Die libanesische Wirtschaft erreicht einen Krisenzustand

Am Dienstagnachmittag saß Boutros Wehbe ohne Strom im Beirut-Büro des Ministeriums von Horizons International. Der Akku seines Telefons war nur zu 20 % geladen und er wusste nicht, wann er das nächste Mal aufladen sollte.

„Die Situation ist miserabel“, sagte Wehbe, der Außendienstleiter des Ministeriums, und stellte fest, wie die ärmsten Gemeinden dadurch lahmgelegt wurden.

Im Libanon, einem Land, das seit 2019 in einem Wirtschaftscrash steckt, sind bereits stundenlange Stromausfälle an der Tagesordnung. Doch am vergangenen Samstag wurde das kaum funktionierende Kraftwerk Zahrani den ganzen Tag stillgelegt. Einen Tag später stellte der Libanon die Elektrizität teilweise wieder her, aber das trug wenig dazu bei, die größere Krise für die Einwohner zu lösen.

Das Kraftwerk im Südlibanon sei wegen Brennstoffmangels stillgelegt worden, teilte der staatliche Stromversorger mit. Auch das Werk Deir Ammar im Norden wurde letzte Woche geschlossen. Der Strom kehrte zurück, nachdem das Militär 1,6 Millionen Gallonen Treibstoff aus seinen Lagerbeständen geliefert hatte, was eine vorübergehende Lösung darstellte.

Der Energiesektor stand in den letzten Wochen am Rande des Zusammenbruchs, der durch Abkommen mit anderen Ländern geflickt wurde. Die Behörden erhielten im September eine Treibstofflieferung aus dem Iran über Syrien, nachdem sie ein Abkommen mit der Hisbollah, einer militanten islamischen Gruppe im Libanon, ausgehandelt hatten. Jordanien hat letzte Woche zugestimmt, den Libanon, auch über Syrien, mit Strom zu versorgen, während Ägypten seine Kraftwerke über Jordanien und Syrien mit Erdgas versorgen wird. Das Land verlor am Montag fast 66.000 Gallonen Benzin, nachdem in Zahrani ein Feuer ausgebrochen war, als Arbeiter Benzin in einen anderen Lagertank umfüllten.

Die Energiekrise eskalierte im August, als die Zentralbank aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten beschloss, die Kraftstoffsubventionen einzustellen. Die Landeswährung hat seit 2019 bis zu 90% ihres Wertes verloren, was Inflation und Arbeitslosigkeit verschlimmert. Eine neue Regierung unter der Führung von Premierminister Hassan Diab übernahm nach einem dreimonatigen politischen Vakuum die Macht, aber Demonstranten verurteilten die Beteiligung der Hisbollah, die ihrer Meinung nach jede Hoffnung auf Reformen zunichte macht.

Mehr als 70 Prozent der 6 Millionen Menschen im Libanon leben heute in Armut. Viele Familien können es sich nicht mehr leisten, private Generatoren zu betreiben. Die Anwohner sind immer noch von der Hafenexplosion in der Hauptstadt Beirut im letzten Jahr betroffen, bei der mehr als 200 Menschen getötet, 7.000 verletzt und rund 300.000 obdachlos gemacht wurden. Mindestens sechs Menschen starben am Donnerstag und mehr als 30 weitere wurden verletzt, als eine von der Hisbollah geführte Kundgebung, die die Entfernung des leitenden Ermittlers der Explosion forderte, gewalttätig wurde.

Im Universitätskrankenhaus Rafik Hariri in Beirut sagte der Leiter der klinischen Pflege, Salem al-Akoum, Al-Jazeera, dass dem Krankenhaus oft die Spritzen, Taschentücher und andere Geräte ausgehen.

„Wir müssen Medikamente rationieren und unsere Zeit damit verbringen, nach Schmerzmitteln und Aspirin zu suchen“, sagte al-Akoum bemerkt.

Der jüngste Stromausfall hat die Wasserknappheit in Tripolis, der größten Stadt im Norden, verschärft und zu Straßenblockaden durch wütende Anwohner geführt. In der nahegelegenen Stadt Halba demonstrierten Demonstranten vor dem öffentlichen Elektrizitätswerk Électricité du Liban (EDL).

Wehbe sagte, dass mehrere bekannte Geschäfte in Beirut geschlossen wurden, da die Kunden weiterhin an Kaufkraft verlieren. Die Krise hat sich auch auf ihre Organisation ausgewirkt, die für die meisten Flüchtlingsgemeinschaften eine Schule und andere Arten von körperlicher und geistlicher Hilfe umfasst. Wehbe sagte, Horizons arbeite an der Installation von Sonnenkollektoren im Büro in Beirut.

Auch in den Gemeinden, denen sie dienen, steigen die Bedürfnisse. Im Bekaa-Tal, einer kalten, östlichen Region, in der mehr als 300.000 Syrer Flüchtlinge ein Lager auf, sagt Wehbe, viele Leute könnten sich den Diesel, den sie für die Heizungen brauchen, nicht leisten. Letzte Woche haben Wehbe und ein Team die Zelte der Flüchtlinge mit Planen versehen, um sich vor dem Regen zu schützen.

„Diese Situation haben wir selbst während des Bürgerkriegs nicht erlebt“, sagte er. „Die Leute hungern. „

Makram Rabah, Geschichtsprofessor an der American University of Beirut, erklärte, dass jahrelange Korruption und Misswirtschaft das Stromnetz des Landes in Schutt und Asche gelegt haben. Rabah sagte, das Land brauche systematische Strukturreformen, um einen weiteren Zusammenbruch zu verhindern.

„Der einzige Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, sich gegen das herrschende Establishment und die Hisbollah zu stellen und die Souveränität zurückzufordern“, sagte er. „Ohne Souveränität und Rechtsstaatlichkeit können wir nicht wirklich auf die Details der Wirtschaftsreform eingehen. „

Kinder und Erwachsene wurden am 7. Oktober in Zamfara, Nigeria, freigelassen

Associated Press / Nigeria Polizei

Entführt und gerettet in Nigeria

Sechs Frauen und neun Kinder, die aus Kirchen im Nordosten Nigerias entführt wurden, konnten diese Woche extremistischen Aktivisten entkommen. Sie sechs Tage wandern aus einem Wald im benachbarten Bundesstaat Yobe, bevor er in die Stadt Damboa in Borno aufbrach, sagte die Gouverneurin des Bundesstaates Babagana Zulum am Montag. Ihre Entführer entführten sie im Oktober letzten Jahres und im Mai dieses Jahres in zwei verschiedenen Vorfällen in den Bundesstaaten Borno und Adamawa.

Im Nordwesten des Bundesstaates Zamfara hat die Polizei nach eigenen Angaben mindestens 187 Entführte, darunter auch Babys, freigelassen. Banditen, die in der nordwestlichen Region operieren, haben Entführungen in Schulen und Gemeinden organisiert, um Lösegeld zu erpressen. Der Sprecher der Staatspolizei, Mohammed Shehu, sagte in einer Erklärung, die Behörden hätten im Zusammenhang mit umfangreichen Such- und Rettungsaktionen neue Sicherheitsmaßnahmen verhängt, darunter Versammlungsbeschränkungen und die Abschaltung von Mobilfunknetzen. Unterdessen nahmen bewaffnete Männer am Montagabend im Bundesstaat Kaduna drei Studenten eines katholischen Seminars fest. –OO

Sebastian Kurz am Donnerstag im österreichischen Parlament in Wien

Associated Press / Foto von Lisa Leutner

Österreichischer Kanzler tritt zurück

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war am vergangenen Wochenende zurückgetreten, nachdem er in ein Korruptionsermittlungsverfahren verwickelt gewesen war.

In der vergangenen Woche durchsuchten Staatsanwälte mehrere Orte, darunter zwei mit der Volkspartei von Kurz verbundene Ministerien. Später gaben sie bekannt, dass gegen Kurz und neun weitere Ermittlungen wegen angeblicher Verwendung von Regierungsgeldern zur Bestechung von Meinungsforschern und Journalisten wegen positiver Medienberichterstattung eingeleitet wurden. Ermittlung untersucht Private SMS zwischen Kurz und seinen Verbündeten.

Kurz bestritt jegliches Fehlverhalten, sagte aber, er trete zurück, „um Chaos zu vermeiden“. An seiner Stelle ernannte er Außenminister Alexander Schallenberg. Kurz bleibt Parteivorsitzender und Abgeordneter.

Die 35-jährige Kuratorin war ein aufstrebender Star in der Mitte-Rechts in Europa. Die deutschen Christdemokraten sehen seinen persönlichkeitsorientierten Führungsstil als Vorbild für die Wiederbelebung der Partei nach einer historischen Wahlniederlage im vergangenen Monat. –OO

Geisel befreit

Eine kolumbianische Franziskanerin, die seit 2017 von Extremisten in Mali als Geisel gehalten wird, hat ihre Freiheit wiedererlangt, teilten die malischen Behörden am Wochenende mit.

Schwester Gloria Cecilia Narvaez arbeitete als Missionarin in einer Gemeinde in Koutiala, 400 km östlich der Hauptstadt Bamako, als Extremisten sie am 7. Februar 2017 entführten. Eine ihrer Kolleginnen, Schwester Carmen Isabel Valencia, bemerkt Narvaez bot an, zwei jüngere Nonnen zu ersetzen, die die Entführer mitnehmen wollten. „Ich bin sehr glücklich, ich bin Gott sei Dank fünf Jahre gesund geblieben“, sagte Narvaez.

Der malische Interimsführer Oberst Assimi Goita begrüßte seine Freilassung und sagte, es seien Bemühungen im Gange, die Freilassung der anderen Geiseln zu erreichen. Mali kämpft seit 2012 darum, einen Aufstand einzudämmen, der im Norden des Landes begann und sich auf andere Nachbarländer, darunter Niger und Burkina Faso, ausgebreitet hat. –OO