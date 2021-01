Die Hisbollah hat im vergangenen Jahr verheerende Schläge erlitten und könnte laut einer Medienstudie von Al-Ain, die der konventionellen Weisheit zuwiderläuft, 2021 weiter unter Druck geraten. Viele haben vorausgesagt, dass a Die neue US-Regierung wird die Sanktionen gegen den Iran lockern und es Teheran ermöglichen, Millionen in die Kassen der Hisbollah zu fließen, nachdem die Islamische Republik im vergangenen Jahr Schwierigkeiten hatte, die Gehälter von Terroristen teilweise zu zahlen Aufgrund der Sanktionen der Trump-Regierung hat die Hisbollah den Libanon von Ressourcen befreit und Geld in Raketen und Bunker gesteckt, während das Land in Milliarden-Dollar-Schulden versinkt. Das Ziel des Iran im Libanon – wie im Irak, in Syrien und im Jemen – ist es, Länder von Teheran abhängig zu machen. Der Iran und seine Stellvertreter bauen niemals Institutionen wie Universitäten auf. Stattdessen sorgen sie dafür, dass die Wirtschaft nach Teheran zieht. Länder wie der Irak sind jetzt auf den Iran angewiesen, um ihre Kapazitäten und ihren Strom zu verbessern Senden Sie ihre Münzen nach Osten, iranische Stimmrechtsvertreter entfernen die Länder ihrer Wirtschaft und senden Sie sie ebenfalls. Osten. Die Ruine des Irak und des Libanon, die von der Hisbollah als Geisel genommen wurde, ist ein Beweis dafür, aber Al-Ain glaubt, dass die Hisbollah in diesem Jahr nach neuen Entscheidungen einem echten Druck ausgesetzt sein könnte in Europa. Das Jahr war für die Terroristengruppe katastrophal, “weil sie in mehreren europäischen Ländern verheerende Schläge erlitten hat, die zwischen Verboten und starken Sanktionen pendelten”, heißt es in dem Artikel. “Diese Maßnahmen ebnen den Weg für stärkere Maßnahmen im Jahr 2021, die die Zukunft der libanesischen Miliz auf dem alten Kontinent aufs Spiel setzen.” Berlin hat die Hisbollah im April verboten und “der terroristischen Miliz, die auf Deutschland angewiesen ist, um Spenden zur Finanzierung ihrer kriminellen Aktivitäten zu sammeln, einen schweren Schlag versetzt”, heißt es in dem Artikel. “Vier Monate nach diesem Datum und insbesondere im vergangenen August verbot Litauen den Hisbollah-Aktivisten zehn Jahre lang die Einreise in sein Hoheitsgebiet, um die Bedrohung durch die libanesische Miliz einzudämmen.”

In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass Estland gegen die Gruppe vorgegangen ist, “Mitgliedern der Hisbollah, die zu ihren militärischen und politischen Flügeln gehören, ein Einreiseverbot auferlegt und einigen Führern der Organisation Sanktionen auferlegt hat. , die benannt werden sollte. in der kommenden Zeit. Slowenien hat auch gegen die Hisbollah vorgegangen und ihr “Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zum Terrorismus sowie zu militärischen Aktivitäten auf globaler Ebene” vorgeworfen. Lettland nannte es im Dezember auch eine terroristische Vereinigung. Bisher haben fünf europäische Länder Maßnahmen gegen die Gruppe ergriffen, viele davon im Jahr 2020. „Die Zahl der europäischen Länder, die die libanesische Miliz in Europa vollständig verbieten, ist auf sechs Länder angewachsen“, sagte Al-In. Die Medienorganisation prognostiziert auch, dass die Schweiz und Österreich “starke Maßnahmen gegen die Hisbollah ergreifen” könnten. Die SCHWEIZ IST, die untersucht, ob die Hisbollah auch dort aktiv ist, “und einen vollständigen Bericht über den Zustand der Organisation und ihrer Zweige und Aktivitäten im Land zu erstellen”. Land. “Bedenken in der Schweiz betreffen auch die Gruppe, die Bankkonten im Land verwendet. Die Zeitung Luzerner Zeitung behauptete, dass” die Hisbollah ein Netzwerk in Europa und auch in der Schweiz unterhält, das terroristische Handlungen und Aktivitäten unterstützen kann. ” Österreichische Medien glauben, dass die österreichische Regierung in den kommenden Monaten eine Entscheidung zum Verbot der Hisbollah treffen wird, insbesondere angesichts des jüngsten Starts einer energischen Kampagne der Behörden gegen terroristische Organisationen, einschließlich der Muslimbruderschaft Al-Ain. All dies stärkt die Dynamik der Gruppe. Die Hisbollah hält 150.000 Raketen illegal im Libanon fest und verfügt über ein globales Netzwerk aus Geldwäsche, terroristischen Organisationen und Beteiligung am Drogenhandel. Südamerika nach Afrika und Europa. In der Vergangenheit war Teheran in der Lage, Washington dazu zu bewegen, sanft mit der Hisbollah umzugehen, um den Deal mit dem Iran zu bekommen. Zu glauben, dass die Vereinigten Staaten alles tun würden, um ein Abkommen zu erzielen. Dies könnte dazu führen, dass die Gruppe auf eine kontinentweite Terroristenliste gesetzt wird. Es ist jedoch nicht klar, ob Mächte wie Deutschland oder Frankreich wird zustimmen. scheint bereit zu sein, mit der Hisbollah im Libanon zusammenzuarbeiten, und behauptet, ihr “politischer” Flügel unterscheide sich von ihrem “bewaffneten” Flügel. Die deutsche Angela Merkel wurde beschuldigt, gegenüber extremistischen Gruppen, die im Land operieren, nachsichtig zu sein, aber sie sollte dies tun. Ausscheiden aus dem Amt nach zwei Jahrzehnten an der Macht. Es gibt auch Fragen zum Verhalten einer neuen US-Regierung gegenüber der Gruppe. Al-Ain weist darauf hin, dass der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, und andere in dieser Frage gut waren und “eine Kampagne gegen die Hisbollah auf europäischer Ebene geführt haben”. Diese Stimmen argumentierten, dass das Verbot der Hisbollah in Deutschland eine längst überfällige Maßnahme sei, die nun rasch mit einem vollständigen Verbot der Parteiaktivitäten in der gesamten Union befolgt werden müsse.