Dominic Thiem ernennt den ehemaligen Konditionstrainer von Alexander Zverev vor der US Open-Verteidigung 2021

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem fehlt seit mehr als einem Monat bei der Tour. Er verletzte sich vor den Vorbereitungen für die Wimbledon Championships in diesem Jahr am Handgelenk. Aus diesem Grund übersprang er sogar die Olympischen Spiele in Tokio.

Nachdem sich der Fokus nun auf die US Open Series verlagert hat, hat Dominic Thiem mit dem Training und der Vorbereitung auf die Hartplatzsaison begonnen. Außerdem wird er in dieser Saison seinen US-Open-Titel in Flushing Meadows verteidigen. In einer anderen Entwicklung ernannte der österreichische Spieler Fitnesstrainer Jez Green.

Dominic Thiem erweitert sein Team um ein neues Mitglied

Interessanterweise grün ist gewesen im Lager von Alexander Zverev vor seinem jüngsten Wechsel. Green hat mit einigen der größten Namen des Sports zusammengearbeitet. Lange Zeit war er mit der ehemaligen Nummer 1 der Welt, Andy Murray, verbunden. Er hat sogar mehr als 10 Jahre Erfahrung im ATP-Circuit.

In der Zwischenzeit. Thiem hat in dieser Saison kaum Tennis gespielt. Er wurde erstmals bei den Australian Open gesehen, verlor aber in der vierten Runde gegen Grigor Dimitrov. Danach verlor er in der ersten Runde von Roland Garros. Dann verpasste er die Wimbledon-Meisterschaften, gefolgt von den Olympischen Spielen in Tokio.

Auf der anderen Seite verlor Zverev im ersten Grand-Slam-Turnier der Saison im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Danach verlor er im Halbfinale bei Roland Garros. Bei den Wimbledon-Meisterschaften konnte er nicht überzeugen, gewann aber die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

READ Fußball heute: Live - Alle Spiele im Stream und Fernsehen am 6. November

Es wird interessant sein zu sehen, wie sich Zverev und Thiem in der harten Saison schlagen.

