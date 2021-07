Möchten Sie eine PlayStation 5 kaufen? Freunde dich mit einem Bot an.

Erstellen Sie auf Einzelhandelsseiten wie GameStop und Best Buy ein Mitgliedskonto und geben Sie Ihre Postanschrift und Kreditkarteninformationen im Voraus ein. Dies werde die Zahlung um wertvolle Sekunden beschleunigen, sagte Herr Swider.

In seltenen Fällen sind PlayStation-Bestellungen mitten in einer Kreditkartentransaktion fehlgeschlagen. Auf einigen Shop-Sites wie Amazon können Sie einen Geschenkgutschein kaufen für sich selbst, wodurch Sie den Überprüfungsprozess der Kreditkarte überspringen können, sagte SV Yesvanth. (Der Nachteil ist, dass Sie bei dieser Strategie versuchen müssen, die Konsole bei einem bestimmten Händler zu kaufen.)

Einige Online-Shops haben Macken. Bei Best Buy müssen Sie beispielsweise die Website nicht aktualisieren, nachdem Sie auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“ geklickt haben – dies könnte dazu führen, dass Sie Ihre PlayStation verlieren. Herr Swider sendet regelmäßig Live-YouTube-Videos, die Menschen durch die verschiedenen Zahlungsprozesse führen, und SV Yesvanth und Herr Hirczy Hosten Sie Gruppenchats auf Discord, in denen die Leute diskutieren, was für sie funktioniert.