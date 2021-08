Warum Waldbrände passieren: Den Mythos entlarven, dass Brandstiftung den Aufwärtstrend antreibt

Brände wüteten in Griechenland, Nordmazedonien, Truthahn , Algerien, Italien und Zypern in den letzten Tagen. In den Vereinigten Staaten haben Feuerwehrleute auch in 15 Bundesstaaten Brände bekämpft Dixie-Feuer , das zweitgrößte in Kalifornien, wächst weiter. Im vergangenen Monat erlebten Teile von Sibirien und British Columbia die größten Brände seit Jahren.

Italiens Minister für ökologischen Wandel Roberto Cingolani hat die Rolle des Klimawandels bei der Katastrophe anerkannt, aber kürzlich darauf bestanden, dass 70 % der Brände im Land von Menschenhand verursacht wurden – versehentlich oder absichtlich.

“Wir wissen seit langem von Waldbränden. Dutzende gleichzeitig sind definitiv eine kriminelle Handlung”, sagte er am Dienstag gegenüber dem Fernsehen Al-Nahar.

Umgekehrt wurde dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis vorgeworfen, die Rolle des Klimawandels für die Brände verantwortlich gemacht zu haben, um Kritik an schlechter Waldbewirtschaftung und Katastrophenvorsorge abzulenken.

Nach einer Gegenreaktion musste er klarstellen, dass er den Klimawandel als “Erklärung, aber nicht als Entschuldigung oder Alibi” bezeichnete. Er bekräftigte jedoch, dass seine Regierung “alles Menschenmögliche getan habe, aber in vielen Fällen schien das im ungleichen Kampf mit der Natur nicht auszureichen”.

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Nun stellt sich die Frage, wer und was für die Brände verantwortlich ist. Klimawandel, Brandstiftung oder beides?

Obwohl es viele Faktoren gibt, die Waldbrände beeinflussen, ist es der Klimawandel, der sie größer und häufiger macht und dazu führt, dass sie an Orten auftreten, an denen sie zuvor nicht sehr häufig waren.

Hikmet Ozturk, ein Forstexperte der türkischen Stiftung für Bodenerosionskontrolle, einer NGO, sagte, dass 95% der Brände in der Türkei von Menschen verursacht werden, die Ausbreitung der Brände jedoch durch den Klimawandel verschlimmert wird.

“Die typischen Sommerwetterbedingungen für die Region sind heiß und trocken, was bedeutet, dass die Brandgefahr bereits hoch ist und der Klimawandel dieses Risiko erhöht”, sagte er.

Laut dem Copernicus Climate Change Service verzeichnete Europa in diesem Jahr den zweitwärmsten Juli seit Beginn der Aufzeichnungen, wobei ein Großteil Südosteuropas am Ende des Monats schwere Hitzewellen erlebte.

Und die extreme Hitze hält bis in den August an: Am Mittwoch wurde Europas Allzeit-Hitzerekord offiziell gebrochen – Daten müssen noch validiert werden -, als die Temperatur in der sizilianischen Stadt Syrakus 48,8 Grad Celsius (120 F) erreichte, so der Sicilian Agrometeorologischer Informationsdienst (SIAS).

EIN historischer Bericht veröffentlicht am Montag vom Internationalen Gremium für Klimaänderungen der Vereinten Nationen, sagte, dass in Südeuropa im letzten Jahrhundert 38 Wetterbedingungen, die Waldbrände begünstigen, wahrscheinlicher geworden sind. Weltweit haben Hitzewellen und Dürren, die Brände verschlimmern, ebenfalls zugenommen.

Er fand heraus, dass sich zwischen 1979 und 2013 “die von langen Feuerperioden betroffene globale brennbare Fläche verdoppelt und die durchschnittliche Dauer der Feuersaison um 19% erhöht hat”, obwohl die Gesamtfläche der verbrannten Fläche zwischen 1998 und 2015 hauptsächlich aufgrund von Landnutzungsänderungen gesunken ist .

“Zusammenfassend besteht starkes Vertrauen, dass gleichzeitige Hitzewellen und Dürren im letzten Jahrhundert aufgrund menschlicher Einflüsse weltweit an Häufigkeit zugenommen haben. Es besteht mittleres Vertrauen, dass Wetterbedingungen, die für Waldbrände (Lagerfeuerwetter) förderlich sind, in Südeuropa wahrscheinlicher geworden sind. Nord-Eurasien, den Vereinigten Staaten und Australien im letzten Jahrhundert“, heißt es in dem Bericht.

Mit anderen Worten, diese längeren und intensiveren Hitzewellen und Dürren an vielen Orten der Erde bedeuten, dass mehr Brennstoff zur Verfügung steht, weil die Vegetation trocken ist und länger brennt.

“Bei höheren Temperaturen wird mehr Kraftstoff trockener und die relative Luftfeuchtigkeit wird niedriger. Beide Faktoren tragen zu schnelleren und intensiveren Waldbränden bei, mit größeren Flammen und mehr Energie. , was es schwieriger macht, sie abzuwehren.” von Feuerwehrleuten vor Ort“, sagte Thomas Smith, Assistenzprofessor für Umweltgeographie an der London School of Economics.

Die Rolle der Menschen

Smith sagte, die Antwort auf die Schuld – Klimawandel, Brandstiftung oder Waldbewirtschaftung – sei nicht einfach.

„Keine der polarisierten Ansichten, die auftauchen, sind richtig“, sagte er und fügte hinzu, dass Waldbrände komplexe Phänomene sind, die durch viele verschiedene Faktoren verursacht werden, von den vom Klimawandel beeinflussten Wetterbedingungen über die Vegetation bis hin zu natürlichen Entzündungen und menschlichen Aktivitäten.

Menschen sind für viele der verheerendsten Waldbrände verantwortlich. Die Brandstifter wollen Schaden anrichten, andere haben absichtlich Brände gelegt.

Im Amazonas ist seit langem bekannt, dass Bauern und Holzfäller Brände legen, um Land für Weiden und Getreide zu räumen. Andere werden durch eine vernachlässigte elektrische Infrastruktur oder durch einen Unfall ausgelöst – wie zum Beispiel der tödliche Brand im El Dorado in Kalifornien im vergangenen Jahr, von dem angenommen wird, dass er es war ausgelöst durch eine Gender Reveal Party schlecht geworden.

Aber in den meisten Fällen geht der menschliche Einfluss weit über das Anzünden eines Streichholzes hinaus.

Smith sagte, dass die jüngsten Veränderungen in der Landbewirtschaftung in einigen Gebieten, in denen Feuer schon immer ein Teil des natürlichen Kreislaufs war, eine wichtige Rolle spielen – wie zum Beispiel im Westen der Vereinigten Staaten.

“Dieses Land wurde wahrscheinlich Jahrtausende lang von den traditionellen Besitzern, den Ureinwohnern, verwaltet. Der Einsatz von Feuer war schon immer Teil dieser Landschaft”, sagte er.

“Aber diese Praktiken wurden in den letzten 150 Jahren oder so aufgegeben, und dies hat zu einer Änderung der Brennstoffmenge auf dem Boden geführt. Das Ökosystem bekommt ein bisschen mehr Biomasse, ein bisschen mehr Schweröl, und dann, wenn Sie es haben.” Diese Feuer neigen dazu, zerstörerischer zu sein, weil es mehr zu verbrennen gibt, weil die Erde nicht oft mit Feuer bekämpft wurde.”

Nur weil der Klimawandel Waldbrände noch schlimmer macht, heißt das nicht, dass man den Menschen nicht die Schuld geben sollte. Das Gegenteil ist der Fall – der IPCC ist zu dem Schluss gekommen, dass es jetzt “eindeutig” ist, dass die Menschen verursacht die Klimakrise an erster Stelle.

Während in weiten Teilen der Welt weiterhin Brände brennen, müssen sich die Menschen der Wahrheit stellen – Waldbrände werden durch die Klimakrise noch verschlimmert. Die Klimakrise wurde von den Menschen verursacht.