Die Löhne des „Doomsday Glacier“ der Antarktis im unsichtbaren Kampf mit der inneren Erde, finden neue Studien

Wo ist Antarktis ist eine der sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Erde. Um den Beweis zu finden, müssen Sie nicht weiter als den Thwaites-Gletscher, auch bekannt als “Doomsday-Gletscher”, suchen.

Seit den 1980er Jahren hat Thwaites schätzungsweise 595 Mrd. Zuvor berichtete Live-Wissenschaft . Der Eisverlust des Gletschers hat sich in den letzten drei Jahrzehnten dramatisch beschleunigt, zum Teil aufgrund der versteckten Flüsse mit relativ warmem Meerwasser, die den Bauch des Gletschers kreuzen, sowie Klimawandel erwärmen Sie die Luft und das Meer.

Neue Forschungen deuten nun darauf hin, dass die Erwärmung des Ozeans und der Atmosphäre nicht die einzigen Faktoren sind, die Thwaites an den Rand treiben; die Wärme von Erde selbst kann auch überproportional zu den Gletschern der Westantarktis treten.

In einer Studie, die am 18. August in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Erd- und Umweltkommunikation analysierten die Forscher Daten aus dem geomagnetischen Feld der Westantarktis, um neue Karten des geothermischen Wärmeflusses in der Region zu erstellen – im Wesentlichen Karten, die die Wärmemenge zeigen, die von Im Inneren der Erde steigt auf, um den Südpol zu erwärmen.

Forscher haben herausgefunden, dass die Kruste unter der Westantarktis erheblich dünner ist als in der Ostantarktis – etwa 17 bis 25 Kilometer dick im Westen im Vergleich zu etwa 40 km d Dicke im Osten – wodurch die Thwaites freigelegt werden Gletscher zu viel mehr Erdwärme als Gletscher auf dem ganzen Kontinent.

„Unsere Messungen zeigen, dass dort, wo die Erdkruste nur 17 bis 25 Kilometer dick ist, unter dem Thwaites-Gletscher ein geothermischer Wärmefluss von bis zu 150 Milliwatt pro Quadratmeter auftreten kann“, sagt Ricarda Dziadek, Erstautorin der Studie, Geophysikerin am Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Deutschland, sagte in einer Pressemitteilung .

Da die Westantarktis in einem Meeresgraben liegt, ist die Kruste unter dem Meeresboden viel dünner als die Kruste unter der Ostantarktis. Wissenschaftler haben lange vermutet, dass diese relativ dünne Kruste mehr Wärme aus dem oberen Erdmantel (der durchschnittlichen Temperaturen von 392 Grad Fahrenheit oder 200 Grad Celsius ausgesetzt ist) absorbieren muss, was sich über Millionen von Jahren auf die Bildung und Entwicklung der Gletscher auswirkt.

In der neuen Studie quantifizierten Forscher diesen Unterschied im Wärmefluss erstmals. Anhand verschiedener Magnetfelddatensätze berechnete das Team den Abstand zwischen der Kruste und dem Mantel an verschiedenen Orten in der Antarktis sowie den relativen Wärmefluss in diesen Gebieten.

Es ist schwer zu sagen, wie heiß der Gletscher dort ist, wo das Eis auf den Meeresboden trifft, da verschiedene Gesteinsarten die Wärme unterschiedlich leiten. .

„Große Mengen an Erdwärme können zum Beispiel dazu führen, dass der Boden des Gletscherbetts nicht mehr vollständig gefriert oder sich ein ständiger Wasserfilm auf seiner Oberfläche bildet“, sagt der Co-Autor der Studie, Karsten Gohl, ebenfalls Geologe am AWI. in der Aussage. Jede dieser Bedingungen könnte dazu führen, dass Gletschereis leichter über den Boden rutscht, was dazu führt, dass “der Eisverlust des Gletschers sich dramatisch beschleunigt”, fügte Gohl hinzu.

Ein Szenario wie dieses könnte den Namen Doomsday Glacier auf die Probe stellen; Wenn der Thwaites-Gletscher vollständig in den Ozean kollabieren würde, würde der globale Meeresspiegel um etwa 25 Zoll (65 Zentimeter) ansteigen und Küstengemeinden auf der ganzen Welt verwüsten. Zuvor berichtete Live-Wissenschaft . Ohne dass der Gletscher den Rand des westantarktischen Eisschildes verstopft wie ein Korken in einer Weinflasche, könnte sich der Eisverlust in der gesamten Region dramatisch beschleunigen und den Meeresspiegel ansteigen lassen.

Forscher werden bald die Möglichkeit haben, ihre Messungen des Wärmeflusses unter der Antarktis zu verfeinern. Am Südpol läuft derzeit ein großes internationales Forschungsprojekt, das Eiskernbohrungen bis ins Bett des Thwaites-Gletschers umfasst. Messungen des Wärmeflusses aus diesen Kernen könnten Wissenschaftlern eine bessere Vorstellung davon geben, wie viel Zeit auf der Doomsday Glacier Clock noch übrig ist.

Ursprünglich veröffentlicht auf Live Science.