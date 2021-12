Williams F1-Chef erwartet, dass Rookie Alex Albon in die Fußstapfen von „Teammanager“ George Russell tritt

Die Saison 2022 bringt viele Änderungen mit sich, darunter neue Vorschriften und das neue Auto und, was noch aufregender ist, neue Aufstellungen. Als George Russell endlich einen Mercedes-Sitz bekommt, kehrt F1-Favorit Alex Albon zum Sport zurück. Teammanager Jost Capito nimmt Russells Platz in Williams ein und glaubt, dass Albon große Stiefel zu füllen hat.

Russells Abgang von Williams markiert auch das Ende einer Ära, sowohl für das Team als auch für den Sport. Mit drei Jahren Erfahrung im Team ist Capito anerkannt Russells Rolle in der Einheit. „Ich denke, wir verlieren den Teamleiter und wir können sagen, dass er sich in den letzten drei Jahren in diese Rolle entwickelt hat.“

Formel 1 F1 – Grand Prix von Belgien – Spa-Francorchamps, Spa, Belgien – 29. August 2021 George Russell von Williams feiert auf dem Podium mit der Trophäe für den zweiten Platz REUTERS / Christian Hartmann

Capito gratulierte auch Russell, als er zu einem Meisterteam wechselte; Der Chef erwartet, dass der Brite trotzdem weiterhin als Anführer glänzen wird. „Er ist ein so starker Charakter und ein so guter Fahrer, dass ich sicher bin, dass er jedes Team, in dem er antritt, führen wird. Vielleicht nicht von Anfang an, aber er entwickelt sich in diese Richtung und er ist in diesem Bereich absolut hervorragend.“

Als er Toto Wolff seinen Edelstein überreicht, hält er den Österreicher zudem für einen Zufall. „Es ist ein großartiger Name, den sich jeder Teammanager wünschen kann, um das Team weiterzuentwickeln.“ Capito erwartet jedoch, dass Alex Albon genauso großartig ist.

Alex Albon – gewählt, um George Russell zu ersetzen

Nach Russells Ankündigung gab es viel Geilheit über Williams‘ leeren Platz. Obwohl Bottas die offensichtliche Vermutung war, kündigte der Finne schnell seinen Wechsel zu Alfa Romeo an. So war es Nyck de Vries – Mercedes-Ersatzfahrer und Formel-E-Champion; oder F2-Star und Titelverteidiger Oscar Piastri.

Dennoch hatte Williams mit Alex Albon eine angenehme Überraschung für die Formel 1 parat. Während sich der thailändische Fahrer auf ein großes Comeback in der Formel 1 vorbereitet, weiß der Teamchef, dass er die richtige Wahl getroffen hat. „[Albon is] total teamorientiert. Er ist sehr hungrig, sich erneut zu messen, und ich denke, sein Charakter wird dem Charakter der Williams-Familie und ihrem Auftreten entsprechen.

Sicher, dass der Mann den Star seines Teams ersetzt, fügte Capito hinzu, „Williams kann das Beste aus Alex herausholen.“ Und ehrlich gesagt wird es so sein; Albons Tage bei Red Bull sind ein Beweis für seinen Siegeshunger, eine Eigenschaft, die er mit George Russell teilt.

Jost Capito und Williams können sicher sein, dass ihr neuer Fahrer den Antrieb und die Entschlossenheit hat, die sie brauchen, um wieder ein Team zu werden, das um die Meisterschaft kämpft. Mit 2021 voller Überraschungen für Williams hat 2022 vielleicht noch viel mehr auf Lager.

