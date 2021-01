Die eisigen Temperaturen bringen Verkehrschaos in Europa, Smog und Lawinen

WARSCHAU, Polen (AP) – Extreme Kälte hat weite Teile Europas getroffen, mit eisigen Temperaturen, die die Schienen in Polen knacken, die türkische Metropole Istanbul mit Schnee bedecken und mehr Smog Kohle wurde verbrannt, um Wärme zu erzeugen.

In der Schweiz starb ein Skifahrer, der am Wochenende in einer Lawine begraben war, in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen, teilten die Behörden am Montag mit.

Das Land hatte einige Tage zuvor nach starkem Schneefall Lawinenwarnungen ausgegeben. Beamte sagten, der Skifahrer und seine beiden Begleiter seien am Sonntag beim Skifahren auf markierten Wegen in der Region Gstaad von einer Lawine begraben worden. Ein Mann befreite sich vom Schnee und befreite dann einen der anderen, aber der dritte Mann konnte nur von Rettungsteams gefunden werden, die später eintrafen.

In Teilen Polens sanken die Temperaturen über Nacht auf minus 28 Grad Celsius, die kälteste Nacht seit 11 Jahren. Viele Züge verspäteten sich am Montag, nachdem die Gleise an zwei Warschauer Bahnhöfen geknackt waren.

Zusammen mit der Kälte gab es in Warschau und anderen Teilen Polens einen Smoganstieg, da die Kälte zu einer Zunahme der Verbrennung von Kohle für Wärme führte. Die Luftverschmutzung in Warschau war so hoch, dass die Stadtbeamten die Menschen aufforderten, drinnen zu bleiben.

Gleich hinter der südwestlichen Grenze von Polen hatte die Tschechische Republik die kälteste Nacht dieses Jahres mit Temperaturen, die vielerorts unter minus 20 Grad Celsius fielen.

Die niedrigste Temperatur – minus 27 Grad Celsius – wurde am Montag in Orlicke Zahori, einem Bergdorf 160 Kilometer östlich von Prag nahe der polnischen Grenze, nach Angaben des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts gemessen.

Das eisige Wetter wird voraussichtlich durch starken Schneefall im Nordosten der Tschechischen Republik ersetzt, so das Institut.

Über den Balkan wurden Winterbedingungen und Gefriertemperaturen gemeldet, die Probleme mit der Stromversorgung in Serbien verursachten und Schnee sogar auf die Adria in Kroatien brachten.

In Ostalbanien sind die Temperaturen in Peshkopi, 110 Kilometer östlich der Hauptstadt Tirana, auf minus 13 Grad Celsius gefallen. Durch das Tiefkühlen gefrieren die Wasserleitungen und es entstehen gefährliche Fahrbedingungen. Die vereisten Straßen in der Stadt Pogradec verhinderten, dass Feuerwehrleute rechtzeitig zu einem Hausbrand kamen, bei dem ein Mann am frühen Montag starb.

In Istanbul wurde der Verkehr durch die Schneedecke, die die Stadt bedeckte, zum Stillstand gebracht. Autos steckten fest oder rutschten auf den Straßen.

In Deutschland führten Neuschnee, rutschige Straßen und umgestürzte Bäume am Sonntag und über Nacht zu mehreren Autounfällen, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Ein Fahrer ist in Südwestdeutschland gestorben, nachdem sein Auto über einen Schneehaufen gezogen war.

In der nördlichen Region gab es auch Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wobei die kältesten Temperaturen normalerweise in der Arktis gemessen wurden. Das norwegische Meteorologische Institut hat am Montag eine ironische Nachricht getwittert: “Wir ermutigen alle Strickbegeisterten, ihren Freunden im Norden Wollkleidung zu schicken.”

In Dänemark fand die Polizei am Sonntag 17 Menschen, die in nacktem Eis in einem See in der Nähe von Roskilde, 40 Kilometer westlich von Kopenhagen, badeten. Jeder in der Gruppe im Alter zwischen 26 und 51 Jahren wurde zuvor beschuldigt, gegen Pandemiebeschränkungen verstoßen zu haben, die Versammlungen auf fünf Personen beschränken. Die Polizei sagte, sie würden alle mit einer Geldstrafe von 2.500 Kronen (405 US-Dollar) für Ersttäter belegt.

AP-Autoren aus ganz Europa haben dazu beigetragen.