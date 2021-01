Der Iran sagt, er habe den “Auslöser”, 20% Uran “so schnell wie möglich” anzureichern.

Der Iran sagte am Samstag, er plane, das Uran in seiner unterirdischen Kernkraftanlage in Fordo “so bald wie möglich” um bis zu 20 Prozent anzureichern, und drängte sein Programm dann einen Schritt weiter von der militärischen Ebene. dass es den Druck auf den Westen über das zerlumpte Atomabkommen erhöhte.

Ali Akbar Salehi, der in den USA ausgebildete Führer der iranischen Organisation für zivile Atomenergie, bot eine militärische Analogie an, um die Bereitschaft seiner Agentur zu beschreiben, den nächsten Schritt zu tun.



“Wir sind wie Soldaten und unsere Finger sind auf den Auslösern”, sagte Salehi dem iranischen nationalen Fernsehen. „Der Kommandant muss befehlen und wir schießen. Wir sind bereit dafür und werden produzieren [20% enriched uranium] So schnell es geht.”

Der Schritt erfolgt inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in den letzten Tagen der Regierung von Präsident Donald Trump, die Amerika 2018 und früher einseitig aus dem Teheraner Atomabkommen zurückgezogen hat Sonntag, Jahrestag eines amerikanischen Drohnenangriffs, bei dem ein hochrangiger Iraner getötet wurde. General in Bagdad vor einem Jahr, US-Beamte sind jetzt besorgt über mögliche Vergeltungsmaßnahmen aus dem Iran.

Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, hält seine Rede bei der Eröffnung der IAEO-Generalkonferenz am 16. September 2019 in Wien. (AP Photo / Ronald Zak )

Der Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde über seine Absicht informiert, auf 20% Reinheit angereichertes Uran zu produzieren, das weit über dem im Wiener Abkommen von 2015 festgelegten Schwellenwert liegt Freitag, der UN-Atomwächter.

“Der Iran hat die Agentur über seine Absicht informiert, Uran in seinem unterirdischen Werk in Fordo mit einer Rate von bis zu 20 Prozent anzureichern, um einem kürzlich vom iranischen Parlament verabschiedeten Gesetz zu entsprechen.” sagte ein IAEO-Sprecher.

In dem Schreiben vom 31. Dezember “wurde nicht genau angegeben, wann diese Anreicherungsaktivität beginnen würde”, fügte der Sprecher hinzu.

Der Iran hat sich seit dem Abschluss des Atomabkommens mit den Weltmächten von 2015, das seine Bereicherung auf 3,67% beschränkte, nicht auf ein solches Niveau bereichert. Teheran hat diese Grenze kürzlich überschritten, als das Atomabkommen zerfiel und 4,5% erreichte.

Das mit 20% angereicherte Uran liegt weit unter den 90%, die für den Bau von Atombomben benötigt werden, aber der Sprung von 20% auf 90% ist tatsächlich ziemlich schnell im Vergleich zu dem Arbeitsaufwand von 4% auf 20%.

Trauernde nehmen an einer Trauerfeier für den iranischen General Qassem Soleimani und seine Kameraden teil, die bei einem US-Drohnenangriff im Irak am 7. Januar 2020 in der iranischen Stadt Kerman getötet wurden (Erfan Kouchari /). Tasnim News Agency über AP)

Die Ankündigung des Iran fällt mit dem Jahrestag der Ermordung des General der Revolutionsgarde Qassem Soleimani durch die US-Drohne in Bagdad im vergangenen Jahr zusammen. Bei diesem Angriff revanchierte sich der Iran später mit einem ballistischen Raketenangriff, bei dem Dutzende US-Soldaten im Irak verletzt wurden. Teheran hat in dieser Nacht auch versehentlich ein ukrainisches Verkehrsflugzeug abgeschossen und dabei alle 176 Menschen an Bord getötet.

Als das Jubiläum näher rückte, schickten die Vereinigten Staaten B-52-Bomber über die Region und schickten ein U-Boot mit Atomantrieb zum Persischen Golf.

Seeleute entdeckten am Donnerstag eine Napfschneckenmine auf einem Öltanker im Persischen Golf vor dem Irak nahe der iranischen Grenze, als sie sich darauf vorbereitete, Kraftstoff auf einen anderen Tanker eines börsennotierten Unternehmens zu übertragen an der New Yorker Börse. Niemand hat die Verantwortung für den Bergbau übernommen, obwohl die US-Marine nach einer Reihe ähnlicher Angriffe im Jahr 2019 dem Iran die Schuld gab. Teheran hat bestritten, beteiligt zu sein.

Auf diesem Datei-Foto vom 3. Februar 2007 arbeitet ein Techniker in der Uranumwandlungsanlage vor den Toren der iranischen Stadt Isfahan (AP Photo / Vahid Salemi, Datei).

Die Spannungen haben sich verschärft, seit Trump sich 2018 aus dem Abkommen zurückzog und im Rahmen einer sogenannten Maximaldruckkampagne, die darauf abzielte, den Iran und den Iran zu verzerren, eine Reihe von Sanktionen gegen Teheran verhängt überzeugen Sie ihn, in Washingtons Augen einen günstigeren Deal zu akzeptieren.

Der Iran versäumte es jedoch, Uran in Mengen anzureichern, die weit über das hinausgingen, was das Abkommen erlaubte. Der Vorrat an angereichertem Uran in der Islamischen Republik beträgt mehr als 2,4 Tonnen, das Zwölffache der JCPOA-Grenze, obwohl er immer noch unter den mehr als acht Tonnen liegt, die der Iran vor der Unterzeichnung des Abkommens angereichert hatte.

Militärpersonal steht in der Nähe des mit Fahnen geschmückten Sarges des bekannten Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh, der während seiner Trauerfeier im iranischen Teheran am 30. November 2020 ermordet wurde (iranisches Verteidigungsministerium über AP)

Seit der Ermordung des iranischen Atomphysikers Mohsen Fakhrizadeh Ende November, den der Iran Israel vorgeworfen hat, haben Extremisten in Teheran eine Reaktion versprochen, und das Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Herstellung und Lagerung von mindestens 120 fordert 20% angereicherte Kilogramm pro Jahr. Uran “und„ Ende “der IAEO-Inspektionen, um sicherzustellen, dass das Land keine Atombombe entwickelt.

Die iranische Regierung lehnte die Initiative ab, die auch von den anderen Unterzeichnern des Abkommens verurteilt wurde, die Teheran aufforderten, “die Zukunft nicht zu gefährden”.

Der Iran hat seine Bereitschaft bekundet, das Abkommen wieder zu respektieren, wenn die Vereinigten Staaten unter der Führung des neuen Präsidenten Joe Biden die Sanktionen aufheben, die nach Trumps Rückzug verhängt wurden.

Biden hat sich geschworen, zum Atomabkommen zurückzukehren, wenn der Iran es zuerst wieder einhält. Er äußerte auch den Wunsch, ein “längeres und stärkeres” Follow-up-Abkommen auszuhandeln, das die zeitlich begrenzten Vereinbarungen über die JCPOA verlängern und gleichzeitig das iranische Raketenprogramm ansprechen und den Einfluss der USA begrenzen würde. regionale Agenten von Teheran.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hält am 28. Dezember 2020 im Queen Theatre in Wilmington, Delaware, eine Rede. (Mark Makela / Getty Images / AFP)

Der Iran hat solche Verhandlungen abgelehnt.

Die anderen Länder, die das Abkommen mit dem Iran unterzeichnet haben – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland – versuchten zu verhindern, dass es nach dem einseitigen Rückzug der USA zusammenbricht im Jahr 2018.

Ende Dezember einigten sich die Länder darauf, die Möglichkeit einer Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Abkommen “positiv zu behandeln”. Der deutsche Außenminister forderte den Iran auf, das, was er als letztes Zeitfenster bezeichnete, nicht zu verschwenden.

Die drei europäischen Mächte haben die Hoffnung geäußert, dass die Vereinigten Staaten mit dem Regierungswechsel in Washington wieder in das Abkommen einbezogen werden könnten, um zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe entwickelt – was Teheran besteht darauf, dass es nicht will.

Zentrifugen in der Urananreicherungsanlage von Natanz im Zentraliran, 5. November 2019 (Atomic Energy Organization of Iran via AP)

Das Abkommen verspricht dem Iran wirtschaftliche Anreize als Gegenleistung für Einschränkungen seines Atomprogramms, aber mit der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen haben andere Nationen Schwierigkeiten, dem Iran die von ihm gewünschte Hilfe zukommen zu lassen.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte, der Iran werde seine Verstöße gegen das Atomabkommen “schnell rückgängig machen”, wenn die Vereinigten Staaten und die drei europäischen Mächte “ihre Pflichten erfüllen”.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif lächelt während der Gespräche in Moskau, Russland, 24. September 2020 (Pressedienst des russischen Außenministeriums über AP)

Trotz der Verstöße des Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde berichtet, dass Teheran den Inspektoren weiterhin uneingeschränkten Zugang zu seinen Nuklearstandorten gewährt – ein Hauptgrund, warum die JCPOA-Mitgliedsländer sagen, dass sich die Mühe lohnt. es lohnt sich, erhalten zu bleiben.

Im Dezember zeigten Fotos der Associated Press, dass der Iran mit dem Bau eines Geländes für seine unterirdische Kernkraftanlage Fordo begonnen hatte.

Der Iran hat in Fordo keine Neubauten öffentlich anerkannt, deren Entdeckung der Westen 2009 in einer ersten Runde der Brinkmanship stattfand, bevor die Weltmächte das Atomabkommen von 2015 mit Teheran schlossen.

Während der Zweck des Gebäudes ungewiss bleibt, wird jede Arbeit bei Fordo wahrscheinlich weitere Bedenken aufwerfen. Bereits nach einer mysteriösen Explosion im Juli, die Teheran als Sabotageangriff bezeichnete, baut der Iran seine Atomanlage in Natanz.

“Alle Änderungen an dieser Website werden sorgfältig als Zeichen für die Ausrichtung des iranischen Nuklearprogramms beobachtet”, sagte Jeffrey Lewis, ein Experte des James-Martin-Zentrums für Nichtverbreitungsstudien am Middlebury Institute of International Studies, der den Iran studiert.

Am 4. November 2020 zeigt ein Satellitenfoto von Maxar Technologies den iranischen Nuklearstandort von Fordo (Maxar Technologies via AP).

Die IAEO hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, ob der Iran sie über Bauarbeiten bei Fordo informiert hat.

Im Rahmen des Nuklearabkommens von 2015 erklärte sich der Iran bereit, die Anreicherung von Uran bei Fordo einzustellen und es stattdessen in ein “nukleares, physisches und technologisches Zentrum” umzuwandeln.

“Dieser Ort war ein wichtiger Knackpunkt in den Verhandlungen vor dem iranischen Atomabkommen”, sagte Lewis. “Die Vereinigten Staaten bestanden darauf, dass der Iran es schloss, während der oberste iranische Führer sagte, es sei eine rote Linie.”

Seit dem Zusammenbruch des Abkommens hat der Iran seine Bereicherung wieder aufgenommen.