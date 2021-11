Die Leiche einer Frau aus einer Schlammlawine in BC geborgen, während die Evakuierungen fortgesetzt werden

„Wir werden den ganzen Morgen daran arbeiten“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Anfang dieser Woche wurde ein Evakuierungsbefehl für mehr als 1.000 Häuser in Abbotsford erlassen. Bürgermeister Henry Braun sagte auf der Pressekonferenz am Mittwoch, dass die Rettungsbemühungen durch den vom Regen angeschwollenen Nooksack River behindert wurden, der „seitdem, wie wir fortfahren, seit drei Tagen, glaube ich, in Abbotsford fließt“.

Herr Braun sagte, die Bauern versuchten, ihre Rinder zu retten, indem sie sie in Booten in fünf Fuß tiefem Wasser schleppten. „Wir sind noch nicht raus“, sagte er.

Abbotsford war eine von vielen Gemeinden in Süd- und Zentral-British Columbia, die mit . überschwemmt worden waren Schlammlawinen und Überschwemmungen. Es grenzt an die Stadt Sumas in Washington, wo auch Autobahnen überschwemmt und Flüsse bis an die Ufer angeschwollen sind.

Der Feuerwehrchef der Stadt, Darren Lee, sagte am Mittwoch, Feuerwehrleute kämpften gegen einen Brand auf einem Wohnmobilplatz.

Wasser aus dem Nooksack River im Bundesstaat Washington floss durch Kanada, floss nach Norden und Osten und floss dann in die Sumas-Prärie, sagte Braun. In Abbotsford wurden am Mittwoch keine Verletzten oder Vermissten gemeldet, teilten Beamte der Stadt mit.