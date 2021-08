Die Bonobos scheinen sich gegenseitig “Hallo” und “Auf Wiedersehen” zu sagen

Ein Bonobos-Paar spielt 2006 in Kinshasa zusammen. Foto : ISSOUF SANOGO / AFP ( Getty Images )

Sie gehen nicht auf einen Kollegen zu, ohne eine Art von Gruß, und Sie beenden Gespräche nicht, indem Sie einfach die Ferse drehen. Es gibt Regeln für das Spiel des Sozialverhaltens, und jetzt sagt ein Forschungsteam, das Schimpansen und Bonobos untersucht, dass diese Menschenaffen soziale Gewohnheiten haben, die dem, was wir Menschen “Hallo” und “Auf Wiedersehen” nennen, sehr ähnlich sind.

Das Forschungsteam beobachtete mehr als 2.000 Interaktionen zwischen Schimpansen sowie Bonobos, eine andere Affenart, die eng mit dem Menschen verwandt ist. Diese Grüße und Verabschiedungen – die etwa 78 % der Zeit bei Schimpansen und 90 % der Zeit bei Bonobos bei kooperativen Aktivitäten auftraten. -scheint in Form von Körperkontakt und Blicken zwischen Individuen zu kommen , wodurch die Tiere in der gemeinsamen Aktion bestätigen können, dass alle an Bord sind. Diese „gemeinsamen Aktionsphasen“, wie die Forscher sie nennen, scheinen ein ziemlich häufiger Aspekt des Sozialverhaltens bei Affen zu sein.

„Seltsamerweise spiegelte das Modell das wider, was wir bei Menschen finden und was manche Leute als ‚soziale Etikette‘ oder ‚Höflichkeit‘ definieren: Wenn Sie mit einem guten Freund interagieren, werden Sie sich weniger bemühen, höflich zu kommunizieren. Bei Bonobos zeigt sich ein ähnliches Muster im Aufbau der gemeinsamen Aktionsphasen“, so Raphael. a Heesen, Forscher an der Durham University in England und Hauptautor der Studie, in einer E-Mail.

Kume und Colebe, zwei in Gefangenschaft gehaltene Schimpansen, haben eine gemeinsame Ausstiegsphase.

Die Affen möchten vielleicht vorher sicherstellen, dass alles kühl ist, z. fahre mit einer Jagd fort – du willst nicht anfangen Brutalität mit jemandem der kein interesse hat , weil sie es vielleicht falsch auffassen. Die Forscher warnten jedoch davor, das Verhalten von Affen zu sehr durch die Linse zu betrachten, wie Menschen verhalten.

Bei den Bonobos schien die Dauer der Interaktionen von den sozialen Hierarchien innerhalb der Gruppe abhängig zu sein. Je näher zwei Personen beieinander standen, desto kürzer waren die Begrüßungen und Abfahrten, fanden die Forscher heraus. Das Team postulierte, dass Bonobos aufgrund der unterschiedliche Arten, wie sich die beiden Affengruppen organisieren; Bonobos haben egalitärere soziale Hierarchien als Schimpansen, die sich nach körperlicher Aggression ordnen.

Neben Augenkontakt auch Körperkontakt wie berühren, Händchen halten und den Kopf fesseln verwendet, um den Beginn und das Ende gemeinsamer Handlungen anzuzeigen, die oft Spiel oder Pflege waren. Die Forscher sind sich noch nicht sicher, wie sich diese verschiedenen Danksagungen unterscheiden ihre spezifischen Bedeutungen, aber sie hoffen, Nuancen in zukünftigen Beobachtungen zu erkennen, die auch andere Menschenaffenarten wie Gorillas untersuchen werden.

Schimpansen pflegen 2020 in einem deutschen Zoo. Foto : INA FASSBENDER / AFP ( Getty Images )

Schimpansen und Bonobos waren ein geeigneter Ort, um die Phänomene zu untersuchen; die Zwei Arten teilen mehr als 98% unserer DNA und wichen im evolutionären Baum in jüngerer Zeit von uns ab als die anderen Affen. Wie verbunden wir sind, ist ein Segen für Primatologen, Anthropologen und Sozialpsychologen: T h Die sozialen Fähigkeiten, die wir teilen (und die, die wir nicht haben), können informieren wenn sich unterschiedliche Eigenschaften entwickelt haben können auf eine Weise, die keine fossilen Überreste können.

Heesen sagte, diese Eintritts- und Austrittssignale könnten unser Verständnis der Unterschiede zwischen unserer eigenen Spezies und anderen Primaten verändern. „Gemeinsame Intentionalität galt als das Herzstück der menschlichen Natur und ermöglichte es uns, langfristige Ziele zu erreichen, die wir sonst von einer einzelnen Person nicht erreichen könnten“, sagte sie. “ Die Möglichkeit, dass gemeinsames Engagement als Prozess bei unseren engsten Verwandten vorhanden ist, skizziert ein Bild eines sich entwickelnden Kontinuums in der Evolution der sozialen Kognition und stellt möglicherweise die lange gehegte Behauptung in Frage, dass der Ehepartner etwas Besonderes für den Menschen ist.

