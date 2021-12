Die Menschen würden wahrscheinlich anfangen, sich im Weltraum zu fressen

Wissenschaftler haben erklärt, warum Menschen, die auf anderen Welten leben, „unvermeidlich“, aber potenziell gefährlich sind (Foto: Getty)

Experten warnen davor, dass sich Menschen gegenseitig auffressen könnten, wenn die Ernte ausfällt, wenn wir endlich Kolonien im Weltraum gründen.

Zwei führende Wissenschaftler, die herausfinden wollten, wie wir von der Erde wegkommen könnten, erzählten Metro.co.uk von den Herausforderungen und Chancen, die die „unvermeidliche“ Aussicht für unsere Spezies bietet.

Schließen Sie die Möglichkeit aus, dass die Menschheit zu vielen Planeten in unserem Sonnensystem wandert – hauptsächlich mit der Begründung, dass ihre Oberflächen unbewohnbar sind – sie haben den Mond von Jupiter Callisto und das Gegenstück von Saturn Titan als mögliche Ziele genannt.

Aber zuerst schlugen sie vor, dass wir Testkolonien auf dem Mars oder unserem eigenen Mond ausprobieren sollten – wo es immer noch möglich wäre, Vorräte von der Erde aus relativ einfach zu senden, wenn unerwartete Probleme auftauchen.

Das Paar nannte Nahrungsmittelknappheit, Krankheiten und die Unfähigkeit, sich selbst zu versorgen, als größte Bedrohung für alle entfernten Siedlungen, da die Hilfe aus dem Haus Jahre dauern würde.

Charles Cockell, Professor für Astrobiologie an der University of Edinburgh, sagte, die Möglichkeit, dass unser Planet aufgrund der Klimakrise unbewohnbar werde, sei ein „katastrophal schlechter“ Grund für die Gründung einer Kolonie.

Stattdessen hält er es für eine gute Idee, die Art als „Versicherungspolitik“ gegen das Aussterben zu verbreiten, und scherzt, dass eines der Probleme mit Dinosauriern darin bestand, dass sie „kein Weltraumprogramm hatten“.



Eine Illustration stellt sich einen Staubsturm auf Titan vor, auf dem eines Tages Menschen leben könnten (Foto: Getty Images)



Der Mond von Jupiter Callisto mag vielversprechender sein als der von Titan – aber wenn so weit von der Erde alles schief läuft, könnten Kolonisatoren in Schwierigkeiten geraten (Foto: Getty Images)

Er sagte gegenüber Metro.co.uk: „Die Systeme müssen wirklich zuverlässig sein und deshalb müssen sie zuerst getestet werden.

„Es basiert auf historischen Situationen – Franklins Crew versuchte Ende des 19., die Nordwestpassage auf Schiffen zu finden.“e Jahrhundert – sie waren zu dieser Zeit die fortschrittlichste Technologie, die es gab.

„Sie hatten Konserven, das war die neue Technologie – und doch verirrten sie sich, strandeten und verkamen schließlich zum Kannibalismus.“

Professor Cockell fuhr fort: „Selbst mit der besten Technologie können isolierte menschliche Gemeinschaften sehr schnell degenerieren.

„Wenn Sie eine Menge Leute auf Callisto setzen, beginnen die Dinge schief zu gehen und das Pflanzenwachstumsmodul bricht zusammen. Sie werden sich gegenseitig auffressen, wenn es keinen anderen Weg zum Überleben gibt.“

Dr. Cameron Smith stimmte zu, dass die Nahrungsmittelversorgung ein zentrales Thema ist.



Dr. Cameron Smith untersucht Ideen, die die Kolonisierung des Weltraums ermöglichen könnten (Foto: Perimeter Institute)

„Eines der ersten Dinge, die sie tun müssten, wäre, ein sehr gutes Landwirtschaftssystem aufzubauen und viele gelagerte Lebensmittel hineinzubringen“, sagte er.

Ein inzwischen bekanntes Problem – Krankheit – steht auch ganz oben auf der Liste der Herausforderungen des Anthropologen der Portland State University für die „erste oder zwei Generationen“.

Er plädierte für eine große Bevölkerung, die in selbstverwaltete Kolonien aufgeteilt ist, die bei Bedarf unter Quarantäne gestellt werden könnten.

Dr. Smith, der an „Ideen forscht, die es technisch möglich machen“, die Erde zu verlassen, bietet auch Mars und Mond als „Trittsteine“ an – hat aber als weitere sinnvolle Ziele auf den Asteroidengürtel und den Zwergplaneten Ceres hingewiesen.

Er schlug vor, dass die Volkswirtschaften an solchen Orten von Anfang an handelsbasiert sein sollten und dass sie wahrscheinlich nicht die Art von Wirtschaftstätigkeit haben würden, an die die westliche Bevölkerung im Kapitalismus gewöhnt ist.



Der Mars könnte eine „Sprungbrett“-Kolonie vor ehrgeizigeren Zielen sein, die weiter von der Erde entfernt sind (Foto: Getty Images)

Der Gelehrte bezeichnete den 3D-Druck als „Game Changer“, hält jedoch eine „fast mittelalterliche“ Landwirtschaftsgemeinschaft für sehr wahrscheinlich.

Er sagte: „Als die Menschen anfingen, sich zu kultivieren, ließen sich die Menschen in kleinen Dörfern mit mehreren hundert Einwohnern nieder.

„Diese Siedlungen hatten (minimal) Kontakt zu anderen Bauerndörfern – ähnlich wie eine ehemalige Siedlung.

„Sie bauten an, was immer sie aßen, sie machten alles, was sie trugen, alles war ein lokales, sich selbst tragendes System.

„Sie hatten keine Könige, sie hatten keine Armeen.







„Das ist keine Utopie, aber irgendwie sind sie erfolgreich… seit mehreren tausend Jahren. Vermutlich finden wir auch so etwas.

Dennoch war es weniger sicher, dass sich die Menschen gegenseitig auffressen würden, wenn alles schief ging – was darauf hindeutet, dass historische Beispiele zeigen, dass unsere Spezies auf raue Bedingungen positiv oder negativ reagieren kann.

Er nannte das Beispiel einer Fußballmannschaft aus Uruguyuan, die konstruktiv zusammenarbeitete, nachdem sie nach einem Flugzeugabsturz ohne Nahrung dastand. Die Überlebenden wandten sich dem Kannibalismus zu, jedoch nur unter den bereits Verstorbenen.

Dr. Smith fügte hinzu, dass jeder Ordnungsbruch vermieden werden könnte, indem vereinbarte Regeln aufgestellt würden, die für den Fall, dass bestimmte Situationen eintreten, zu befolgen seien.

Dennoch war er weniger optimistisch, wie schnell Menschen im Weltraum leben könnten als Professor Cockell.

Letztere hält es irgendwann für „unvermeidlich“ und auf dem Mars in nur 30 bis 40 Jahren möglich – bevor es 100 Jahre später auf Callisto machbar ist.

Professor Charles Cockell glaubt, dass die Technologie bereits hier ist, um auf einem anderen Planeten zu überleben – sie muss nur getestet werden (Foto: NASA)

Sein US-Kollege stimmte zu, dass der Zeitplan schwer vorherzusagen sei, glaubt jedoch, dass jeder Versuch erst um die Jahrhundertwende wahrscheinlich sei – und fügte hinzu, dass es „etwa 60 Jahre“ dauern würde, bis eine Kolonie vollständig autark sei.

Professor Cockell glaubt jedoch, dass die Technologie, die es uns ermöglicht, im Weltraum zu leben, bereits existiert.

Er erklärt, dass der Aufbau einer zuverlässigen Sauerstoffversorgung „nicht so schwer“ sei und die Lösungen für Nahrung und Wasser gut ausgereift seien, diese Elemente aber 10 bis 20 Jahre lang getestet werden müssten, bevor sie umgesetzt werden.

Der Astrobiologe fügte hinzu: „Wenn Sie 20 Menschen mehrere hundert Millionen Meilen von der Erde entfernt in eine sofort tödliche Umgebung auf einem Mond werfen, sollten Sie sicher sein, dass es funktioniert, denn wenn nicht schnell.

Aber, sagte er, die Menschheit würde sich der lobenswerten Herausforderung stellen, eine Weltraumkolonie zu schaffen – was laut Dr. Smith als lebenswichtig für das „menschliche Überleben“ gerechtfertigt sein sollte.

