Die französisch-britische Schärfe behindert Fortschritte bei den Kanalübergängen

„Migration schürt dieses Gefühl, dass Boris Johnson seine politische Basis nicht versteht“, sagte Matthew Goodwin, Professor für Politik an der University of Kent. Und anders als frühere Einwanderungsängste, sagte er, seien die Kanalübergänge „eine viel emotionalere und symbolischere Form der Migration, die bei einigen Wählern das Gefühl verstärkt, dass die Regierung wenig tun kann, um dieses Problem zu kontrollieren“.

Herr Goodwin sagte, es sei kein Zufall, dass die Pattsituation der Migranten mit der Rückkehr von Nigel Farage in Großbritannien zusammenfiel, einem Pro-Brexit-Rechtenführer, der sich seit langem für Anti-Einwanderungsappelle einsetzt. Herr Farage, jetzt Moderator des Nachrichtensenders GB News, ruft regelmäßig gegen den Zustrom von Booten auf.

Während das Thema Migranten seit langem für Spannungen zwischen Großbritannien und Frankreich sorgte, hat es auch Beispiele für kreative Zusammenarbeit hervorgebracht.

Im Jahr 2003 unterzeichneten die beiden Länder den Vertrag von Touquet, der Grenzbeamte in den jeweils anderen Gerichtsbarkeiten stationiert, damit sie die Pässe von Reisenden überprüfen können, bevor sie den Ärmelkanal überqueren. Dies verringert die Zahl der Asylsuchenden in Großbritannien, da einige abgewiesen werden, bevor sie britischen Boden erreichen, wo sie nach internationalem Recht Asyl beantragen können.

Heute befürchten Diplomaten, dass dieser Vertrag den eskalierenden Spannungen zum Opfer fällt. Das französische Außenministerium bestand darauf, sich an das Abkommen zu halten. Aber Herr Zemmour seinerseits forderte Frankreich auf, es zu zerreißen, da es eine Beleidigung für die Franzosen sei. Es würde Großbritannien mehr schaden als Frankreich, sagten Experten, da der Migrantenstrom nur in eine Richtung verläuft.

Darüber hinaus müssten Großbritannien und Frankreich zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zur Überwachung der Küste zu entwickeln. In seinem Brief bot Herr Johnson an, britische Polizisten zu entsenden, um französische Strände zu patrouillieren – ein Vorschlag, der bei den Franzosen wahrscheinlich nirgendwohin führen wird, und ein Zeichen dafür, dass die beiden Länder immer noch auf verschiedenen Seiten tätig sind.