Loch lauert, das vier Millionen Mal so groß ist wie unsere Sonne. Die umliegende Region ist mit mysteriösen leuchtenden Filamenten gefüllt, die bis zu 100 Lichtjahre lang sind.

Astronomen haben vermutet, dass solche Filamente, die erstmals vor 35 Jahren entdeckt wurden, aus magnetisierten Röhren aus Gas und hochenergetischen Teilchen bestehen. Aber Wissenschaftler verstehen immer noch nicht, wie diese entstanden sind. Das neue Papier, so behaupten die Autoren der Studie, habe genügend neue Beispiele für solche Merkmale zusammengestellt, um ihre Eigenschaften und Sorten zum ersten Mal als Gruppe zu untersuchen.

Senkrecht über und unter der galaktischen Scheibe ragt ein zusammenpassendes Paar gigantischer Funkblasen hervor, wahrscheinlich die Überreste einer Reihe von Supernova-Explosionen, die sich vor mehreren Millionen Jahren ereigneten. Im Hintergrund ist das Radiobild mit den hellen Punkten supermassiver Schwarzer Löcher in weit entfernten Galaxien gesprenkelt.

„Ich habe viel Zeit damit verbracht, dieses Bild zu betrachten, während ich daran arbeitete, und ich werde nie müde davon“, sagte Dr. Heywood.

Dr. Camilo konkurrierte damit, dass das Innere der Galaxie einem Gewitter ähnelte. „Elektrische Aktivität ist natürlich sehr wichtig für unsere lebenden Tierherzen“, fügte er hinzu. „Ich nehme an, man könnte sagen, dass ohne elektrische Aktivität das Zentrum/Herz der Galaxie, wenn nicht tot, sehr, sehr anders aussehen würde.“