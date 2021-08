Die größten Umwälzungen der Olympischen Spiele in Tokio – NBC Chicago

Jeder liebt eine gute Außenseitergeschichte, und die Olympischen Spiele in Tokio boten eine große Auswahl.

Einige Athleten traten als virtuelle Fremde in die Spiele ein und verließen sie nach überraschenden Siegen als Stars. Andere kamen als bekannte Namen an und gingen ohne Medaillen, nachdem sie schockierende Verluste erlitten hatten.

Hier sind einige der Ereignisse, die während dieser Olympischen Spiele wegen ihrer Unvorhersehbarkeit in Erinnerung bleiben werden.

Lamont Marcell Jacobs führt Italien zu schockierendem Doppelgold

Mit dem Rücktritt des dreimaligen Meisters Usain Bolt war der 100-Meter-Sprint der Herren zum ersten Mal seit Jahren weit offen. Mehrere Namen, darunter Trayvon Bromell und André de Grasse– wurden als mögliche Freier gecastet, aber keiner war 26 Lamont Marcell Jacobs vor den Spielen in Tokio auf ihrem Radar. Am Ende lieferte der Italiener einen der schockierendsten Momente der Olympischen Spiele, als er mit 9,80 100-m-Gold gewann eine weitere goldene Überraschung bei der 4×100-Staffel.

Lydia Jacoby schreibt alaskische Geschichte

Als erste Person aus Alaska, die Teil des US-amerikanischen Olympia-Schwimmteams wurde, Lydie Jacoby hatte den Widrigkeiten schon einmal getrotzt. Sie hat es noch einmal geschafft, als sie die Favoriten überholte König Lilie (USA) und Schuhmacherin Tatjana (RSA) in den letzten 25 Metern des 100-Meter-Brust-Finale, um eine überraschende Goldmedaille zu gewinnen. Der spektakuläre Sieg des 17-Jährigen brachte auch ein tolle Reaktion von Freunden und Familie während eines Abends der häuslichen Pflege in Seward, Alaska.

Naomi Osakas Turnier endet vorzeitig

Naomi Osaka, die bei der Eröffnungszeremonie die Ehre hatte, den Kessel anzuzünden, war einer der größten Stars, der bei den Spielen in Tokio für die Gastgebernation kämpfte, aber ihr olympisches Turnier wurde nach einer Niederlage in der dritten Runde gegen Tschechien überraschend abgebrochen Marketa Vondrousova. Vondrousova, derzeit Nr. 42 der Weltrangliste, besiegte die Nr. 2 der Welt, Osaka, überzeugend, um weiterzukommen. Während des restlichen Turniers setzte Vondrousova ihr solides Spiel fort und gewann am Ende eine Silbermedaille.

Kanada holt Gold im Frauenfußball

Kanadas Frauen-Fußballmannschaft hatte noch nie das Finale einer Weltmeisterschaft oder eines olympischen Turniers erreicht, aber ihr Lauf in Tokio endete dank einer Reihe von Überraschungen im Achtelfinale mit einer Goldmedaille. Im Halbfinale verwandelte Kanada in der 74. Minute einen vom VAR zugesprochenen Elfmeter in Besiege die Vereinigten Staaten zum ersten Mal seit 20 Jahren. Im Finale trafen sie dann auf eine dominant aussehende schwedische Mannschaft und gewannen schließlich mit einem spektakulären Elfmeterschießen. Alles in allem war es eine riesige revolutionäre Leistung für Kanada und seinen legendären Kapitän. Christine Sinclair.

Pergament widerlegt Holloways Goldmedaillen-Bestrebungen

Im Vorfeld der Spiele in Tokio schien Grant Holloway auf dem besten Weg, nicht nur Gold im 110-Meter-Hürdenlauf der Männer zu gewinnen, sondern dabei auch den Weltrekord zu brechen. Der amerikanische Star trat als amtierender Weltmeister an und hatte gerade das zweite Mal in der Geschichte (12,81 – nur 0,01 Sekunden vom Rekord) bei den Olympischen Prüfungen im Juni aufgestellt. Aber im olympischen Finale verlor Holloway in den letzten Hürden an Geschwindigkeit, während Jamaika Hansle Pergament hatte einen starken Druck, ihn zu überholen und das Rennen zu gewinnen. Pergament gewann zuvor bei den Spielen 2012 Bronze, gehörte aber in Tokio nicht zu den Favoriten.

Bobby Finke kommt aus dem Nichts

US-amerikanischer Langstreckenschwimmer Bobby Finke war eine der größten Enthüllungen der Olympischen Spiele in Tokio. Der 21-jährige Fremde kam komplett unter dem Radar nach Tokio, kündigte aber seine Anwesenheit mit einem unglaublichen Comeback in der 800er-Kür der Männer an. Bei der 750-Meter-Marke für das Rennen war Finke außerhalb der Medaillenräume, als die Schwimmer ihre letzte Kurve beendeten. Dann kam er aus dem Nichts und überholte die drei besten Schwimmer auf den letzten 50 Metern des Rennens, um das erste olympische Gold über 800 Meter der Männer zu gewinnen. Ein paar Tage später produzierte Finke eine weitere beeindruckende späte Attacke, um das 1500-m-Finale zu gewinnen und beenden Sie den Entfernungsscan.

Novak Djokovic verlässt Tokio ohne Medaille

Nach dem Sieg in Wimbledon, Novak Djokovic gewann den Golden Slam und gewann alle vier Majors mehr Olympia-Gold in einem Kalenderjahr – im Visier. Es half seinem Fall, dass seine beiden größten Rivalen, Roger Federer und Raphael Nadal entschied sich, nicht in Tokio anzutreten. Aber nach dem Erreichen des Halbfinales wurde Djokovic von Deutschland geschlagen Alexander Zverev, die Welt Nr. 5. Die Überraschungen gingen weiter, als Spanien Pablo Carreno Busta besiegte einen sichtlich frustrierten Djokovic im Spiel um die Bronzemedaille. Djokovic hat Tokio danach ohne Medaille verlassen Ausscheiden eines Spiels um die Bronzemedaille im Mixed-Doppel später in dieser Nacht.

Unbekannter österreichischer Radfahrer bewältigt 125-jährige Dürre

Wenn der niederländische Reiter Annemiek van Vleuten beim Straßenrennen der Frauen die Ziellinie überquerte, ballte sie ihre Fäuste, um einen Sieg zu feiern. Es gab nur ein Problem, das sie war die Tatsache vergessen dass sich ein anderer Radfahrer zu Beginn des Rennens von der Spitzengruppe abgesetzt hatte und alleine vorne fuhr. Dieser Reiter, ein unbekannter Österreicher namens Anna Kiesenhofer, hatte 75 Sekunden zuvor die Ziellinie überquert, was ein gewaltiger Umbruch und ein historischer Sieg war. Er verlieh Österreich seine erste olympische Radsportmedaille seit den ersten Spielen von Athen 1896.

Sieg für einen 18-jährigen Tunesier von der Außenbahn

Während die Siege von Lydia Jacoby und Bobby Finke überraschend waren, war keiner von ihnen so erstaunlich wie Ahmed HafnaouiSieg im 400-m-Freistil-Finale der Herren. Hafnaoui, ein 18-jähriger Tunesier, war der jüngste und langsamste Schwimmer im Peloton bis ins Finale und musste auf Bahn 8 schwimmen, einer der am weitesten außen liegenden Bahnen. Am Ende spielte das alles keine Rolle, denn Hafnaoui schwamm während des gesamten Rennens dicht an der Spitze und passierte dann Australien. Jack McLoughlin auf den letzten 50 Metern die Führung übernehmen. Hafnaouis Sieg überraschte sogar ihn selbst – nachdem er gesehen hatte, dass er Tunesiens fünftes Gold gewonnen hatte, schrie er nachdrücklich und hämmerte aufs Wasser.

Anerkennungen

Amerikanischer Ringer Steveson-Kettenrad gewann Anfang des Jahres einen NCAA-Titel, hatte aber vor den Spielen in Tokio noch nie an einem großen internationalen Wettbewerb auf Seniorenebene teilgenommen. Er bewies schnell, dass er zu dieser Phase gehört und erreichte das Finale, ohne in seinen ersten drei Spielen einen Punkt abzugeben. Dann hat er Georgia abgeschossen Geno Petriashvili, dreimaliger Weltmeister, in einem packenden Last-Second-Sieg Gold in der 125-kg-Freistil.

Die Vereinigten Staaten gewannen beim allerersten gemischten Team-Bogenschießen der Olympischen Spiele den zweiten Platz, aber Brady Ellison und Mackenzie Brown wurden in der ersten Runde von 15. gesetzten Indonesien eliminiert.

Russische Athleten haben bei den letzten fünf Olympischen Spielen Rhythmische Sportgymnastik gefegt und wurden in Tokio erneut stark bevorzugt. Dieser Streifen endete, als Israel Linoy Ashram gewann den Einzelwettbewerb und Bulgarien gewann den Gruppenwettbewerb im Umbruch in aufeinanderfolgenden Nächten.

das von Großbritannien Jade Jones kam in Tokio mit der Hoffnung, der erste dreimalige Taekwondo-Olympiasieger zu werden, aber die Nummer 1 der Welt wurde in ihrer ersten Runde von geschlagen Kimia Alizadeh, ein iranischer Flüchtling. Alizadeh, die 2016 für den Iran Bronze gewann, verließ ihr Heimatland 2020 und trat als Mitglied des IOC-Refugee-Olympiateams in Tokio an.

Beim olympischen Debüt im Mixed-Doppel-Tischtennis überraschte Gastgeber Japan die chinesische Nummer eins mit der ersten Goldmedaille der Veranstaltung. Dies ist das erste Mal seit 2004, dass ein anderes Land als China eine olympische Tischtennisveranstaltung gewonnen hat.