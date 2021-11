Die globalen Rivalen Russland und die Vereinigten Staaten suchen im Stillen nach Vereinbarungen

Aber die Russen boten einen Deal an. Wenn Washington einem hochrangigen russischen Diplomaten, der seit 2019 nicht in die USA einreisen konnte, ein Visum genehmigte, könnte Frau Nuland nach Moskau kommen. Die Biden-Administration nahm das Angebot an.

Die Gespräche von Frau Nuland in Moskau wurden als weitreichend beschrieben, aber in der Gesprächswelle zwischen den USA und Russland gibt es eindeutig Bereiche, die der Kreml nicht diskutieren möchte: die Unterdrückung abweichender Meinungen durch Russland und der Umgang mit inhaftierten Oppositionellen Führer Aleksei A. Nawalny blieb weitgehend unbeantwortet, trotz Bidens ausdrücklicher Ablehnung in diesem Jahr.

Während Herr Biden Herrn Putin nicht persönlich auf dem Gipfel der Gruppe der 20 in Rom oder dem Klimagipfel in Glasgow sehen wird, sagte Dmitry S. Peskov, der Sprecher von Herrn Putin, im Oktober, dass ein weiteres Treffen in diesem Jahr “in dem einen oder anderen Format” zwischen der beiden Präsidenten sei “ganz realistisch”.

Außenminister Sergej Lawrow sagte am Sonntag, er habe kurzzeitig Gespräche mit Biden in Rom geführt und der Präsident habe “sein Bekenntnis zur Fortsetzung der Kontakte unterstrichen”.

“Biden hat Russland sehr erfolgreich zugewinkt”, sagte Kadri Liik, Russland-Spezialistin beim European Council on Foreign Relations in Berlin. „Was Russland will, ist das Privileg der Großmacht, die Regeln zu brechen. Aber dafür braucht es Regeln, die da sind. Und ob es uns gefällt oder nicht, die Vereinigten Staaten sind immer noch da. Ein wichtiger Akteur unter den globalen Gesetzgebern.“