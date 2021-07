Die Kraft der Sterne half, den Traum von der Raumfahrt zu befeuern “Albuquerque Journal”

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

Eine Sache, die dieses Unternehmen von Anfang an hatte, ist die Macht der Stars. Richard Branson und Bill Richardson sind überlebensgroße Charaktere mit passenden Lebensläufen.

In mehr als acht Jahren als Gouverneur von New Mexico war Richardson Botschafter bei den Vereinten Nationen, Energieminister, Präsident des Democratic National Convention, und er kandidierte glaubwürdig für die Nominierung seiner Partei zum Präsidenten. Er empfing Michail Gorbatschow zu einem Abendessen in Santa Fe, verhandelte mit Despoten und Diktatoren von Saddam Hussein im Irak bis zu den Machthabern Nordkoreas und sorgte für die Freilassung von Geiseln und US-Militärs in Kuba und im Sudan. Er verhandelte mit den Taliban.

2013 schrieb er ein Buch mit dem Titel „How to Sweet-Talk a Shark: Strategies and Stories from a Master Negotiator“.

“Ich habe Vereinbarungen mit Diktatoren getroffen”, sagte er einmal. “Hier ist mein Rat für den Kongress.”

Aufgrund seiner Beherrschung der Politik und seines Konversationsstils seit vielen Jahren regelmäßig in den Kabelnachrichten, wurde er viermal für den Friedensnobelpreis nominiert.

Dann ist da noch Sir Richard Branson.

Der Mega-Geschäftsmann schwamm mit Haien, um gegen ihre Tötung für Haihautsuppe zu protestieren, arbeitete für die Rettung von Eisbären in Kanada und gefährdete Lemuren in Madagaskar. Er hat eine Vision für die Demokratisierung des Weltraums und ein globales suborbitales Lufttransportsystem, bei dem Menschen von New Mexico aus starten und wenige Stunden später auf einem Weltraumbahnhof in Dubai oder Tokio landen.

Der heutige Flug ist der erste Schritt zu dieser Vision.

Ein Profil in der Zeitschrift Zoomer beschrieb ihn als “Nemesis 007”. „Mit seinen langen Locken, funkelnden Augen und seinem verschmitzten Lächeln ist er wie ein gackernder Bond-Superschurke“, der auf seiner eigenen Insel lebt und ein eigenes U-Boot besitzt.

Dieser Stil wurde hier ausgestellt. Er seilte sich mit einer Flasche Champagner an der Wand des Raumhafens ab, um die Installation zu widmen, hob Gouverneurin Michelle Lujan Grisham für ein Selfie vom Boden und testete die heutige Flugerfahrung als privater Astronaut.

Er hat Millionen von Twitter-Followern und wurde im Zoomer-Interview zitiert, als er einmal schrieb, dass „jeder Geschäftsmann die Verantwortung hat, sich um die Menschen und den Planeten zu kümmern, aus denen unser globales Dorf besteht … wissen, dass es überleben muss.

Richardson, der am Donnerstag auf dem Weg war, um Turnschuhe an Navajo-Kinder zu verteilen, über eine Stiftung, die er gegründet hatte, bevor er zum Start am Sonntag nach Spaceport fuhr, ist ein Branson-Bewunderer und beschreibt ihn als dreist, mutig und einen harten Verhandlungspartner, der “versuchte, New Mexico zu bekommen”. alles bezahlen.”

Richardson war selbst ein harter Verhandlungsführer und sagte, es sei ein “Bieterkrieg”, aber nach dem Hin und Her entschied sich Branson immer noch für New Mexico und “Arnold (California Gov. Schwarzenneger) war verrückt, dass wir ihn besiegt haben”.

„Ich bin begeistert, dass Branson (Jeff von Blue Origin) Bezos im Weltraum schlagen wird“, fügte Richardson hinzu. „Typisch Branson. Und damit ist New Mexico die Nummer eins.