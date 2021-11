Apples App-Tracking-Richtlinie hat Berichten zufolge Social-Media-Plattformen fast 10 Milliarden US-Dollar gekostet

Eine Umfrage unter Die Financial Times fanden heraus, dass Snapchat, Facebook, Twitter und YouTube aufgrund der Änderungen der Datenschutzpraktiken von Apple rund 9,85 Milliarden US-Dollar an Einnahmen verloren haben. Letztes Jahr, Apple hat die Transparenzrichtlinie für die Anwendungsverfolgung (ATT) angekündigt was Apps zwingt, die Erlaubnis zum Verfolgen von Benutzerdaten anzufordern. Die April in Kraft getreten, wodurch verhindert wird, dass Apps Benutzer nachverfolgen, wenn sie sich abmelden.

Facebook kritisierte diese Entscheidung insbesondere mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige, und danke an FT, wissen wir jetzt, warum Wirtschaftsführer so frustriert waren. Dem Bericht zufolge verlor Facebook aufgrund seiner enormen Größe im Vergleich zu anderen sozialen Plattformen “in absoluten Zahlen” das meiste Geld. Inzwischen macht Snap „in Prozent seines Geschäfts am schlechtesten“, weil seine Werbung hauptsächlich mit Smartphones zu tun hat, was für ein Produkt ohne Desktop-Version sinnvoll ist.

„Einige der am stärksten betroffenen Plattformen – insbesondere Facebook – müssen ihre Maschinen wegen ATT von Grund auf neu aufbauen“, sagte Eric Seufert, Adtech-Berater. FT. „Ich glaube, dass es mindestens ein Jahr dauert, eine neue Infrastruktur aufzubauen. Neue Tools und Frameworks müssen von Grund auf neu entwickelt und gründlich getestet werden, bevor sie einer großen Anzahl von Benutzern bereitgestellt werden.

Die neue Richtlinie von Apple wird soziale Plattformen und andere Apps zwingen, in ihrer Werbung kreativer zu sein. Egal, ob Sie sich auf Android-Geräte konzentrieren oder in das Werbegeschäft von Apple investieren möchten, die fast ihre eigenen Regeln gebrochen haben Durch das diskrete Sammeln von Benutzerdaten wie bei Apps von Drittanbietern müssen sie eine andere Einnahmequelle finden, bei der es nicht darum geht, Personen auf ihren iPhones zu verfolgen.