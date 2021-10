Sarah Zadrazil vom FC Bayern München will die nächste Generation inspirieren | Sportler | Deutscher Fußball und wichtige internationale Sportnachrichten | DW

In der diesjährigen Women’s Champions League, die am Dienstag beginnt, wird sich alles ändern, und Bayern-Star Sarah Zadrazil freut sich besonders.

Sie glaubt, dass die Überarbeitung, die eine Vervierfachung der Geldpreise auf 24 Millionen Euro (27,8 Millionen US-Dollar) beinhaltet, den Frauenfußball in Europa auf die nächste Stufe heben kann.

“Wir wollen junge Mädchen zum Spielen inspirieren und den Leuten zeigen, wie cool es ist, Fußball zu spielen und dass Frauenfußball großartig ist”, sagt sie der DW.

„Der Frauenfußball wächst“, sagte sie. “Er wird immer größer und ich denke, es ist wichtig, dass die großen Vereine investieren und das Potenzial des Frauenfußballs erkennen.”

Zadrasil hat letzte Saison im Halbfinale gegen Chelsea getroffen, aber Bayern hat verloren

Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren enorme Veränderungen erfahren. Männliche Mächte wie Bayern haben Geld in ihre Frauenmannschaften investiert, während traditionellere Frauenklubs wie Zadrazils ehemaliger Verein Turbine Potsdam auf der Verliererseite stehen.

“Es gibt einen großen Unterschied zwischen Potsdam und Bayern, man hat hier bei den Bayern einfach mehr Möglichkeiten”, fügte der österreichische Mittelfeldspieler hinzu.

Nun scheint das Rebranding der Champions League der nächste Schritt zu sein. Es gibt ein neues Logo, eine Hymne und eine begleitende künstlerische Kampagne “Queens of Football”, die mit einer Ausstellung in Turin, dem Austragungsort des Mai-Finale, gipfeln wird.

Queens of Football-Kampagne ist Teil der Wiederbelebung des Wettbewerbs

The Game Changer ist ein vierjähriger globaler Übertragungsvertrag mit der Streaming-Plattform DAZN, der kostenlose Aktionen auf YouTube umfasst, während eine neue Gruppenphase auch die Präsenz erhöht. Früher gab es die Qualifikation und dann eine K.o.-Runde, aber ab dieser Saison gibt es vier Vierergruppen gefolgt vom Viertelfinale.

“Ich finde das neue Format im Allgemeinen wirklich cool, weil man die Gruppenphase hat, man hat mehr Spiele, man hat einfach die besten Teams in der Gruppenphase zusammen, das ist wirklich cool”, sagte Zadrazil.

Seine Bayern-Elf erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale, steht aber nun siebenmal Lyons Rekord im Kader.

„Wir wissen, dass es schwierig wird, gegen Lyon zu spielen. Aber ich denke auch, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr als Team gewachsen sind. Wir hatten letztes Jahr eine großartige Saison, aber wir haben neue Spieler, die zur Mannschaft stoßen.“

Schockansprüche

Der Frauenfußball mag auf dem Platz auf Augenhöhe sein, aber abgesehen davon gab es schockierende Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens auf der US-amerikanischen Seite von North Carolina Courage. Trainer Paul Riley, der die Vorwürfe bestreitet, wurde entlassen und der Frauenfußball forderte gemeinsam Veränderungen.

Der ehemalige Courage-Trainer von North Carolina, Paul Riley, wurde wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt

„Ich denke, wir sollten alle zusammenhalten und wie eine große Gemeinschaft sein, uns gegenseitig unterstützen“, sagte Zadrazil. “Sie können das Bewusstsein schärfen und den Leuten sagen, dass es in Ordnung ist, sich zu äußern und es nicht in Ordnung ist, wenn so etwas passiert.”

“Wir sollten diese Plattform gemeinsam nutzen und so oft wie möglich zusammenbleiben. Daher finde ich es gut, dass Leute wie Alex Morgan sich zu Wort melden und das Bewusstsein schärfen, weil es immer noch ein Thema ist.”

“Es ist nicht nur Männerfußball”

Manche befürchten, dass ein weiterer ungewollter Titel für den Frauenfußball die mögliche Einführung einer Männer- und Frauen-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre ist. Zadrazil ist nicht dafür und hofft, dass der Neustart der Champions League die Pläne der FIFA übertrifft.

“Alle zwei Jahre eine WM und die EM und Olympia ist viel, das belastet die Spieler, man muss an die Spieler denken”, sagte der 28-Jährige.

„Aber die Champions League erlaubt uns jetzt zu sagen: ‚Hallo zusammen, schaut euch den Frauenfußball an, er ist großartig. “Es ist nicht nur Männerfußball, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt für die Champions League, eine eigene Plattform und Kampagne zu haben.”