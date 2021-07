Die langfristige Suche nach dem Aufbau einer “galaktischen Zivilisation”

Die Vorstellung, dass der Kosmos leer sei – eine riesige Region, in der sich die Menschheit ausbreiten könnte – sei daher erst wenige Jahrhunderte alt, sagt Moynihan. Was Forscher dazu veranlasst hat, ernsthafter über die Kolonisierung des Sonnensystems und darüber hinaus nachzudenken, ist auch die dämmernde Erkenntnis, dass unsere Spezies eines Tages durch den Tod der Sonne oder ein anderes Schicksal aussterben könnte.

Eine Zeit lang war die Vorstellung vom Ende von allem mit mürrischem Pessimismus verbunden, aber in den frühen 1900er Jahren löste die Entdeckung, dass das Atom enorme Energiemengen enthielt, eine neue Welle des Optimismus aus, da die galaktische Kolonisierung die langfristige Lösung sein könnte, sagt Moynihan.

Einer der buntesten Vorschläge kam vom russischen Raketenwerfer Konstantin Tsiolkovsky, der sich vorstellte, mit einem nuklearbetriebenen Raumschiff auf Asteroiden zu siedeln. “Der beste Teil der Menschheit wird aller Wahrscheinlichkeit nach nie sterben, sondern wird von Sonne zu Sonne wandern, wenn sie erlischt”, schrieb Tsiolkovsky 1911.

Diese Russischer “Kosmismus” de Tsiolkovsky und seine Kollegen hatten eine Religiosität, die die Kolonisierung des Universums als eine großartige Erzählung des menschlichen Schicksals darstellte und unsere Spezies dazu aufrief, Leben in den sterilen Kosmos zu verbreiten. Aber wie Moynihan betont, war es sicherlich keine kapitalistische Sichtweise. 1902 befürchtete Tsiolkovskys Mentor Nikolai Fedorov, dass „Millionäre“ mit ihrer extraktiven Ausbeutung „andere Planeten anstecken könnten“, sagt er.

Aber auch im Westen tauchen uralte Visionen der galaktischen Erlösung auf. Eine weitere einflussreiche Persönlichkeit war der amerikanische Ingenieur Robert Goddard, der die erste Flüssigtreibstoff-Rakete entwickelte. 1918 schrieb er einen kurzen, wenig bekannten Aufsatz mit dem Titel “The Final Migration: A Note for Optimists”, den er unter seinen Freunden verbreitete. „Da sagt er, wenn wir das Atom aufschließen können, können wir Menschen über das Sonnensystem hinaus schicken“, erklärt Moynihan. Goddard stellte sich vor, dass Expeditionen das gesamte Wissen der Menschheit wegnehmen würden, damit nach seinen Worten “eine neue Zivilisation dort beginnen kann, wo die alte endete”. Und wenn das nicht möglich war, schlug er die radikale Idee vor, anstelle von “Protoplasma” zu starten, was am Ende neue Menschen auf fernen Welten säen würde.