Österreich Archive – Lauffeuer heute

16:40 Uhr EDT 31. Oktober 2021

Ein Waldbrand in Niederösterreich ist der größte in der Geschichte des Landes. Es begann am Montag, dem 25. Oktober und wuchs schnell auf 100 Hektar (247 Acres) an, aber seitdem ist nicht viel gewachsen.

„Notdienste können die Brandzone noch auf 115 Hektar begrenzen“, sagte Franz Resperger von der niederösterreichischen Feuerwehr am 29. Oktober. Insgesamt wurden 500 Retter gerufen.

Das Feuer liegt etwa 62 Kilometer südwestlich von Wien.

Am 29. Oktober mobilisierte das EU-Notfallabwehr-Koordinierungszentrum, um zwei in Italien stationierte Canadair CL-415-Tanker, die zur rescEU-Übergangsflotte der EU gehören, niederzubrennen. Auch aus Deutschland, Italien und der Slowakei meldeten sich Hubschrauber.

Die CL-415 schöpfen Wasser aus der Neuen Donau.

Laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner wurden am Samstag rund 750.000 Liter Wasser abgeworfen.

Er war extrem trocken auf dem Land, vor allem in Niederösterreich. So trocken war es das letzte Mal vor 35 Jahren, im September und Oktober 1986.