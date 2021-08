Alonso fühlte sich “traurig”, als er Russell in Österreich den letzten F1-Punkt holte

Russell war zu Beginn des Rennens am Sonntag auf dem Red Bull Ring Zehnter, womit er kurz davor war, Williams’ erste Punkte seit dem Deutschland-GP 2019 und seine erste Punktzahl mit dem Team zu erzielen.

Doch der Brite musste mit einer späten Attacke von Alonso fertig werden, der sich vom 14. Startplatz erholte, um knapp 10 Runden vor Schluss in den Kampf um den 10. Platz einzutreten. Russell gelang es mehrmals, Alonso in Kurve 4 zu halten und sich gegen den Alpine-Fahrer zu verteidigen, als sie in Kurve 6 von einer Seite zur anderen gingen, nur um fünf verbleibende Runden überholt zu werden.

Russell sagte nach dem Rennen, er sei froh, Alonso die Stirn zu bieten, fühlte sich aber machtlos, um den zweimaligen F1-Weltmeister aufgrund des Tempounterschieds zwischen dem Williams und dem Alpine am Überholen zu hindern.

Alonso hat Russell zuvor gelobt, ihn einen zukünftigen Weltmeister genannt und lächelte, als Motorsport.com ihn nach dem Rennen nach dem Kampf fragte.

“Es war sehr intensiv, leider nur für einen Punkt, aber es fühlte sich an, als wäre es die letzte Runde der Meisterschaft für uns”, sagte Alonso. „Irgendwann war es Gold für ihn und für uns, nachdem wir als 14. gestartet waren.

„Als ich sah, dass es George war, war ich in gewisser Weise ein wenig traurig, dass der Kampf mit ihm stattfinden musste.

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521 Foto von: Sam Bloxham / Motorsport-Bilder

“Ich denke, er wird die Möglichkeit haben, auf das Podium zu kommen und um Rennsiege zu kämpfen, denke ich in Zukunft, wenn er zu Mercedes wechselt. Ich habe heute genossen. Ein Startpunkt 14 war nicht zu erwarten, weil unsere Simulationen heute Morgen, Sie waren etwas pessimistischer als P10. Ich nehme den Punkt.

Alonsos Rückkehr auf den 10. Platz markierte seine vierte Punktzahl in Folge und kam nach einem frustrierenden Qualifying, in dem der Spanier seinen letzten Versuch im zweiten Quartal verlor, nachdem er im letzten Sektor in den Verkehr geraten war.

„Die Pace war heute im Rennen sehr gut“, fügte Alonso hinzu. „Das Auto lief nicht erst gestern gut. Ich denke, es war auch heute, also scheinen wir an diesem Wochenende aus verschiedenen Gründen konkurrenzfähiger zu sein.

„Wenn du im Qualifying von deiner echten Position aus startest, denke ich, dass P5 oder P6 möglich waren. Und heute, vom 14. Platz aus, wenn man in der ersten Runde 11. oder 12. ist, kann man immer noch 8. oder 7. werden, also war es gut zu sehen.