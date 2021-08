Jetzt ist es an der Zeit, Zwischenfrüchte zu planen – Medford News, Weather, Sports, Breaking News

Foto von Chris Branam Crimson Clover ist eine einfache Zwischenfrucht für den Anfang.

CORVALLIS – Niemand möchte an das Ende der Ernte denken, wenn der Gemüsegarten seinen Höhepunkt erreicht, aber jetzt ist es an der Zeit, zu planen, welche Zwischenfrüchte im Herbst angebaut werden.

Zwischenfrüchte, auch Gründüngung genannt, umfassen Getreide wie Winterhafer und Roggen. Hülsenfrüchte wie der häufig verwendete Purpurklee, österreichische Ackererbse und Wicke sind Stickstoff-“Fixierer”. Die nützlichen Bakterien in den Wurzelknollen von Hülsenfrüchten nehmen Stickstoff aus der Luft auf und führen ihn der Pflanze zu. Wenn sich die Zwischenfrucht zersetzt, steht ein Teil des Stickstoffs anderen Pflanzen zur Verfügung.

Wenn Sie mit Zwischenfrüchten nicht vertraut sind, hier ist die Zusammenfassung: Diese fleißigen Pflanzen können organisches Material hinzufügen und den Boden belüften, ihn vor Verdichtung durch Regen schützen, Unkraut unterdrücken und das Bodenwachstum reduzieren. Berater für Bio-Gemüse für den Oregon Extension Service der State University. Als Bonus liefern ihre Blüten Nektar und Pollen für Bestäuber und andere nützliche Insekten.

Kein schlechter Deal für eine nahezu wartungsfreie Anlage. Sie müssen es nur säen, mehrmals gießen, bis es regnet, überwintern lassen und im Frühjahr graben oder pflügen. Das Timing ist jedoch der Schlüssel. Pflanzen Sie die Samen von überwinternden Zwischenfrüchten bis September oder Anfang Oktober, damit sie sich etablieren, bevor das Wetter kalt und nass wird.

Achten Sie beim Pflanzen darauf, dass das Saatgut guten Bodenkontakt hat. Große Samen wie Erbsen, Wicken und Körner sollten leicht aufgenommen werden. Mischen Sie die kleinen Samen mit Sand, damit sie sich leichter verteilen können, und verwenden Sie dann einen Sprinkler, um zu gießen. Wenn das Wetter noch trocken ist, halten Sie den Bereich bewässert.

Wichtig ist auch, dass die Pflanzen im Frühjahr geschnitten oder gemäht werden, bevor sie Samen produzieren. In unserem Klima bauen die meisten Gärtner Zwischenfruchtrückstände ein, um die Zersetzung zu fördern. Tun Sie dies etwa vier Wochen vor dem Pflanzen von Gemüse, damit sich die Ernte gut zersetzt, da sie sonst einige bodenbürtige Krankheiten fördern und einige Schädlinge anziehen kann. Wenn Sie keine vier Wochen Zeit haben, um die Zwischenfrucht zu zersetzen, können Sie die Stängel und Blätter entfernen und an anderer Stelle als Mulch oder Kompost ausbringen. Bei Gemüse, das Sie nach Anfang Oktober ernten, sollten Sie im Sommer zwischen den Pflanzungen säen.

„Es hängt alles davon ab, wann Sie Ihr Gemüse mitbringen müssen“, sagte Andrews. „Es ist am besten, die Zwischenfrüchte vor dem Pflanzen zersetzen zu lassen, insbesondere bei Gemüse, das mit Samen begonnen wird. “

Wenn es an der Zeit ist, die Zwischenfrucht einzuarbeiten, pflanzen Sie kürzere Pflanzen direkt in den Boden. Wenn die Pflanze zu groß ist, um sich leicht zu drehen, mähen Sie zuerst oder verwenden Sie einen Trimmer. Hartstämmige Pflanzen können abgeschnitten und über dem Boden verrottet werden. Oder Sie legen die Spitzen auf den Komposthaufen und graben in die Wurzeln. Lassen Sie das gedrehte Material in jedem Fall ruhen, bis es Zeit zum Pflanzen ist.

Für Anfänger rät Andrews:

Beginnen Sie mit einer Deckfrucht, die einfach anzubauen und zu verwalten ist. Purpurklee und Phacelia zum Beispiel lassen sich relativ leicht in den Boden einarbeiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Feld gut vorbereiten und bei trockenem Wetter Sprinkler zur Verfügung haben. Bei sehr trockener Erde empfiehlt es sich, die Erde vor der Saatbettbereitung etwas zu gießen.

Wenn Sie zum ersten Mal Zwischenfrüchte versuchen, pflanzen Sie sie in einem Bereich Ihres Gartens, den Sie für Gemüse lassen können, das normalerweise im späten Frühjahr oder Frühsommer gepflanzt wird. So sparen Sie Zeit beim Erlernen des Umgangs mit Zwischenfruchtrückständen im Frühjahr.

Nachdem Sie erfolgreich eine Zwischenfrucht verwendet haben, probieren Sie eine andere in einem anderen Bereich Ihres Gartens aus. Wenn Sie dann Erfahrung sammeln, experimentieren Sie mit Mischen, reduzierter Bodenbearbeitung und anderen innovativen Praktiken.

Ziehen Sie die Aussaat von Zwischenfrüchten im Sommer bis hin zu spät geernteten Kulturen wie Zuckermais, Winterkürbis und Tomaten in Betracht.

Weitere Informationen finden Sie in diesen Veröffentlichungen “Zwischenfrüchte für Hausgärtner östlich der Kaskaden und westlich der Kaskaden” ; und “Methoden zum erfolgreichen Management von Zwischenfrüchten für Gärtner”, Veröffentlichungen der Washington State University, an denen Andrews mitgewirkt hat.