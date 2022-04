Casper Ruud, Nummer 2 der Kreuzfahrten in Barcelona

Bildnachweis: Geoff Burke – USA HEUTE Sport

Der zweitgesetzte Norweger Casper Ruud besiegte Brandon Nakashima am Dienstag in der zweiten Runde von Barcelonas Open Banc Sabadell in Spanien in 89 Minuten mit 6:3, 6:2.

Englands Nr. 4 Cameron Norrie, Argentiniens Nr. 6 Diego Schwartzman und Italiens Nr. 11 Lorenzo Sonego kamen ebenfalls in die dritte Runde. Der Italiener Lorenzo Musetti schlug den Nr. 12 Daniel Evans aus Großbritannien mit 6:4, 7:6 (8).

In der ersten Runde gewannen der Südafrikaner Lloyd Harris, der Ungar Marton Fucsovics, der Spanier Carlos Taberner, der Finne Emil Ruusuvuori, der Bolivianer Hugo Dellien, der Franzose Ugo Humbert und der Weißrusse Ilya Ivashka.

Serbien offen

Der Australier John Millman vernichtete Dominic Thiems erstes Match auf Rundenebene seit Juni, indem er den Österreicher in zwei Stunden und 35 Minuten mit 6: 3, 3: 6, 6: 4 besiegte, um die zweite Runde in Belgrad zu erreichen. Thiem fiel mit einer Handgelenksverletzung aus.

Nummer 8 Filip Krajinovic aus Serbien, der einzige gesetzte Spieler im Einsatz, setzte sich mit einem 6:3, 7:6(4)-Sieg gegen den Belgier David Goffin durch.

Vier Qualifikanten gewannen ihre Matches in der ersten Runde: der Japaner Taro Daniel, der Tscheche Jiri Lehecka, der Brasilianer Thiago Monteiro und der Russe Roman Safiullin. Auch der Serbe Laslo Djere und der Deutsche Oscar Otte sind weitergezogen.

–Medien auf Feldebene