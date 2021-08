Ein 3D-gedrucktes elektrisches Dreirad aus recyceltem Abfall

Das österreichische Designstudio EOOS hat ein Zero Emission Utility Vehicle (ZUV) entwickelt, das aus 3D-Druck und recycelten Materialien hergestellt wurde. Das 3D-gedruckte Elektro-Dreirad wurde aus 70 kg Abfall aus verschiedenen Supermärkten in der österreichischen Hauptstadt hergestellt. Seine Besonderheit liegt auch im Fehlen von Pedalen und Kette: Das Fahrrad bewegt sich dank eines Hinterradnabenmotors vorwärts. Ziel ist es, jedem den 3D-Druck des Rahmens in einem Fablab in der Nähe seines Zuhauses zu ermöglichen und das Fahrrad in einem geeigneten Geschäft (Laufräder, Bremsen, Lenker, Motor) auszustatten. Dieses Konzept der lokalen Produktion ist populärer geworden, weil es darauf abzielt, unsere ökologischen Auswirkungen zu reduzieren.

Das österreichische Studio arbeitete mit dem Verein The New Raw zusammen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Wenn der Name klingelt, liegt es wahrscheinlich am Projekt Print Your City, das mit dem 3D-Druck von Stadtmöbeln aus recyceltem Abfall in Amsterdam begann. Auf dieser Idee der Kreislaufwirtschaft surft der Verein, indem er allem, was weggeworfen werden kann, ein zweites Leben schenkt. Eine Idee, die ohne den Einsatz von additiver Fertigung nicht möglich ist.

ZUV, ein lokales und nachhaltigeres Fahrrad

Das Fahrradprojekt begann mit dem Wunsch, ein erschwingliches Fahrzeug zu entwickeln, das lokal produziert werden kann. Der 3D-Druck bot diese Möglichkeit, also stellte sich das EOOS-Studio einen Polypropylenrahmen vor, der auf einer großformatigen Maschine gedruckt werden kann – höchstwahrscheinlich einem Roboterarm. Das verwendete Material würde aus Abfällen von Wiener Supermärkten stammen. Harald Gründl vom Studio EOOS erklärt: „Wenn Plastik aus Wiener Supermärkten recycelt wird, verbrennen sie es einfach. Und das verursacht weitere drei Tonnen CO2-Emissionen, die wir vermeiden könnten. Die Wiederverwendung von Post-Consumer-Kunststoffen ist ein großer Schritt in Richtung Null-Netto-CO2-Emissionen. Jedes neue Fahrzeug wird in gewisser Weise CO2-neutral sein, solange der 3D-Drucker mit Energie aus erneuerbaren Energien betrieben wird.

Letztendlich möchte EOOS, dass jede Stadt den Dreiradrahmen in 3D drucken kann. die restlichen Teile können dann problemlos von einem spezialisierten Gerätehersteller angebracht werden. Fällt eine Komponente aus, kann sie einfach – wieder vor Ort – ausgetauscht werden, während das Chassis recycelt und zu einem anderen ZUV wiederverwendet werden kann.

Das Studio gibt an, dass das Fahrrad stark genug ist, um zwei Erwachsene oder zwei Kinder auf dem Rücksitz zu transportieren oder zum Beispiel in der dafür vorgesehenen Box vorne einzukaufen. Der ZUV wurde für kurze Fahrten konzipiert, die normalerweise mit dem Auto zurückgelegt werden.

Letztlich liegt das Konzept der Null-Emission mehr in der Herstellung des Fahrrads selbst als in seiner Funktionsweise. Dank des 3D-Drucks kann der Rahmen jedoch lokal hergestellt werden, was den Transport und die ökologischen Auswirkungen seiner Herstellung reduziert. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Konzept in anderen Städten in Europa und weltweit umgesetzt wird.

Was halten Sie von dem ZUV 3D-gedruckten Elektro-Dreirad? Lass es uns in einem Kommentar unten oder auf unserem wissen Facebook und Twitter Seiten. Vergessen Sie nicht, sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter anzumelden, mit den neuesten 3D-Drucknachrichten direkt in Ihren Posteingang!