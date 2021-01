Die Erde befindet sich im Perihel – näher an der Sonne als an jedem anderen Tag des Jahres

Am 2. Januar 2021 ist die Erde näher Die Sonne auf seiner elliptischen Umlaufbahn als an jedem anderen Tag des Jahres, ein jährliches Ereignis namens Perihel.

Das Wort Perihel wird aus dem Altgriechischen übersetzt und bedeutet “in der Nähe der Sonne”. Gemäß EarthskyDie Erde sollte am Samstagmorgen um 8:51 Uhr MEZ das Perihel erreichen.

Die Sonne ist am Samstag am Himmel etwa 3% größer – nicht genug, um mit bloßem Auge gesehen zu werden. Denken Sie daran: Sie sollten niemals ohne angemessenen Augenschutz in die Sonne schauen, und Sonnenbrillen sind kein ausreichender Ersatz für Sonnenbrillen.

Die Erdumlaufbahn ist kein perfekter Kreis, was bedeutet, dass der Planet manchmal etwas näher an unserem Stern ist und manchmal weiter entfernt. Die Entfernung variiert im Laufe des Jahres um etwa 3 Millionen Meilen – fast das 13-fache der Entfernung zwischen Erde und Mond.

Perihel ist auch die Zeit, in der sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne am schnellsten bewegt. Der Planet läuft derzeit mit fast 30 km / s um die Sonne – ungefähr 1 km / s mehr als zu dem Zeitpunkt, als er im Juli seinen von der Sonne am weitesten entfernten Punkt erreichte.

✨ Dieses neue Jahr kommt mit kosmischen Leckereien! Im Januar wird unser Planet an seinem nächsten Punkt sein, der die Sonne umkreist, bekannt als Perihel. Wir werden auch die Möglichkeit haben, Uranus in der Nähe des Mondes und des Mars zu sehen und einen sich schnell bewegenden Merkur zu entdecken. 🔭 Tipps zur Himmelsbeobachtung: https://t.co/HTlEpZ1khX pic.twitter.com/bx3WduD7ue – NASA JPL (@NASAJPL) 31. Dezember 2020

“Wenn Sie um Mitternacht nach Osten laufen, bewegen Sie sich so schnell wie möglich (zumindest in sonnenzentrierten Koordinaten) zu Ihrem Standort”, sagte die NASA.

Aus diesem Grund dauert der Sommer auf der Nordhalbkugel laut Angaben etwa fünf Tage länger als der Winter Earthsky. Das Gegenteil ist auf der südlichen Hemisphäre der Fall.

Obwohl das Sonnenlicht am Samstag intensiver ist, wird der Winter auf der Nordhalbkugel aufgrund der 23,5-Grad-Neigung der Erdachse nicht beeinträchtigt. Näher an der Sonne zu sein, ändert nichts an der Neigung der Erde, so dass der Nordpol immer von der Sonne weg geneigt ist.

In sechs Monaten, am 5. Juli, befindet sich die Erde am weitesten von der Sonne entfernt, bekannt als ihr Aphel, was “von der Sonne entfernt” bedeutet. Im Perihel ist die Erde ungefähr 91,5 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und im Aphel ungefähr 94,5 Millionen Kilometer.

Zwischen Perihel und Aphel gibt es einen Unterschied von ungefähr 6,7% in der Intensität des Sonnenlichts, wenn es auf unseren Planeten trifft. Laut NASA ist dies eine Erklärung für extremere Jahreszeiten auf der südlichen Hemisphäre im Vergleich zur nördlichen Hemisphäre.

Perihel ist nicht das einzige himmlische Ereignis an diesem Wochenende. Von Samstagabend bis Sonntagmorgen markiert auch die Spitze der Quadrantiden-Meteorschauer – eines der besten des Jahres.