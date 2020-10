Aufgrund jahrelanger illegaler Subventionen für den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing möge das Europäische Union Verhängung von Strafzöllen auf US-Importe in Höhe von fast 4 Mrd. USD (3,4 Mrd. USD) pro Jahr. Dies wurde von unabhängigen Schiedsrichtern wie der Welthandelsorganisation ( IN DEM ) berichtet. Die Schiedsrichter blieben weit hinter den ursprünglichen Anforderungen zurück.

weil Airbus Die EU hatte ursprünglich Schadensersatz in Höhe von 12 Mrd. USD geltend gemacht, weil staatliche Beihilfen für den Wettbewerber seit Jahren nachteilig waren. In Absprache mit den Schiedsrichtern belief sich die Forderung auf 8,6 Milliarden US-Dollar. In einem ähnlichen Fall hatten Schiedsrichter die Vereinigte Staaten Bereits genehmigte Strafzölle für EU-Produkte in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar aufgrund nicht genehmigter Subventionen für Airbus

Spenden auf Ketchup und Spielekonsolen

Das Urteil ist die vorläufige Linie im Streit zwischen den Handelsgiganten der USA und der EU, der seit mehr als 15 Jahren andauert. Berufung kommt nicht in Frage. Die EU hat bereits Steuern Ketchup, Spielekonsolen und andere Produkte sind bedroht.