Die Internationale Raumstation ISS teilt unglaubliche Bilder des Südlichts

Die Internationale Raumstation ISS hat unglaubliche Fotos der Aurora Australis oder der sogenannten Aurora Australis geteilt. Für Menschen auf der ganzen Welt sind solche außergewöhnlichen Phänomene selten, persönlich zu sehen. Die Internationale Raumstation ISS hat einige dieser Fotos auf Instagram geteilt.

Die Kurzbeschreibung zu diesen Bildern lautet: “Die Aurora australis ist spektakulär in diesen Ansichten von der Station über den Indischen Ozean zwischen Asien und der Antarktis.”





Die Social-Media-Plattform ISS der Internationalen Raumstation ISS erfreut sich weltweit großer Beliebtheit, insbesondere bei jungen Menschen mit Weltraumerfahrung. Die Fotos von Aurora Australis waren eine schöne Überraschung für Internetnutzer.

Mit vier farbenfrohen Bildern hat die ISS-Seite die Neugier vieler Menschen auf der ganzen Welt geweckt. Vor allem, weil viele von uns meistens daran gewöhnt sind, von den Nordlichtern zu hören. Was ist dann Aurora Australis? Die Aurora Borealis wird allgemein als Aurora Borealis bezeichnet, während die Aurora Australis als Aurora Australis bezeichnet wird. Im Grunde ist das erste das, was wir am Nordpol sehen, und das zweite, was wir am Südpol sehen. Aurora ist vom Namen der römischen Göttin der Morgenröte abgeleitet, und warum nicht, die Farben sind einfach spektakulär.

Diese beiden Arten von Lichtern sind normalerweise rosa, grün, gelb, blau, lila und manchmal weiß und orange.