Die EU-Länder starten eifrig COVID-19-Massenimpfungen

ROM (AP) – Die Länder der Europäischen Union haben am Sonntag koordinierte Anstrengungen unternommen, um die am stärksten gefährdeten 450 Millionen Menschen des Blocks mit COVID-19-Impfungen zu versorgen. Dies ist ein Moment der Hoffnung im Kampf gegen den Kontinent die schlimmste Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert.

Beschäftigte im Gesundheitswesen, ältere Menschen und führende Politiker haben einige der ersten Impfstoffe im gesamten 27-Länder-Block erhalten, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass Impfungen sicher sind und die beste Chance darstellen, aus der Pandemie herauszukommen.

“Es hat überhaupt nicht wehgetan”, sagte Mihaela Anghel, eine Krankenschwester am Matei Bals Institut in Bukarest, die als erste Person in Rumänien geimpft wurde. “Öffne deine Augen und nimm den Impfstoff.”

In Rom saßen fünf Ärzte und Krankenschwestern in weißen Peelings im Halbkreis des Spallanzani Infectious Disease Hospital, um ihre Dosen zu erhalten.

“Die Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung, des Vertrauens und der Einladung, diese Wahl zu teilen”, sagte eine der Empfängerinnen, Dr. Maria Rosaria Capobianchi, die das Spallanzani-Virologielabor leitet und Teil des Teams war. das isolierte das Virus Anfang Februar. . “Es gibt keinen Grund zur Sorge.”

Der italienische Viruszar Domenico Arcuri sagte, es sei bezeichnend, dass die ersten italienischen Impfstoffdosen in Spallanzani verabreicht wurden, wo ein chinesisches Ehepaar aus Wuhan im Januar positiv getestet wurde und der erste bestätigte Fall von wurde Italien. Erst später wurde die Nordlombardei zum Epizentrum der Epidemie in Europa. Italien hat jetzt mit fast 72.000 die schlimmste bestätigte Zahl der Virustoten auf dem Kontinent.

“Heute ist ein symbolisch schöner Tag: Alle europäischen Bürger beginnen gemeinsam geimpft zu werden, der erste Lichtstrahl nach einer langen Nacht”, sagte Arcuri Reportern vor dem Krankenhaus.

Aber er warnte: „Wir müssen alle weiterhin vorsichtig, vorsichtig und verantwortungsbewusst sein. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir sehen endlich etwas Licht.

Die von Deutschlands BioNTech und dem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller Pfizer entwickelten Impfstoffe kamen am Freitag in sehr kalten Behältern von einer belgischen Fabrik in EU-Krankenhäuser.

Im Altersheim Los Olmos in der spanischen Stadt Guadalajara nordöstlich von Madrid erhielten ein 96-jähriger Einwohner und eine Pflegekraft als erste Spanier den Impfstoff.

“Mal sehen, ob wir uns alle verhalten und dieses Virus verschwinden lassen können”, sagte Araceli Hidalgo, die ältere Bewohnerin, nachdem sie ihre Injektion erhalten hatte.

Die Tschechische Republik blieb von der schlimmsten Pandemie im Frühjahr verschont, nur um zu sehen, dass ihr Gesundheitssystem im Herbst fast zusammenbrach. In Prag erhielt der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis am Sonntag im Morgengrauen seinen Schuss und sagte: “Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.” Neben ihm im Rollstuhl saß die Veteranin des Zweiten Weltkriegs, Emilie Repikova, die ebenfalls den Schuss erhielt.

Insgesamt haben die 27 EU-Länder mindestens 16 Millionen Coronavirus-Infektionen und mehr als 336.000 Todesfälle verzeichnet – eine große Zahl, der Experten nach wie vor zustimmen, die tatsächliche Zahl der Pandemien aufgrund versäumter Fälle zu unterschätzen und begrenzte Tests.

Jeder, der Injektionen erhält, muss in drei Wochen für eine zweite Dosis zurückkommen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat am Samstag ein Video veröffentlicht, in dem die Einführung des Impfstoffs gefeiert wird und das als “bewegender Moment der Einheit” bezeichnet wird. Die Impfkampagne wird voraussichtlich die wachsenden Frustrationen lindern, insbesondere in Deutschland, da Großbritannien, Kanada und die Vereinigten Staaten ihre Impfprogramme mit demselben Impfstoff Wochen zuvor gestartet hatten.

Es stellte sich heraus, dass einige EU-Impfungen einen Tag zuvor begonnen hatten in Deutschland, Ungarn und der Slowakei. Der Betreiber eines deutschen Altersheims, in dem am Samstag Dutzende Menschen geimpft wurden, darunter eine 101-jährige Frau, sagte: “Jeder Tag, an dem wir warten, ist einer zu viel.”

Jedes Land in der EU entscheidet für sich selbst, wer die ersten Impfstoffe erhält, wobei sich die meisten dazu verpflichten, ältere Menschen und Bewohner zuerst in Altersheimen unterzubringen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU setzen auf die Einführung von Impfstoffen, um dem Block zu helfen, ein Gefühl der Einheit in einer komplexen, lebensrettenden Mission zu entwickeln, nachdem sie ein Jahr lang Schwierigkeiten hatten, ein Post-Trade-Abkommen auszuhandeln. Brexit mit Großbritannien.

“Es ist da – die guten Nachrichten zu Weihnachten”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. “Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel zur Beendigung dieser Pandemie … er ist der Schlüssel zur Wiedererlangung unseres Lebens.”

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova und der bulgarische Gesundheitsminister Kostadin Angelov gehören zu den Politikern, die am Sonntag geimpft werden wollten, um eine breitere Akzeptanz von Impfungen zu fördern.

Inzwischen wurden in Frankreich und Spanien die ersten Fälle einer neuen Variante des Virus entdeckt, die sich schnell in London und Südengland verbreitet hat. Die neue Variante, die laut britischen Behörden viel einfacher zu übertragen ist, hat dazu geführt, dass europäische Länder, die USA und China Menschen aus Großbritannien neue Reisebeschränkungen auferlegen.

Japan war das jüngste Land, das handelte, und kündigte an, dass es allen gebietsfremden Ausländern vorübergehend die Einreise bis zum 31. Januar verbieten würde, vorsichtshalber gegen die neue Variante Großbritanniens.

Deutschland BioNTech sagte, es sei überzeugt, dass sein Coronavirus-Impfstoff gegen die neue britische Variante wirkt, fügte jedoch hinzu, dass weitere Studien erforderlich seien, um absolut sicher zu sein.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird am 6. Januar die Zulassung eines zweiten Impfstoffs gegen das Coronavirus in Betracht ziehen, der von Moderna stammt und bereits in den USA eingesetzt wird.

Gera berichtete aus Warschau, Polen.

