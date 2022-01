Die Biden-Administration hat eine „Beschwichtigungsdoktrin“ gegenüber Russland: Ernst

Sen. Joni Ernst, R-Iowa, forderte am Sonntag eine starke Reaktion der Biden-Regierung, da die Spannungen wegen Russlands möglicher Invasion in der Ukraine weiter zunehmen.

„Wir müssen Putin nur wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten zu unseren ukrainischen Freunden stehen“, sagte Ernst zu ABCs „This Week“-Co-Moderatorin Martha Raddatz.

„Wie wahrscheinlich sehen Sie zu diesem Zeitpunkt eine russische Invasion, und warum sollten sich die Amerikaner darüber Sorgen machen?“ fragte Raddatz.

„Nun, wir müssen so stark sein wie Amerika“, sagte der junge republikanische Senator aus Iowa, der im Senate Armed Services Committee tätig ist. „Und was wir sehen, wenn Russland Truppen und Ausrüstung an der ukrainischen Grenze sammelt, deutet auf eine Art von Aktion hin. Wie das ausgehen wird, bleibt abzuwarten.“

Eine bewaffnete Konfrontation an der russisch-ukrainischen Grenze, die Ende letzten Jahres begann, stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ausländischer Führer.

Russland hat bis zu 100.000 Soldaten an der Grenze mobilisiert, was die internationale Gemeinschaft veranlasst hat, über die bevorstehende Invasion zu debattieren, insbesondere angesichts der Invasion und Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014.

Auf die Frage, was Putin als nächstes tun werde, wenn „Sanktionen verhängt werden“ und ob eine militärische Reaktion der NATO „auf dem Tisch“ liegen sollte, betonte Ernst die Bedeutung der Prävention.

„Wir wollen sicherstellen, dass es nicht zu einer Invasion kommt“, sagte sie. „Und deshalb denke ich, dass Diplomatie an diesem Punkt sehr wichtig ist. Aber auch eine starke Entschlossenheit seitens der Vereinigten Staaten zu zeigen. Bisher haben wir bei dieser Regierung eine Beschwichtigungsdoktrin gesehen. Und das wird sicherlich nicht abschrecken Präsident Putin und Russland davon abhalten, in die Ukraine einzumarschieren.“

„Einige dieser Dinge werden seit Monaten diskutiert. Und diese Regierung handelt nur nach Vorschlägen, die vom Kongress kommen“, fügte Ernst hinzu.

Sie bemerkte, dass es im Kongress parteiübergreifende Unterstützung für ein starkes Vorgehen gegen Putin gegeben habe, und bezog sich dabei auf Raddatz‘ früheres Interview mit Sen. Chris Coons, D-Del.

Raddatz fragte dann: „Ich möchte auf meine erste Frage zurückkommen, das mag für einige offensichtlich sein, aber ich möchte sagen, warum – warum ist das für Ihre Wähler, für die Amerikaner von Bedeutung?“

„Nun, erstens müssen wir für die Demokratie kämpfen. Und verstehen, dass es Putins Ziel ist, etwas von dem zu behalten, was er zu Sowjetzeiten hatte, diese Macht und Kontrolle, um seine Reichweite auf ganz Europa auszudehnen“, antwortete Ernst. „Wir wissen, dass, wenn er in die Ukraine gehen kann und es nur sehr wenig Widerstand seitens der Vereinigten Staaten oder der NATO gibt, dies ihm erlaubt, in andere Länder Osteuropas zu ziehen. Osten.“

„Und wir wissen, dass, wenn – wenn die Sowjetunion sich ausdehnt, wie – wie er es sehen möchte, es eine neue Form der Sowjetunion ist, wenn sie sich ausdehnt, wird die Demokratie enger werden“, fügte sie später hinzu dass „eine stabile Demokratie bedeutet, dass unsere Truppen, unsere Bürger viel sicherer sind.“

Letzte Woche hat der Senat die 60-Stimmen-Schwelle verfehlt, die erforderlich ist, um das Wahlrecht der Demokraten zu verabschieden, das landesweite Gesetze geschaffen hätte, die den Wahltag zu einem nationalen Feiertag gemacht und die Briefwahl ohne Entschuldigung erlaubt hätten. 50 Demokraten stimmten für den Gesetzentwurf und 50 Republikaner dagegen, darunter auch Ernst.

Nach der gescheiterten Abstimmung berichtete Raddatz aus Texas über die Vorbereitung der Vorwahlen und die Auswirkungen neuer Wahlgesetze auf das Wahlsystem. Der neue Gesetzentwurf 1 des Senats des Bundesstaates hat sich bereits auf die Wähler ausgewirkt, da laut einem örtlichen Wahlverwalter Hunderte von Wähleranträgen abgelehnt wurden.

Ernst erklärte seine Ablehnung des Wahlrechtsgesetzes der Demokraten und bestand darauf, dass Bundesgesetze nicht notwendig seien.

„Nun, jeder Staat wird sein eigenes Wahlsystem aufbauen. Sein eigenes Wahlsystem. Es ist das Recht eines Staates. Wir sollten unser Wahlsystem nicht föderalisieren, wie es die Demokraten versucht hatten“, erklärte sie.

Iowa ist einer von 19 Bundesstaaten, die laut dem überparteilichen Brennan Center ein restriktives neues Wahlgesetz haben. Das neue Gesetz verkürzt die Frühwahlfrist von 29 auf 20 Tage und schließt die Wahllokale am Wahltag eine Stunde früher.

„Wie machen diese Änderungen die Stimmabgabe sicherer?“ fragte Raddatz.

Obwohl die vorzeitige Abstimmung in Iowa verkürzt wurde, ist sie immer noch länger als die in New York, die nur vom 18. bis 26. Juni für die Vorwahlen des Bundesstaates dauert.

„Aber warum verkürzen, was man schon hat? Raddatz bestand darauf.

„Denn wenn Sie das tun, betreiben Sie Wahlzentren“, erklärte Ernst. „Und in ländlichen Gemeinden wie meiner, wo es wirklich Sinn macht, können es sich die lokalen Regierungen einfach nicht leisten, einzugreifen und so weiterzumachen, wie sie es in einer kürzeren Wahlsaison tun würden.“

Ernst sagte weiter, dass die Wahlbeteiligung mit den neuen Wahlgesetzen trotz Warnungen, dass solche Bestimmungen den Zugang zum Stimmzettel einschränken, sogar gestiegen sei.

„Ich würde auch sagen, dass wir, da wir in den letzten Jahren eine Reihe von Wahlgesetzen eingeführt haben – darunter auch der Wählerausweis –, sogar in Jahren ohne Wahlen eine Zunahme der Wahlbeteiligung erlebt haben“, sagte Ernest. „Deshalb denke ich, dass es eine falsche Prämisse ist, dass die Demokraten dort den Zugang einschränken. Denn in Iowa haben wir nur gesehen, dass Wähler in größerer Zahl herausgekommen sind, um an ihren sehr sicheren Wahlen teilzunehmen.“