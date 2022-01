EU ist bereit, dem Libanon zu helfen, wenn die Staats- und Regierungschefs reformieren

BEIRUT (dpa) – Österreichs Außenminister sagte am Mittwoch, die Europäische Union wolle dem Libanon helfen, der Wirtschaftskrise zu entkommen, aber nur, wenn die Staats- und Regierungschefs Beiruts Angelegenheiten aufräumen.

Alexander Schallenberg sagte Reportern nach einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen in Beirut, dass der Libanon eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds treffen, die Untersuchung der Hafenexplosion im August 2020 vorantreiben und den schwer getroffenen Bankensektor umstrukturieren sollte.

Die 2019 begonnene Wirtschaftskrise im Libanon hat ihre Wurzeln in jahrzehntelanger Korruption und Misswirtschaft der Politiker des kleinen Landes. Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppen haben bisher die von der internationalen Gemeinschaft geforderten Wirtschaftsreformen verhindert, um Investitionen in Milliardenhöhe freizusetzen.

„Wir sind ehrlich gesagt sehr besorgt darüber, was im Land vor sich geht“, sagte Schallenberg. „Unsere Botschaft lautet: Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen.“

„Österreich wird weiterhin an der Seite des libanesischen Volkes stehen, aber was wir wollen, ist Handeln an der Seite des Libanon“, sagte er.

Die Wirtschaftskrise im Libanon wird von der Weltbank als eine der schlimmsten der Welt seit den 1850er Jahren bezeichnet: Zehntausende Menschen haben seit Oktober 2019 ihren Arbeitsplatz verloren und das libanesische Pfund hat über 90 % seines Wertes verloren. Damit leben fast 80 % der 6 Millionen Einwohner, darunter 1 Million syrische Flüchtlinge, in Armut.

Inmitten der Krise hat sich die libanesische Regierung seit dem 12. Oktober nicht mehr getagt. Die mächtige Hisbollah und ihre verbündete Fraktion Amal, Präsident Nabih Berri, haben die Entlassung des Richters gefordert, der die Hafenexplosion untersucht. Bei der Explosion vom 4. August 2020 im Zentrum von Beirut kamen mehr als 200 Menschen ums Leben.

„Die Lösungen liegen in den Händen der Verantwortlichen dieses Landkreises“, sagte Schallenberg und fügte hinzu: „Sie sind die einzigen, die dieses Land und seine Menschen hier herausholen können. „

Der libanesische Außenminister Abdallah Bouhabib sagte, die Regierung arbeite an Reformen, insbesondere im korrupten Stromsektor. Bouhabib fügte hinzu, er hoffe, dass Beirut bis Ende Februar eine Einigung mit dem IWF erzielen wird.

Schallenberg sagte, es müsse eine Einigung zwischen dem Libanon und dem IWF geben, „damit wir als Europäische Union Wirtschaftshilfe leisten“.

Später am Mittwoch traf Schallenberg mit Präsident Michel Aoun zusammen, der dem österreichischen Beamten sagte, es gebe „guten Willen“ für Gespräche mit dem IWF, um den Libanon über die Krise zu bringen.

Österreichs Außenminister sagte, sein Land werde weiterhin syrischen Flüchtlingen im Libanon helfen, mit dem Endziel, sie in ihr Land zurückzubringen.

Schallenberg besuchte auch österreichische Friedenstruppen, die im Südlibanon nahe der Grenze zu Israel stationiert sind.