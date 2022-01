Die „einfache“ Übung, die Rebel Wilson gemacht hat, um 75 Pfund zu verlieren – iss das, nicht das

Neues Jahr, neue Gesundheits- und Fitnessziele. Wenn Sie 2022 mit dem Wunsch beginnen, den straffen und fitten Körper Ihrer Träume zu erreichen, Gewicht zu verlieren und / oder eine Selbstpflegeroutine zu etablieren, die Sie lieben, gibt es unzählige Orte, an denen Sie nach Inspiration suchen können. . Aktiv zuzuhören, was Ihr Körper braucht, Ihr emotionales Wohlbefinden zu feiern und sich selbst zu motivieren, aufzustehen und sich zu bewegen, sind wichtige Faktoren im Spiel, aber wir müssen zugeben, dass es wirklich hilft, wenn Sie den Rücken stärken Vorbilder, die sich bemühen, mit Ihnen das Spiel von Geist und Körper zu zermalmen.

Wenn du gefolgt bist Apple Fitness + Zeit zum laufen auf Ihrer Apple Watch, dann könnte das „Audio-Walking-Erlebnis“ Ihre Einstellung zu einem täglichen Spaziergang verändert haben, natürlich im positiven Sinne. Diese erfrischende Folge von Episoden ermutigt die Benutzer, eine einfache Übung, z. B. Gehen, in ihre normalen Routinen zu integrieren. Und selbst wenn sie nicht direkt neben dir laufen, jeder Zeit zum laufen Die Episode hebt eine besondere Person (wie eine Berühmtheit oder einen Musiker) hervor, die beim Herumlaufen wichtige Geschichten, Musik und Bilder diskutiert.

Der Erste von Zeit zum laufen Staffel drei vorgestellt Perfekt Lieblingsrebel Wilson, und es ist ein Muss. Schnappen Sie sich also Ihre Wanderschuhe und stellen Sie sicher, dass Wilson den Weg zum Abnehmen ins Rampenlicht rückt. In der Zwischenzeit geben wir Ihnen einige der Highlights, darunter auch, wie sie 75 Pfund abgenommen hat.

Während Wilsons Periode Zeit zum laufen Episode enthüllte sie, wie das tägliche Gehen einen echten Unterschied zu Ihrem besten und gesündesten Leben machen kann. „Mein Ziel war es, gesünder zu sein und das Gewicht zu verlieren, das ich nicht wollte. Ich wusste tief in meinem Inneren, dass ich aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen nicht die gesündeste Version meiner selbst war“, sagte Wilson laut einem Bericht von Männer Gesundheit.

Sie teilte mit, dass ihr ein österreichisches Gesundheitsretreat, an dem sie teilnahm, eine neue Perspektive zum Erreichen ihrer Gesundheitsziele gegeben habe. „Ein österreichischer Arzt sagte: ‚Rebell, der beste Weg, um unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu gehen, es muss nicht hochintensiv sein oder bergauf gehen … man muss nur eine Stunde am Tag laufen“, bemerkte die Schauspielerin.

Wilson startete wie viele von uns ins Jahr 2020: mit einem neuen Gesundheits- und Fitnessprogramm. Aber der Schlüssel hier ist, dass sie es langsam und stetig annahm und die Ergebnisse wirklich ernten konnte.

„Ich habe nur nachgedacht, okay, ich sollte die Dinge etwas behutsamer angehen und es langsam und leicht machen. Also habe ich 2020 abgenommen, aber sehr, sehr langsam. Manchmal habe ich es mit der Mehrheit noch einen Schritt weiter gebracht.“ der Arbeit des Jahres bestand darin, Dinge wie eine Stunde zu Fuß zu tun „, sagte sie. Diese „einfache Lösung“, wie ich Wilson genannt wurde, ist genau das: eine einfache, gesunde Aktivität, die du in dein Leben integrieren kannst und die du machen kannst ein echter Unterschied in Ihrem allgemeinen Wohlbefinden.

Schneller Vorlauf ins Jahr 2022, und Wilson segnet uns alle mit Inspiration auf ihrem Instagram-Account. Ihr neuestes Posting ist ein Foto von sich selbst, wie sie in einem türkisfarbenen Training an einem überlaufenden Swimmingpool posiert. Die Bildunterschrift lautet: „Rebel Rising # 2022“. (Wir unterstützen diese Stimmung, Wilson!)

Es kann nicht genug betont werden: Sich Zeit für einen Spaziergang zu nehmen, tut Wunder für Ihre geistige und körperliche Gesundheit. Laut einem aktuellen studieren, ein kurzer 10-minütiger Spaziergang kann Ihre Stimmung verbessern. Außerdem gibt es nichts Schöneres, als frische Luft zu atmen und eine malerische Fahrt zu unternehmen!

Darüber hinaus kamen Forscher der Memorial University of Newfoundland, Kanada, in einem studieren dass das Gehen im richtigen Tempo Ihnen hilft, Fett effektiv zu verlieren.

Um auf dem neuesten Stand zu sein, wie Gehen und Sport Ihre Gesundheits- und Fitnessziele verbessern können, lesen Sie die geheimen Nebenwirkungen von nur 30 Minuten täglichem Gehen laut Wissenschaft und die 5 besten gesundheitlichen Vorteile des Gehens laut Wissenschaft.