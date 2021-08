Die Galileo-Raumsonde der NASA erfüllt weiterhin viele Aufgaben, nachdem sie vor 28 Jahren den Asteroiden Ida passiert hat

Die Galileo-Sonde der NASA fing den Asteroiden Ida vor 28 Jahren ein, während sie ihre Aufgaben Jahre später fortsetzte.

Galileo war die erste Raumsonde, die in der Nähe eines Asteroiden im Asteroidengürtel vorbeiflog Espace.com. Nach einem weiteren Anflug auf den Asteroiden Gaspra im Jahr 1991 wurde Ida zum zweiten Mal besucht.

Galileo überflog Ida am 28. August 1993 mit einer Geschwindigkeit von über 28.000 Meilen pro Stunde und passierte die Oberfläche des Asteroiden innerhalb von 2.500 Meilen. Galileo entdeckte während des Besuchs einen kleinen Mond, der Ida umgab! Es war der erste verifizierte Asteroidensatellit.

Der Mond Dactyl wurde von der Internationalen Astronomischen Union nach einer Gruppe legendärer Kreaturen benannt, die auf dem Berg Ida, einem heiligen Berg, lebten.

Diese Ansicht des Asteroiden 243 Ida ist ein Mosaik aus fünf Bildern, die vom Festkörper-Bildgebungssystem der Raumsonde Galileo in Reichweiten von 3.057 bis 3.821 Kilometern (1.900 bis 2.375 Meilen) am 28 die Raumsonde kam dem Asteroiden am nächsten.

NASA Ida sagt, dass sie zur Koronis-Asteroidenfamilie gehört. Es befindet sich im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Er ist von Kratern durchzogen und mit einer dicken Schicht Regolith (gesteinsmehl) bedeckt.

Der österreichische Astronom Johann Palisa entdeckte am 29. September 1884 den Asteroiden Ida an der Wiener Sternwarte. Ann Harch vom Galileo-Bildgebungsteam fand am 17. Februar 1994 ihren Mond Dactyl.

Moriz von Kuffner, ein Wiener Amateurastronom, gab dem Asteroiden den Spitznamen “Ida” nach der Nymphe aus der griechischen Mythologie, die mit ihrer Schwester Adrasteia das Baby Zeus pflegte.

Galileo-Raumsonde teilt Foto von bunten Mondschattierungen

Während dieser Zeit, NASA hat ein Foto eines hellen Mondes gepostet, das aus den 53 Fotos der Raumsonde Galileo erstellt wurde.

Die NASA veröffentlichte eine Ansicht des Mondes in vielen Farbtonvariationen in einem scheinbar künstlerischen Bild des natürlichen Satelliten des Planeten. Während ihrer Reise zum Jupiter am 7. Dezember 1992 sah ihn die Sonde damals.

Laut NASA sind die leuchtenden Farben des Mondes nicht nur Show.

Laut NASA fanden Experten das Foto nützlich, um das Terrain des Mondes zu analysieren. Seine Eigenschaften wurden auf der Nordhalbkugel mit exquisiten Details beschrieben.

Das Mondhochland sieht auf dem Instagram-Foto wie die „heißen rosa Regionen“ aus. Dazu gehören das Crisium Impact Basin und die orangen und blauen Farben, die frühere Lavaströme darstellen.

Der hellblaue Bereich stellt Krater dar, die von Asteroiden oder Meteoriten hinterlassen wurden. Die blauen Strahlen wurden laut NASA mit den frühesten Kratern des Mondes in Verbindung gebracht.

Über die Raumsonde Galileo

Neuigkeiten18 sagte, die Raumsonde Galileo könnte jedem bekannt vorkommen.

Die Raumsonde hat bereits ein Jahr Flug hinter sich. Es wurde von 1995 bis 2003 auf Jupiter gesehen.

Die Galileo-Sonde ist wie andere astronomische Fahrzeuge mit mehreren Überwachungskameras und anderer Ausrüstung ausgestattet. Diese Instrumente werden von Wissenschaftlern verwendet, um sie bei ihren Experimenten auf dem riesigen Globus zu unterstützen.

Die Raumsonde wird sich auch auf ihrer Reise nach Europa, dem kleinsten Galileischen Mond des Jupiter, als nützlich erweisen. Wissenschaftler konnten die Zusammensetzung des Eismondes bestimmen. Sie besteht aus mehr Wasser als die Erde, heißt es.

Die Galileo-Sonde stieß auf ein unvorhergesehenes Problem auf ihrem Weg zum Jupiter. Aufgrund des enormen Drucks stürzte es in die Atmosphäre des Jupiter.

Wissenschaftler entschieden sich dafür, Juno zu nutzen, um Galileis Erbe fortzuführen, indem sie ihre unterbrochenen Studien auf dem großen Planeten wiederaufgenommen haben.

Entdecken Sie weitere Neuigkeiten und Informationen zu Platz in Science-Times.