Potenzielle Neuausrichtung der SEC bringt College Football World Wild

Die Reichen könnten im College-Football immer reicher werden, da zwei Spitzenschulen daran interessiert sein könnten, der SEC beizutreten.

Gemäß Houston-Chronik, haben die 12 Großmächte von Oklahoma und Texas die SEC kontaktiert, um einer “Superkonferenz” von 16 Teams beizutreten und sie zu gründen. Es wurde auch bekannt, dass eine Ankündigung “in den kommenden Wochen” erfolgen könnte.

SEC-Kommissar Greg Sankey gab eine “kein Kommentar„Und ein“ hochrangiger Beamter aus Texas „erzählte Anwar Richardson von Rivals.com, dass sie“nichts zu sagen. “Sie haben offensichtlich nichts gestanden, aber sie haben auch nichts geleugnet. Viele nehmen dies als Hinweis darauf, dass an der Geschichte tatsächlich etwas dran sein könnte.

Wenn das tatsächlich passiert, hätte dies massive Auswirkungen auf den gesamten College-Football. Die SEC wäre noch stärker, da die Big 12 im Wesentlichen ihre beiden wichtigsten einkommensschaffenden Schulen verlieren würden. Für beide Schulen wäre es ein schwierigerer Weg zur College-Football-Qualifikation (wenn auch zunehmend), aber es ist klar, dass dies eher eine finanzielle als eine wettbewerbsorientierte Entscheidung ist.

Angesichts dessen 3/4 der SEC sollten Oklahoma und Texas zustimmen, könnte es für diese Schulen etwas schwierig sein, die Stimmen zu bekommen. So oder so, die Welt des College-Footballs ist in Bewegung.

College Football Twitter nach Texas und Oklahoma zu SEC-Gerüchten #SECMediaDays pic.twitter.com/P7lAbqfynD – Jimmy Larrabee (@JBuzz715) 21. Juli 2021

Ich denke, ESPN würde die Chance lieben, die SEC dafür zu belohnen, dass sie Texas und Oklahoma wildert und sie für immer von Fox fernhält. -Mark Ennis (@MarkEnnis) 21. Juli 2021

Indem ich mir Texas und die OU in der SEC vorstellte, beschloss ich, die Abteilungen zu überdenken. Ich bin sicher, es wird niemanden auf Twitter stören. Es gibt keine Möglichkeit. Dafür sind SEC-Fans zu zahm. pic.twitter.com/zpHtzQ6OUm – Ben Portnoy (@ bportnoy15) 21. Juli 2021

Oklahoma und Texas zu SEC-Gerüchten über die Ausweitung der CFP auf 12 Teams sind sehr sinnvoll. Die Superliga der SEC mit 16 Teams könnte in den meisten Jahren das halbe Feld füllen. – Brady McCollough (@BradyMcCollough) 21. Juli 2021

Wenn Texas und OU der SEC beitreten, ebnet dies den Weg für andere Big-12-Teams, die CFP angesichts der neuen Verlängerungsregeln zu machen. 6 hochrangige Conference Champions nehmen teil. Ich sage nicht, dass ich ein Fan davon bin, Texas und OU zu verlassen, aber es gäbe zumindest eine positive Seite. https://t.co/gqmxYlBEQY – Es lebe die Matadors (@vivathematadors) 21. Juli 2021

Oklahoma & Texas: Wir treten der SEC bei! A M: pic.twitter.com/BS276467Gf – RedditCFB (@RedditCFB) 21. Juli 2021

Texas und die OU betreiben unermüdlich Lobbyarbeit hinter den Kulissen, um der SEC beizutreten, während sie gleichzeitig Rookies verkaufen, dass die Big 12 in keiner Weise weniger als 100% auf dem Punkt sind. – Billy Liucci (@billyliucci) 21. Juli 2021

OU und Texas außerhalb des SEC-Hauptsitzes pic.twitter.com/Tqq8NHX9qE – Unnötige Rauheit (@UnnecRoughness) 21. Juli 2021

Texas will das fünftbeste Team von SEC West sein. Es ist niedlich. – Barrett Sallee (@BarrettSallee) 21. Juli 2021

