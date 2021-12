Welchen französischen Kultfilm entdeckt Emily in „Emily In Paris“?

Lily Collins und Bruno Gouery als Luc in Netflix-„Emily in Paris“ Carole Béthuel / Netflix © 2021



In Folge 4 der neuen Staffel 2 von Emilie in Paris, auf Netflix veröffentlicht

Am 22. Dezember geht Emily mit ihrem Kollegen von Savoir Luc in einen legendären Arthouse-Kinosaal in Paris. Das fragliche Kino ist Le Champo, und wie Luc Emily mitteilt, war es das Lieblingskino von einem der angesehensten Regisseure Frankreichs, François Truffaut. Und genau einen seiner Filme werden sie sehen: Jules und Jim.

Wenn Sie in dieser Weihnachtszeit nach etwas anderem suchen, dann ist dieser Kultfilm der französischen New Wave definitiv einer für Sie.

Britisches Plakat für François Truffauts „Jules und Jim" (Jules et Jim) mit Jeanne Moreau, 1962.



Erschienen im Jahr 1962, Jules und Jim war François Truffauts dritter Spielfilm nach Die 400 Schläge und Erschieße den Pianisten. Es wurde zu einem sofortigen Klassiker, nicht zuletzt dank Truffauts revolutionärem neuen Inszenierungsstil, der atemberaubenden Bildsprache von Raoul Coutard, der eindringlichen Partitur von Georges Delerue und natürlich der magnetischen Präsenz von Jeanne Moreau in der Rolle der Catherine.

Der Film hat im Laufe der Jahre viele Filmemacher beeinflusst. Bei Jean-Luc Godard Atemlos (Atemlos) —Aus einem Originaldrehbuch von Truffaut—, Jules und Jim gilt als das Flaggschiff der französischen New Wave in perfekter Vollendung. Es ist der Film, den sich die Figur von Audrey Tautou im Kino ansieht und in dem von Jean-Pierre Jeunet . kommentiert Amelie. Emily wiederholt damit, was Amélie tut, wenn auch auf ganz andere Art und Weise.

Emilys erster Kommentar hat die Form eines Ausrufs. Der Film, zu dem Luke sie mitgenommen hat, handelt von einem Dreier, der mit Emilys persönlichem Drama korreliert. Das Szenario von Jules und Jim hat nichts mit dem süßen Drama von zu tun Emilie in Paris, die sah, wie Emily mit ihrem Nachbarn Gabriel eine heiße Nacht verbrachte und so ihre einzige französische Freundin Camille, Gabriels Freundin, verriet. Die Serie suggeriert eine Art entfernte Parallele zwischen dem neuen französischen Leben ihrer Heldin und diesem französischen Kultfilm.

Jeanne Moreau als Catherine in Franois Truffauts „Jules et Jim" als Mann verkleidet



Nach einem autobiografischen Roman von Henri-Pierre Roché, Jules und Jim erzählt die Geschichte zweier angehender Freunde und Schriftsteller, des zurückhaltenden Österreichers Jules (gespielt von Oskar Werner) und des Franzosen Jim (gespielt von Henri Serre). Ihre unkonventionelle Lebensweise wird auf den Kopf gestellt, als sie die eindringliche Catherine (gespielt von Jeanne Moreau) mit einem eindringlichen Lächeln treffen. Die drei werden bald unzertrennlich und verstricken sich in ein romantisches Dreieck.

Obwohl der Film die Namen der beiden männlichen Protagonisten trägt, Jules und Jim geht es wirklich um Catherine. Sie wird als leidenschaftliche Frau dargestellt, die frei ist, ihre eigenen Entscheidungen in der Liebe, in der Freundschaft und im Leben zu treffen. Sie verkleidet sich als Mann, schickt Jules und Jim in einer der berühmtesten Filmsequenzen eine Brücke hinunter und springt in die Seine, als Jules verächtlich über Frauen spricht.

In einem der denkwürdigsten Momente des Films beginnt Catherine „The Whirlwind of Life“ zu singen. Es war ein Lied, das ihr Freund Serge Rezvani, der im Film vorkommt, für Jeanne Moreau selbst geschrieben hat. Er ist es, der sie beim Singen auf der Gitarre begleitet. Das Lied war sofort ein Hit, als der Film veröffentlicht wurde.

In Emilie in Paris, als Emily und Luke über den Film sprechen, den sie gerade gesehen haben, ist Emily schockiert über das tragische Ende. Worauf Lukas antwortet: „Natürlich ist es schön. Ihre Liebe ist ewig.“ Die Serie deutet darauf hin, dass Emily den Film nicht ganz verstanden hat, obwohl sie ihn naiv benutzen wird, um zu versuchen, aus ihrem eigenen Schlamassel mit Gabriel und Camille herauszukommen, ohne Erfolg.

Worum geht es in dieser Folge? Emilie in Paris sondern zeigt, wie Filme, Romane, Kunst uns aufklären, uns helfen, unser eigenes Leben besser zu verstehen. Jules und Jim geht es nicht so sehr darum, wie die Franzosen einen Dreier mögen. Es geht um Liebe, Freundschaft und Freiheit, universelle Themen, die Zeit und Sprache überschreiten.