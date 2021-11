Will Smith veröffentlicht Arnold Schwarzenegger-Print, um Karrieretipps zu enthüllen, die er vom „Terminator“-Star erhalten hat

Durch Brent Furdyk.



vor 3 Stunden



Will Smith erscheint in der neuesten Ausgabe von „The Graham Norton Show“ und zeigte seinen mörderischen Eindruck von Arnold Schwarzenegger.

Smith erinnert sich, dass er zur Eröffnung eines Planet Hollywood Restaurants eingeladen wurde, der einst beliebten Kette, in der Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis Investoren waren.

Laut Smith sah er während der Amtseinführung die „drei Weisen“ miteinander reden und ergriff die Gelegenheit, von der er sagte, dass sie nie wieder kommen würde, um Rat einzuholen.

LESEN SIE MEHR: Will Smith sagt: „Sexszenen sind der schlimmste Teil der Schauspielerei“



„Also ging ich in die Menge und dachte: ‚Hey Leute, es tut mir leid. Schau, ich will tun, was du tust, ich möchte der größte Filmstar der Welt sein, und ich weiß, wenn mir jemand sagen kann, wie es geht, kannst du es “, sagte Smith.

Nachdem sie sich in ihrer „geheimen Filmstar-Sprache“ besprochen hatten, teilten sie mit, dass Arnold mir antworten würde“, fuhr er fort, bevor er enthüllte, was der „Terminator“ -Star zu ihm sagte, was einen übertriebenen Eindruck des ununterscheidbaren Akzents des in Österreich geborenen Actionstars auslöste . .

LESEN SIE MEHR: Will Smith gibt zu, dass es ihm in der Dokumentation zu „Best Shape of My Life“ „peinlich“ war, inmitten einer Pandemie an Gewicht zuzunehmen



„Wenn man ein Filmstar werden will, können Filme nicht nur in Amerika erfolgreich sein“, sagte Smith in seinem Eindruck von Schwarzenegger. „Du musst in jedes Land der Welt gehen, du musst dich als Politiker sehen, der für den größten Filmstar der Welt kandidiert.“

In einem anderen Teil seines Auftritts sprach Smith über das jüngste Fitnessprogramm, das er begonnen hatte, nachdem er Anfang dieses Jahres wenig schmeichelhafte Fotos seines Darms geteilt hatte. Als Gastgeber Graham Norton ihn „schlank“ nannte, scherzte Smith: „Ja, so nennen sie mich in Philly, ‚Slim Willy‘.“