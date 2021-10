Die DART-Mission der NASA wird absichtlich auf einen Asteroidenmond stürzen

Die DART-Mission oder der Double Asteroid Redirection Test der NASA wird am 23. November um 22:20 Uhr PT an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien starten.

Nach dem Start im November wird die NASA im September 2022 ihre Asteroidenablenkungstechnologie testen, um ihre Auswirkungen auf die Bewegung eines erdnahen Asteroiden im Weltraum zu sehen.

Das Ziel dieser Asteroidenablenkungstechnologie ist Dimorphos, ein kleiner Mond, der den erdnahen Asteroiden Didymos umkreist. Dies wird die erste groß angelegte Demonstration dieser Art von Technologie für die Planetenverteidigung durch die Agentur sein.

Erdnahe Objekte sind Asteroiden und Kometen, deren Umlaufbahnen sie innerhalb von 30 Millionen Kilometern um die Erde bringen. Die Erkennung der Bedrohung durch NEOs oder NEOs, die möglicherweise ernsthaften Schaden anrichten könnten, ist eines der Hauptziele der NASA und anderer Weltraumorganisationen auf der ganzen Welt.

Didymos und Dimorphos Vor zwei Jahrzehnten wurde in einem Doppelsternsystem mit einem erdnahen Asteroiden ein Mond mit dem Spitznamen Didymos entdeckt. Auf Griechisch bedeutet Didymos “Zwilling”, was verwendet wurde, um zu beschreiben, wie der größte Asteroid mit einem Durchmesser von fast einer halben Meile von einem kleineren Mond mit einem Durchmesser von 525 Fuß umkreist wird. Damals hieß der Mond Didymos b. Kleomenis Tsiganis, Planetologe an der Aristoteles-Universität Thessaloniki und Mitglied des DART-Teams, schlug vor, dass der Mond Dimorphos heißt. “Dimorphos, was “zwei Formen” bedeutet, spiegelt den Status dieses Objekts als erster Himmelskörper wider, dessen “Form” seiner Umlaufbahn von der Menschheit erheblich verändert wurde – in diesem Fall durch den DART-Einschlag”, sagte ein Tsiganis. „Als solches wird es das erste Objekt sein, das dem Menschen in zwei sehr unterschiedlichen Formen bekannt ist, eines von DART vor dem Aufprall und das andere einige Jahre später von Hera von der Europäischen Weltraumorganisation. Bis September 2022 werden Didymos und Dimorphos relativ nahe an der Erde und innerhalb von 6.835.083 Meilen (11 Millionen Kilometer) von unserem Planeten entfernt sein. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für die DART-Mission. READ SARS-CoV-2-Mutationen: Wie gefährlich sind sie? DART wird laut NASA absichtlich auf Dimorphos abstürzen, um die Bewegung des Asteroiden im Weltraum zu verändern. Diese Kollision wird von LICIACube aufgezeichnet, einem begleitenden CubeSat oder Würfelsatelliten, der von der italienischen Raumfahrtbehörde bereitgestellt wird. Der CubeSat wird auf DART reisen und dann vor dem Aufprall von dort aus bereitgestellt werden, damit er aufzeichnen kann, was passiert. “Astronomen werden in der Lage sein, Beobachtungen von terrestrischen Teleskopen vor und nach dem kinetischen Einschlag von DART zu vergleichen, um festzustellen, wie sehr sich die Dimorphos-Umlaufzeit verändert hat”, sagte Tom Statler, DART-Programmwissenschaftler am NASA-Hauptquartier, in einem Bericht. “Dies ist die Schlüsselkennzahl, die uns sagt, wie der Asteroid auf unsere Ablenkungsanstrengungen reagiert hat.” Einige Jahre nach dem Einschlag wird die Hera-Mission der Europäischen Weltraumorganisation eine Nachuntersuchung zu Didymos und Dimorphos durchführen. Während die DART-Mission für das NASA Planetary Defense Coordination Office entwickelt und vom Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University verwaltet wurde, wird das Missionsteam mit dem Hera-Missionsteam im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit namens Asteroid Impact and Deflection Assessment zusammenarbeiten oder AIDA. “DART ist ein erster Schritt beim Testen von Methoden für die gefährliche Ablenkung von Asteroiden”, sagte Andrea Riley, DART-Programmmanagerin im NASA-Hauptquartier. “Potenziell gefährliche Asteroiden sind von globaler Bedeutung, und wir freuen uns, mit unseren italienischen und europäischen Kollegen zusammenzuarbeiten, um die genauesten Daten dieser Demonstration der kinetischen Ablenkung des Aufpralls zu sammeln.” Eine Mission der Premieren Dimorphos wurde für diese Mission ausgewählt, da seine Größe im Verhältnis zu den Asteroiden steht, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten. DART wird mit Dimorphos kollidieren, die sich mit einer Geschwindigkeit von 14.763,8 Meilen pro Stunde bewegen. Eine Kamera auf DART, genannt DRACO, und eine autonome Navigationssoftware werden dem Raumschiff helfen, Dimorphos zu erkennen und mit ihm zu kollidieren. READ Wie lange dauert eine Immunität ... Dieser schnelle Einschlag ändert nur die Geschwindigkeit von Dimorphos, wenn er Didymos umkreist, um 1%, was nicht viel klingt, aber es wird die Umlaufzeit des Mondes um einige Minuten ändern. Diese Veränderung kann von Bodenteleskopen auf der Erde beobachtet und gemessen werden. Es wird auch das erste Mal sein, dass der Mensch die Dynamik eines Körpers im Sonnensystem messbar verändert, so die Europäische Weltraumorganisation. Drei Jahre nach dem Einschlag wird Hera ankommen, um Dimorphos im Detail zu untersuchen, die physikalischen Eigenschaften des Mondes zu messen, den DART-Einschlag zu untersuchen und seine Umlaufbahn zu untersuchen. Es mag wie eine lange Zeit erscheinen, zwischen Wirkung und Follow-up zu warten, aber es basiert auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Im Juli 2005 startete die NASA-Raumsonde Deep Impact einen 815 Pfund schweren Kupfereinschlag auf einen Kometen, Tempel 1. Aber die Raumsonde konnte den resultierenden Krater nicht sehen, da der Einschlag Tonnen von Staub und Eis freisetzte. Die Stardust-Mission der NASA im Jahr 2011 war jedoch in der Lage, den Aufprall zu charakterisieren – einen 492 Fuß großen Schnitt. Zusammen werden die von DART und Hero gesammelten wertvollen Daten zu planetaren Verteidigungsstrategien beitragen, insbesondere zum Verständnis der Art von Kraft, die erforderlich ist, um die Umlaufbahn eines erdnahen Asteroiden zu bewegen, der mit unserem Planeten kollidieren könnte.

Dieser Artikel aktualisiert eine Geschichte, die erstmals im Juni 2020 veröffentlicht wurde.