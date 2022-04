Die globalen Wirtschaftsaussichten verdunkeln sich, während Krieg und Pandemie einen Schleier werfen

„Die Nachfrage wird und sollte durch die Aufhebung der monetären Anpassung gedämpft werden“, sagte sie. „Und das ist in den letzten Monaten sehr deutlich geworden.“

Zusätzlich zu Krieg, Pandemie und steigenden Zinsen stehe China vor einer Verlangsamung seines Immobiliensektors, und die brasilianische Wirtschaft könne durch politische Unruhen im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen beeinträchtigt werden, sagte sie.

Neue Daten zeigen, dass Chinas Wirtschaftswachstum und Einzelhandelsumsätze Prüfbericht, da die Regierung umfassende Schließungen verhängt, um das Coronavirus auszurotten. Laut Gavekal Dragonomics, einem Wirtschaftsforschungsunternehmen, hatten bis zum 11. April 87 der 100 größten Städte Chinas irgendeine Form von Bewegungsbeschränkungen verhängt.

Die Beschränkungen unterbrechen erneut die globalen Lieferketten für Elektronik, Autoteile und andere Waren und drosseln die chinesischen Importe von Öl, Lebensmitteln und Konsumgütern. China ist der weltweit größte Ölimporteur, und die Nachfrage nach Kühlung dort veranlasste die Internationale Energieagentur letzte Woche dazu trimmen Sie Ihre Prognosen für das Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr auf 1,9 Millionen Barrel pro Tag, verglichen mit einem Anstieg von 5,6 Millionen Barrel pro Tag im letzten Jahr.

Auch der russische Einmarsch in die Ukraine und die Sanktionen gegen Moskau drohen die europäischen Volkswirtschaften in eine Rezession zu stürzen. Letzte Woche, Prognostiker von führenden deutschen Wirtschaftsinstituten projiziert dass ein vollständiges europäisches Verbot russischer Energieimporte dazu führen würde, dass die deutsche Produktion im nächsten Jahr um 2,2 % schrumpfen und die Inflation auf 7,3 % steigen würde, ein Rekordhoch für Nachkriegsdeutschland.

Auch das Wachstum des Welthandels dürfte sich in diesem Jahr verlangsamen. Die Welthandelsorganisation wartet Das weltweite Warenhandelsvolumen wird in diesem Jahr um 3 % steigen, gegenüber einer früheren Prognose von 4,7 %. Aber je nachdem, wie sich die Pandemie und der Krieg entwickeln, könnte das Handelswachstum so niedrig wie 0,5 % oder so hoch wie 5,5 % sein, sagte Ngozi Okonjo-Iweala, der Geschäftsführer der Organisation, während eines Briefings auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag.

Die Gruppe geht davon aus, dass sich das globale Handelswachstum im nächsten Jahr wieder auf 3,4 % erholen wird, obwohl sich diese Schätzungen ebenfalls ändern können.