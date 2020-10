AMD kündigt die Big Navi-Serie für den 28. Oktober an. Auf

Anfang September hatte AMD den Zeitplan für die nächste Generation für Oktober festgelegt. Am 8. Oktober wurde die Ryzen 5000-Serie, insbesondere vier X-CPUs, am 28. Oktober vorgestellt. Dann kommt Radeon RX 6000. Das entsprechende Ereignis heißt “Next Generation Radeon Graphics”. Dann sollten Fans “mehr über die RDNA-2-Architektur und die Radeon RX-6000-Grafikkarten erfahren”. Sie sollen “das Beste für Radeon-Spieler auf der ganzen Welt herausholen”.

Radeon RX 6000 in Serie

Als die beiden Veranstaltungen angekündigt wurden, war noch nicht klar, ob AMD die Präsentationen nutzen würde, um nur die Produkte anzukündigen oder sie sofort zu liefern. Beim Ryzen-5000 Event Im ersten Schritt zeigte AMD die wichtigsten Kerndaten wie technische Informationen, Preise und Benchmarks des Herstellers – dies sollte beim RX 6000 nicht anders sein. Im Fall von Ryzen 5000 liegen zwischen der Ankündigung (8. Oktober) und der Lieferung an die Filialen (5. November – vermutlich zur gleichen Zeit für Test-NDAs) genau vier Wochen. Wenn AMD den gleichen Zeitplan für die Radeon RX 6000 einhält, werden die entsprechenden Karten am 25. November veröffentlicht. auf den Markt kommen. Dies wurde natürlich nicht bestätigt, aber ein Veröffentlichungstermin für Mitte November ist unwahrscheinlich.

Etwas verwirrend ist die Tatsache, dass Lisa Su, CEO von AMD, “Big Navi” und “Radeon RX 6000” weitgehend als Synonyme verwendet. Während des Ryzen 5000 Live-Streams sagte sie, die Community habe sie zu diesem Namen gebracht. Obwohl Big Navi konzeptionell für ein Top-Produkt steht, bedeutet es eine ganze Serie. Lisa Su erklärt dies in einem kürzlich veröffentlichten Tweet, in dem das Radeon-Ereignis am 28. Oktober angekündigt wird. Anteasert. Wir sind gespannt, wie groß die RX-6000-Familie beim Start sein wird und wo sich AMD mit Preis und Leistung positioniert.

Navi 2x: neueste Gerüchte

Ende September gab es recht detaillierte Gerüchte über ein Mac OS Update. Laut dem Update wird Navi 21 in zwei Varianten erhältlich sein, Navi 21a und Navi 21b, die sich in Taktraten und TDP unterscheiden. Navi 21b sollte die schnelle Version mit 2,2 GHz und einer TDP von 238 Watt sein, während Navi 21a mit 2.050 MHz und 200 Watt arbeiten sollte. Die Verbrauchswerte beziehen sich nur auf die GPU, sodass die TDP der gesamten Grafikkarte etwas höher ist. Wiederum sind 80 CUs nach Navi 21 benannt, das in der Gerüchteküche seit Jahrhunderten bekannt ist. Eine reine “Hochskalierung” basierend auf einer Radeon RX 5700 XT (40 CUs, 1.905 MHz) würde etwa das 2,3-fache der Leistung von Navi 21b bedeuten. Ohne Informationen über die Innovationen der RDNA2-Architektur ist dies bestenfalls grobe Spekulation. AMD tauchte auf Benchmarks von einer nicht spezifizierten RX-6000-GrafikkarteDies kam einem Geforce RTX 3080 in Ultra HD ohne Raytracing sehr nahe.

READ Mehr Sicherheit an den Stränden: "Baywatch" AI muss das Ertrinken verhindern GPU Navi 10 Navi 14 Schiffe 21a Navi 21b Navi 22 Navi 23 Navi 31 Einheiten berechnen 40 24 80 80 40 32 80 Geschwindigkeit steigern 1.905 MHz 1,845 MHz 2,050 MHz 2.200 MHz 2.500 MHz Leistungsbegrenzung 180 W. 110 W. 200 W. 238 W. 170W Speicherschnittstelle 256 Bit 128 Bit 128 Bit

