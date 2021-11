Die Gefahren des Status Quo – Ägypten – Al-Ahram Weekly

Die Sprecherin des äthiopischen Außenministeriums, Dina Mufti, sagte letzte Woche gegenüber Sky News Arabia, dass sie erwartet, dass die Demokratische Republik Kongo (DRK), der derzeitige Präsident der Union Africa (AU), bald Delegationen nach Ägypten, Äthiopien und Sudan entsendet, um Gespräche zu führen der äthiopische Renaissance-Großdamm (GERD).

Die Wiederaufnahme der Verhandlungen dürfte sich jedoch angesichts der Situation im Sudan, wo das Militär am 25. Oktober die Übergangsregierung auflöste und Proteste auslöste, als schwierig erweisen. Unterdessen setzt Ägypten seine diplomatische Kampagne fort, um seine Position und die Gefahren einer Aufrechterhaltung des Status quo zu erläutern. Es sei eine Strategie, erklärte Ali Al-Hefni, ehemaliger Stellvertreter des ägyptischen Außenministers, die vor einigen Monaten begann.

Al-Hefni hob die beiden Sitzungen des Sicherheitsrats zu diesem Thema hervor, eine im vergangenen Jahr, die zweite in diesem Jahr und die im Oktober veröffentlichte Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats als Entwicklungen, auf die sich Ägypten stützen muss. Die COP26 dieser Woche und die Kairoer Wasserwoche 2021 der letzten Woche boten Ägypten auch internationale Foren, um sich für seine Sache einzusetzen, sagte er gegenüber Al-Ahram Weekly.

Der Professor für Politikwissenschaft an der American University of Cairo, Tarek Fahmi, schloss jedoch aus, dass GERD oder gar andere Wassersicherheitsthemen außerhalb der COP26 diskutiert würden.

“Angesichts der Tatsache, dass die AU weiterhin für die Akte verantwortlich ist und Algerien seine Initiative in dieser Angelegenheit noch nicht weiterverfolgt hat, besteht der einzige Weg für Ägypten darin, das Thema nach Möglichkeit weiterhin in internationalen Foren und Gipfeln anzusprechen”, sagte Fahmi der Wochenzeitung .

Algerien schlug im August eine Initiative zur Wiederaufnahme der Verhandlungen vor, aber seitdem ist nichts passiert.

Während der COP26, die sich auf die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels konzentriert, wurde erwartet, dass Präsident Abdel-Fattah Al-Sisi Probleme hervorhebt, die die Entwicklungsländer im Allgemeinen und die afrikanischen Staaten im Besonderen beunruhigen erwähnen. angesichts seiner Bedeutung für Ägypten und den Kontinent.

Bei seinem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Rande der COP26 hob Präsident Al-Sisi Ägyptens historische Rechte am Nilwasser hervor, nannte es eine „existentielle Frage“ und forderte die internationale Gemeinschaft auf, alles zu tun, um eine rechtsverbindliche Vereinbarung über die Befüllung und den Betrieb des Damms.

Die beiden Staats- und Regierungschefs erörterten auch die bilaterale Zusammenarbeit und regionale Fragen, darunter illegale Einwanderung, Extremismus und die jüngsten Entwicklungen in der Sache der Palästinenser. Al-Sisi bekräftigte auch Ägyptens Wunsch, nächstes Jahr die COP27 auszurichten.

Die COP26, die am Sonntag in Glasgow, Schottland, eröffnet wurde, zielt darauf ab, Mechanismen zu vereinbaren, um die globale Erwärmung unter 2 °C zu halten. Es endet am 12.11.

Bei seinem Treffen mit dem kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi am Rande des Gipfels unterstrich Al-Sisi die Entschlossenheit Ägyptens, eine rechtsverbindliche Einigung über GERD zu erzielen, und lobte die Bemühungen der Demokratischen Republik Kongo, Ägypten, Sudan und Äthiopien in die AU zurückzubringen. gesponserte dreigliedrige Gespräche.

Al-Hefni erklärte, dass die Treffen von Präsident Al-Sisi mit dem britischen Premierminister Boris Johnson und anderen hochrangigen Beamten wahrscheinlich auch für die noch offenen GERD-Fragen relevant seien, da Kairo versucht, so viel Druck wie möglich auf Addis Abeba auszuüben.

Präsident Al-Sisi führte kurze Gespräche mit dem Emir von Katar Tamim bin Hamad Al-Thani, dem zweiten zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs seit der Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Kairo und Katar im Januar, und mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem armenischen Präsidenten Armen Sakissian und den Premierministern von Niederlande, Palästina, Libanon und Libyen.

Der Streit um GERD stand ganz oben auf der Agenda der Kairoer Wasserwoche 2021. In einer Videoansprache bei der Eröffnungssitzung betonte Al-Sisi, dass Ägypten eine ausgewogene und rechtsverbindliche Einigung über die Füllung und den Betrieb des Staudamms anstrebe, und erklärte dies Kairo möchte, dass Addis Abeba seine Entwicklungsambitionen verfolgt und gleichzeitig die sozialen und ökologischen Folgen für Ägypten und den Sudan minimiert.

Trotz Kairos Bemühungen, dreigliedrige Verhandlungen voranzutreiben, befürchten Kommentatoren, dass die Situation im Sudan kontraproduktiv sein könnte.

Abbas Sharaki, Professor für Geologie und Wasserressourcen an der Universität Kairo, sagt, dass die Dinge im Sudan klappen müssen, bevor Verhandlungen aufgenommen werden können. Al-Hefni argumentiert anders und sagt, der Sudan sei sich der Gefahren der Aufrechterhaltung des Status quo zu bewusst, um sich nicht mit diesem Thema zu befassen.

Kairo hat wiederholt seine Befürchtungen bekräftigt, dass GERD Ägyptens Anteil am Nilwasser, von dem es für mehr als 90% seines Süßwasserbedarfs abhängt, drastisch reduzieren wird, während Khartum befürchtet, dass GERD die Sicherheit sudanesischer Straßensperren gefährdet.

Äthiopien sagt, dass Ägypten und der Sudan von dem Damm nicht betroffen sein werden, hat sich jedoch wiederholt geweigert, Studien vorzulegen, die seine Behauptungen untermauern, und besteht darauf, dass es nur Richtlinien zum Betrieb und zur Füllung des Damms akzeptiert und keine rechtsverbindlichen Vereinbarungen. Äthiopien lehnte auch den Vorschlag von Khartoum ab, dass die UN, die USA und die EU im Streit eine vermittelnde Rolle spielen sollten.

* Eine gedruckte Version dieses Artikels erscheint in der Ausgabe vom 4. November 2021 von Al-Ahram Weekly

