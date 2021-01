Österreichs Schwarz gewinnt in Adelboden und übernimmt die Führung

ADELBODEN, Schweiz – Marco Schwarz rettete Österreichs hartes Wochenende in der Schweiz, indem er am Sonntag einen Weltcup-Slalom gewann, um die Tabellenführung der Saison zu übernehmen.

Schwarz stieg nach dem ersten Lauf des Rennens vom vierten Platz auf, obwohl das Licht am Nachmittag schnell nachließ, und beendete das Rennen 0,14 Sekunden vor dem Deutschen Linus Strasser.

Das starke österreichische Team hatte in den vergangenen zwei Tagen nur einen Platz in den Top 10, um im Riesenslalom auf dem berühmten Adelboden zu fahren, der von seiner Nachbarschweiz geliebt wurde.

Dave Ryding (GBR).

Dave Ryding wurde hinter Schwarz Dritter mit 0,15, um dem britischen Fahrer sein drittes Karrierepodest und das beste Ergebnis im traditionellen Slalom seit vier Jahren zu bescheren.

Der Führende des ersten Laufs, Clément Noël, hatte einen schwierigen Abstieg auf dem steilen Schlusshang und fiel mit 0,38 Rückstand auf den achten Platz.

Adelboden ist für die Führenden im Hinspiel im Allgemeinen schwierig, da die Sonne schnell hinter den Bergen verschwindet, bevor sie gegen 14 Uhr ihren zweiten Lauf beginnen.

Strasser war am Morgen Zwölftschnellster und Ryding 8, was etwas mehr Sonne gab, um ihren zweiten Lauf zu beleuchten.

Schwarz war im vorherigen Slalom am Mittwoch im kroatischen Zagreb Dritter geworden, als Strasser seinen ersten Weltcup-Sieg in der Disziplin feierte.

Es war ein dritter Weltcup-Sieg für Schwarz, der bei der Weltmeisterschaft 2019 im Slalom eine Bronzemedaille gewann.

In der Slalomwertung übernahm er eine kleine Führung von seinem Teamkollegen Manuel Feller, der seinen ersten Lauf nicht absolvierte.

Alexis Pinturault wurde 17. und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Die Franzosen haben am Freitag und Samstag die Riesenslaloms gewonnen.

Luke Winters (Vereinigte Staaten).

Der Amerikaner Luke Winters feierte ein starkes Comeback, um im Spiel zu bleiben und den 23. Platz zu belegen.

“Es war ein guter Tag für mich”, sagte Winters. „Ich war letztes Jahr im ersten Lauf auch hier schnell, also wusste ich, wo ich schneller werden musste und wo ich klug sein musste. Ich dachte, ich hätte meinen Plan beim ersten Lauf gut umgesetzt. Im Training habe ich mich darauf konzentriert, sportlich und entspannt zu sein, und so bin ich im ersten Rennen Ski gefahren.

Jett Seymour verpasste das zweite Inning und wurde 34 .. Ben Ritchie konnte sich auch nicht für die zweite Runde qualifizieren.

“Wir hatten einen absoluten Reset der Herangehensweise an das Rennen und der Art und Weise, wie wir von Zagreb aus trainierten”, sagte Trainer Ryan Wilson gegenüber der Pressestelle des Skiteams. „Wir haben die Einstellung geändert, schnell zu fahren und Ihre Sportlichkeit auszulassen. Diese Jungs sind drei Freakshow-Athleten. Wenn sie also versuchen, so schnell wie möglich zu fahren und sich zu erholen, ist es viel besser, als alles zu kontrollieren, was nicht ihre Stärken ausspielt.